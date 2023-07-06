Дайджест новостей на 6 июля
[В мире]
МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине
«Шор» обжалует решение о запрете партии в Молдавии
[Внешняя политика]
Глава ВТБ призвал подключить российские банки к китайскому аналогу SWIFT
Китай запретил министрам и топ-менеджерам встречаться с Мишустиным
Российские банки не проводят платежи за товары, доставленные через Иран
Министр обороны КНР призвал министра обороны Украины использовать «все» для мира
Силовики Кыргызстана задержали уральца, обвиняемого в поджоге военкомата, и передали его ФСБ
10 июня стало известно, что президент Казахстана на приедет на ПМЭФ
НАТО направляет к границам РФ 250 бомбардировщиков и истребителей
11 июня в Совете Федерации потребовали от Украины отдать России региона в обмен на переговоры
Суд ООН разрешил 32 странам присоединиться к иску Украины против России
Провинция Ганьсу, открыла грузовой авиамаршрут, соединяющий китайский город Ланьчжоу и российский город Новосибирск
[Внутренняя политика]
Верховный суд России по иск Минюста ликвидировал партию ПАРНАС
Медики Архангельской области смогут приватизировать служебное жилье
Комитет Думы не поддержал идею освободить кандидатов и докторов наук от мобилизации
Госдума упростила трудоустройство несовершеннолетних
Российским силовикам смягчили наказания за преступления
Власти адаптировали китайские принципы управления экономикой
Матвиенко призвала производить в России национально ориентированные игрушки
[Экономика]
Российские заводы Bosch может купить китайская компания Hisense
«Мираторг» и «Вкусно – и тока» договорились построить завод по производству картофеля за 11,8 млрд рублей
Мишустин сообщил о принятом решении выделить 41,8 млрд рублей на расширение выпуска Ту-214
Бывшие производители IKEA заявили об открытии своих магазинов в России
[Общество]
«Яндекс» назвал долю работающих из-за рубежа сотрудников
Суд оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей за непредоставление ФСБ данных о пользователях
Экс-начальнику отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищения
Суд оштрафовал компанию «Русский репортаж» за ЛГБТ-сцену в сериале
[Протесты]
18 июня в Финляндии прошел первый протест из-за программы нового правительства
19 июня партия «Шор» протестовала у здания Конституционного суда в Кишиневе
20 июня протестующие молдавские фермеры въехали на тракторах в Кишинев
20 июня сторонники запрещенной накануне партии «Шор» вышли на «похороны демократии»
[Пенсии]
Выплаты малообеспеченным пенсионерам Подмосковья затронут 70 тысяч человек
[Образование]
Как будет выглядеть новая система образования в России, рассказали в Минобрнауки
[Культура]
Как изменилась работа молодых режиссеров после начала СВО
Что главное в дизайне новых станций Большой кольцевой линии
В Большом театре заявили о расширении сотрудничества с Китаем