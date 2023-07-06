Дискуссия на тему: Итоги и перспективы “частичной мобилизации”

МОЛОДЕЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛИЗМА

проводит онлайн-дискуссию на тему:

«Итоги и перспективы «частичной мобилизации»»

7 июля (пятница) в 19.00

«Частичная мобилизация» была объявлена почти год назад, и президентского указа об ее окончании не было. Вся страна с замиранием сердца ждет «второй волны» мобилизации и гадает, когда она нас «накроет». Несмотря на вспышку протестного движения, осенью 2022 года и левое движение, и оппозиция в целом продемонстрировали свою неготовность к действию в условиях резкого изменения политической ситуации. Пришло время серьезно поговорить о том, что представляла собой «частичная мобилизация» и почему наша власть пошла на такой шаг, год назад казавшийся самоубийственным. Об итогах этого события много слухов и домыслов, но мало проверенной информации. О перспективах остается только гадать! Каково общее количество мобилизованных? Как мобилизация проходила в различных регионах России? Как реагировали на нее разные слои населения? Насколько серьезными были нарушения законодательства при призыве людей в действующую армию? Какие процессы вызвала мобилизация в государстве, в обществе, в системе производственных отношений? Изменила ли она отношение народа к СВО и федеральной власти? Когда, наконец, мобилизованные вернуться домой? Будет ли все-таки «вторая волна» мобилизации или правительство нашло более эффективный способ решения проблемы «пушечного мяса»?

На все эти вопросы попытаются ответить наши эксперты:

Кудюкин Павел Михайлович,

сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность»;

Сорокин Сергей Егорович,

председатель Движения против насилия;

Цукасов Сергей Сергеевич,

магистр в сфере международного права, муниципальный депутат района Останкино г. Москвы в 2017-2022 гг.

Ссылка на форму для регистрации:

https://muss-event.timepad.ru/event/2492626/

Просьба регистрироваться до вечера 6 июля.

Ссылка на Zoom-конференцию высылается зарегистрировавшимся участникам

Телефон для справок: 8(909)943-90-76 (Дмитрий)

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