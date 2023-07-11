18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЛОБАНОВЫМ МИХАИЛОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЛОБАНОВА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА

Михаил Лобанов уволен из МГУ

Об этом Михаил сообщил в своем канале:

“Увидел фото приказа об увольнении меня с должности доцента мехмата МГУ. Приказ датирован 7 июля, выпущен и подписан от имени и.о. ректора МГУ — проректором Андреем Федяниным (руководство факультета принципиально отказалось брать грех на душу, а Виктор Садовничий решил свое имя на этом приказе не ставить). Увольнение осуществлено на основании пункта 13 статьи 83 Трудового кодекса и проведено с грубейшим и нарочитым нарушением ТК. Инициатива исходит не от руководства МГУ — увольнение стало следствием грубого и беспрецедентного давления извне.

Уверен, что я вернусь преподавать в свой родной Университет после неизбежной трансформации режима и отмены всех репрессивных законов.

Начинается новый важный этап борьбы — немного позже напишу о своих планах”.

Спустя несколько часов на канале Лобанова было опубликовано новое заявление:

“Главное. С этого момента я включаюсь в работу по двум направлениям. Первое — создание массовой политической структуры, нацеленной на трансформацию текущего режима. Второе — работа с прогрессивными политическими силами в других странах с целью сформировать набор предложений и гарантий для простых людей в России и Украине. Работа над тем, что позволило бы нам всем увидеть выход из катастрофы, спровоцированной Кремлем. Выход, привлекательный для народов и Украины, и России, и Европы, и для всех вовлеченных в эту историю”, – пишет Лобанов в своем канале, – “Присвоение мне статуса иноагента, запрет на профессию и мое незаконное увольнение из МГУ — это только последние шаги в кампании, которую власти ведут против меня уже год. Главной задачей является мое устранение из политической жизни, а попутно — запугивание активной части общества. <…> Мы сознательно приняли решение как можно дольше противостоять этому давлению, пока оно было совместимым с нашей созидательной деятельностью. Нам было важно понять самим и продемонстрировать всему миру, что Кремлю не удалось убить российское общество, наш с вами запрос на коллективное участие.<…> У нас сложилось четкое понимание, что у современной вынужденной эмиграции из России, к сожалению, пока не получается решить две важнейших политических задачи. Первая — формирование массовой политической силы, ориентированной на непосредственное участие в трансформации российского режима и на поддержку социальных движений внутри страны. Вторая — работа с прогрессивными политическими силами в других странах с целью сформировать набор предложений и гарантий для простых людей в России и Украине. Работа над тем, что позволило бы нам всем увидеть выход из катастрофы, спровоцированной Кремлем. Выход, привлекательный для народов и Украины, и России, и Европы, и для всех вовлеченных в эту историю.

Почему по обоим этим двум важнейшим направлениям за полтора года почти нет никаких продвижений? Обе неудачи во многом основаны на одной фундаментальной проблеме. В российской публичной оппозиционной политике практически не представлен массовый запрос нашего общества на социальную справедливость, на преодоление вопиющего экономического и политического неравенства.

Активная часть общества в значительной степени стоит на радикальных демократических позициях. Поэтому сложно ожидать, что они объединятся в какие-то структуры вокруг политических фигур с правым мировоззрением, слишком любящих иерархии, выстроенные рынком, и не слишком доверяющих низовому самоуправлению.

С другой стороны, почти повсеместно в мире политические силы, которые хотя бы в теории способны продвигать какую-то интернациональную повестку в интересах всех, представлены широким спектром левых партий и движений. И им непросто говорить с политиками далеко отстоящих от них по взглядам.

Естественно, несправедливо в связи с этим предъявлять претензии к российским политикам. Все имеют право иметь и отстаивать те взгляды, которые считают правильными. Все, кто выступают за прекращение бессмысленной кровавой бойни, заслуживают уважения.

В этих условиях ответственность за решение двух озвученных важнейших задач ложится на немногочисленных на данный момент российских левых политиков и интеллектуалов — видимо, только они способны достичь качественного прорыва.

В общем. Наша команда приняла решение: я отправляюсь в долгосрочную зарубежную командировку, чтобы попытаться сдвинуть с мертвой точки решение этих задач.

Спасибо всем, кто переживал за мою безопасность — сейчас я уже там, куда не могут вломиться российские силовики.

Это начало большого важного этапа, в котором мы должны найти формы участия для миллионов россиян.”