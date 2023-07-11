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Дайджест новостей на 11 июля

 

Дайджест новостей на 11 июля

 

[Внешняя политика]

 

Лукашенко заявил, что Россия была готова на невыгодный договор с Украиной

 

Проживающие в Европе россияне пожаловались на блокировку операций в банке Revolut

 

Путин допустил создание «санитарной зоны» на Украине при продолжении обстрелов РФ

 

Автомагистралям новых регионов присвоен статус федеральных

 

Путин назвал продуктивными переговоры с президентом Алжира

 

МЧС эвакуировало из Херсонской области более 7,8 тысяч человек

 

«Роснефть» и университет Цинхуа будут проводить совместные научно-технические исследования

 

На территории Благовещенска и Хэйхе могут создать особую экономическую зону

 

20 июня Шойгу пригрозил Киеву ударом по центрам принятия решений

 

[Внутренняя политика]

 

«Госуслуги» возобновили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов

Магаданский губернатор возмутился стоимостью авиабилетов

Минобороны предложило ставить на воинский учет без явки в военкомат

 

8 июня депутат Картаполов заявил, что в настоящее время нет необходимости в мобилизации

 

6 июня Сухой Лог перевели в режим военного времени на период учений

 

Прямая линия Владимира Путина может пройти в последние месяцы года

 

Шойгу подписал указ о порядке службы добровольческих организаций

 

В России начнут арестовывать нарушителей режима военного положения

 

Отряд «Ахмат» первым из добровольческих формирований подписал контракт с минобороны

 

[Экономика]

 

С 2008 по 2023 годы ипотечные долги россиян возросли в 20 раз

 

Сеть ресторанов «Вкусно – и точка» повысила цены а кафе

 

Россия лишится 94% импортных ветпрепаратов после 1 сентября

 

[Общество]

 

На «Кинопоиск» составили протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей

 

На телеканал «ТВ-3» составили протокол за ЛГБТ-материалы

 

За демонстрацию и пропаганду ЛГБТ составлено 33 протокола

 

[Образование]

 

В Госдуме предложили исключить английский язык из школьной программы

 

[Наука]

 

Китай подарил России и Франции образы лунного грунта

 

[Культура]

 

Экс-статс-секретарь Минкульта Алла Манилова назначена директором Русского музея

Рабкор.ру
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11-7-2023 События, , 49
Дискуссия на тему: Итоги и перспективы "частичной мобилизации"Михаил Лобанов уволен из МГУ
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