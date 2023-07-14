Онлайн-дискуссия на тему: «События 24 июня и будущее России»

МОЛОДЕЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛИЗМА
проводит онлайн-дискуссию на тему:
«События 24 июня и будущее России»
14 июля (пятница) в 20.00
Единство и всесилие российской буржуазии, выражением и олицетворением которых выступает президент Путин, долгие годы казались незыблемыми. Консолидированный буржуазный класс трансформировал согласно своим потребностям экономику, систему власти, социальные отношения, культуру, средства массовой информации и даже головы у значительной части населения. Не раскололся он и после начала «спецоперации», на что у ряда левых были большие надежды. Точнее, доминирующая группировка оказалась гораздо сильнее всех своих возможных оппонентов.
После долго и душного затишья ситуация на политическом небосклоне резко изменилась в ночь с 23 на 24 июня. Когда один из крупнейших отечественных олигархов повел танки на Москву, где засели другие олигархи, даже самому далекому от политики соотечественнику стало ясно, что единых интересов у российской буржуазии больше не существует. Планомерно выстраиваемая в течение десятилетий социально-политическая система в ходе событий также проявила слабину и дала трещину. Пресловутая «вертикаль власти» зашаталась. Народ реагировал на происходящее с нервозной отчужденностью. Люди ждали, чем все закончится, уткнувшись в экраны смартфонов, но поддерживать ту или иную сторону никто не поспешил.
Сейчас жизнь, вроде бы, продолжается по-старому, однако россиян не покидает ощущение, что «передряга» не завершена, что страна стоит на пороге серьезных потрясений и крупных перемен. В условиях нарастающей нестабильности можно ожидать активизации общественной жизни, пробуждения от вынужденной спячки и граждан, и политического актива.
Мы предлагаем вам обсудить, как будет развиваться ситуация в России в ближайшие месяцы. Какой сценарий выхода страны из социального и политического кризиса наиболее вероятен? Как будут меняться настроения масс? Возможна ли сейчас новая волна протестного движения? Смогут ли интернациональные левые объединиться и четко заявить свою позицию в обстановке хаосе и разброда?
В дискуссии примут участие наши эксперты:
- Кагарлицкий Борис Юльевич,
к. п. н., главный редактор портала «Рабкор» (признан в РФ иностранным агентом);
- Рудык Эдуард Яковлевич,
историк, правозащитник, политический активист;
- Рустамов Эльмар Фамилович,
член Исполкома движения «Трудовая Россия»
В Н И М А Н И Е !
По просьбе одного из участников мы начинаем дискуссию на час позднее обычного времени!!!
Ссылка на форму для регистрации:
https://muss-event.timepad.ru/event/2501519/
Просьба регистрироваться до вечера 13 июля.
Ссылка на Zoom-конференцию высылается зарегистрировавшимся участникам
Телефон для справок: 8(909)943-90-76 (Дмитрий)
E’mail: muss-96@yandex.ru
Telegram: https://t.me/muss_su