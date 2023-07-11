Дайджест новостей на 11 июля
[Внешняя политика]
Лукашенко заявил, что Россия была готова на невыгодный договор с Украиной
Проживающие в Европе россияне пожаловались на блокировку операций в банке Revolut
Путин допустил создание «санитарной зоны» на Украине при продолжении обстрелов РФ
Автомагистралям новых регионов присвоен статус федеральных
Путин назвал продуктивными переговоры с президентом Алжира
МЧС эвакуировало из Херсонской области более 7,8 тысяч человек
«Роснефть» и университет Цинхуа будут проводить совместные научно-технические исследования
На территории Благовещенска и Хэйхе могут создать особую экономическую зону
20 июня Шойгу пригрозил Киеву ударом по центрам принятия решений
[Внутренняя политика]
«Госуслуги» возобновили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов
Магаданский губернатор возмутился стоимостью авиабилетов
Минобороны предложило ставить на воинский учет без явки в военкомат
8 июня депутат Картаполов заявил, что в настоящее время нет необходимости в мобилизации
6 июня Сухой Лог перевели в режим военного времени на период учений
Прямая линия Владимира Путина может пройти в последние месяцы года
Шойгу подписал указ о порядке службы добровольческих организаций
В России начнут арестовывать нарушителей режима военного положения
Отряд «Ахмат» первым из добровольческих формирований подписал контракт с минобороны
[Экономика]
С 2008 по 2023 годы ипотечные долги россиян возросли в 20 раз
Сеть ресторанов «Вкусно – и точка» повысила цены а кафе
Россия лишится 94% импортных ветпрепаратов после 1 сентября
[Общество]
На «Кинопоиск» составили протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей
На телеканал «ТВ-3» составили протокол за ЛГБТ-материалы
За демонстрацию и пропаганду ЛГБТ составлено 33 протокола
[Образование]
В Госдуме предложили исключить английский язык из школьной программы
[Наука]
Китай подарил России и Франции образы лунного грунта
[Культура]
Экс-статс-секретарь Минкульта Алла Манилова назначена директором Русского музея