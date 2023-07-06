Главная Рубрики События 2023 Июль 06 Дайджест новостей на 6 июля

Дайджест новостей на 6 июля

 

Дайджест новостей на 6 июля

 

[В мире]

 

МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине

 

«Шор» обжалует решение о запрете партии в Молдавии

 

[Внешняя политика]

 

Глава ВТБ призвал подключить российские банки к китайскому аналогу SWIFT

 

Китай запретил министрам и топ-менеджерам встречаться с Мишустиным

 

Российские банки не проводят платежи за товары, доставленные через Иран

 

Министр обороны КНР призвал министра обороны Украины использовать «все» для мира

 

Силовики Кыргызстана задержали уральца, обвиняемого в поджоге военкомата, и передали его ФСБ

 

10 июня стало известно, что президент Казахстана на приедет на ПМЭФ

 

НАТО направляет к границам РФ 250 бомбардировщиков и истребителей

 

11 июня в Совете Федерации потребовали от Украины отдать России  региона в обмен на переговоры

 

Суд ООН разрешил 32 странам присоединиться к иску Украины против России

 

Провинция Ганьсу, открыла грузовой авиамаршрут, соединяющий китайский город Ланьчжоу  и российский город Новосибирск

 

[Внутренняя политика]

 

Верховный суд России по иск Минюста ликвидировал партию ПАРНАС

Медики Архангельской области смогут приватизировать служебное жилье

Комитет Думы не поддержал идею освободить кандидатов и докторов наук от мобилизации

Госдума упростила трудоустройство несовершеннолетних

Российским силовикам смягчили наказания за преступления

Власти адаптировали китайские принципы управления экономикой

Матвиенко призвала производить в России национально ориентированные игрушки

[Экономика]

 

Российские заводы Bosch может купить китайская компания Hisense

 

«Мираторг» и «Вкусно – и тока» договорились построить завод по производству картофеля за 11,8 млрд рублей

 

Мишустин сообщил о принятом решении выделить 41,8 млрд рублей на расширение выпуска Ту-214

 

Бывшие производители IKEA заявили об открытии своих магазинов в России

 

[Общество]

 

«Яндекс» назвал долю работающих из-за рубежа сотрудников

 

Суд оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей за непредоставление ФСБ данных о пользователях

 

Экс-начальнику отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищения

 

Суд оштрафовал компанию «Русский репортаж» за ЛГБТ-сцену в сериале

 

[Протесты]

 

18 июня в Финляндии прошел первый протест из-за программы нового правительства

 

19 июня партия «Шор» протестовала у здания Конституционного суда в Кишиневе

 

20 июня протестующие молдавские фермеры въехали на тракторах в Кишинев

 

20 июня сторонники запрещенной накануне партии «Шор» вышли на «похороны демократии»

 

[Пенсии]

 

Выплаты малообеспеченным пенсионерам Подмосковья затронут 70 тысяч человек

 

[Образование]

 

Как будет выглядеть новая система образования в России, рассказали в Минобрнауки

 

[Культура]

 

Как изменилась работа молодых режиссеров после начала СВО

 

Что главное в дизайне новых станций Большой кольцевой линии

 

В Большом театре заявили о расширении сотрудничества с Китаем

Рабкор.ру
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6-7-2023 События, , 47
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