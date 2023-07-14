Онлайн-дискуссия на тему: «События 24 июня и будущее России»

МОЛОДЕЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛИЗМА

проводит онлайн-дискуссию на тему:

«События 24 июня и будущее России»

14 июля (пятница) в 20.00

Единство и всесилие российской буржуазии, выражением и олицетворением которых выступает президент Путин, долгие годы казались незыблемыми. Консолидированный буржуазный класс трансформировал согласно своим потребностям экономику, систему власти, социальные отношения, культуру, средства массовой информации и даже головы у значительной части населения. Не раскололся он и после начала «спецоперации», на что у ряда левых были большие надежды. Точнее, доминирующая группировка оказалась гораздо сильнее всех своих возможных оппонентов.

После долго и душного затишья ситуация на политическом небосклоне резко изменилась в ночь с 23 на 24 июня. Когда один из крупнейших отечественных олигархов повел танки на Москву, где засели другие олигархи, даже самому далекому от политики соотечественнику стало ясно, что единых интересов у российской буржуазии больше не существует. Планомерно выстраиваемая в течение десятилетий социально-политическая система в ходе событий также проявила слабину и дала трещину. Пресловутая «вертикаль власти» зашаталась. Народ реагировал на происходящее с нервозной отчужденностью. Люди ждали, чем все закончится, уткнувшись в экраны смартфонов, но поддерживать ту или иную сторону никто не поспешил.

Сейчас жизнь, вроде бы, продолжается по-старому, однако россиян не покидает ощущение, что «передряга» не завершена, что страна стоит на пороге серьезных потрясений и крупных перемен. В условиях нарастающей нестабильности можно ожидать активизации общественной жизни, пробуждения от вынужденной спячки и граждан, и политического актива.

Мы предлагаем вам обсудить, как будет развиваться ситуация в России в ближайшие месяцы. Какой сценарий выхода страны из социального и политического кризиса наиболее вероятен? Как будут меняться настроения масс? Возможна ли сейчас новая волна протестного движения? Смогут ли интернациональные левые объединиться и четко заявить свою позицию в обстановке хаосе и разброда?

В дискуссии примут участие наши эксперты:

Кагарлицкий Борис Юльевич,

к. п. н., главный редактор портала «Рабкор» (признан в РФ иностранным агентом);

Рудык Эдуард Яковлевич,

историк, правозащитник, политический активист;

Рустамов Эльмар Фамилович,

член Исполкома движения «Трудовая Россия»

В Н И М А Н И Е !

По просьбе одного из участников мы начинаем дискуссию на час позднее обычного времени!!!

Ссылка на форму для регистрации:

https://muss-event.timepad.ru/event/2501519/

Просьба регистрироваться до вечера 13 июля.

Ссылка на Zoom-конференцию высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефон для справок: 8(909)943-90-76 (Дмитрий)

E’mail: muss -96@ yandex . ru

http://muss.su/

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