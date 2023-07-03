Дело Будкова в Барнауле

23 мая суд в Барнауле назначил Тимофею Будкову (псевд. Чёрный), российскому анархисту, штраф в размере 400 тыс.₽ по статье 205.2 ч.2 за посты в интернете, в которых он оправдывал Канских подростков (можете сами загуглить – их дело политическое и очевидно сфабрикованное) и поддерживал протесты в Казахстане. Если он не успеет выплатить его до 5 августа, мера пресечения сменится на реальный срок в более чем 4 года лишения свободы.

На данный момент собрано менее 50 тыс.₽, и мы боимся не успеть к сроку, поэтому просим вас распространить эту информацию и помочь спасти нашего товарища от тюрьмы!

Сборы проводятся карту матери Тимофея, т.к его счета были заблокированы из-за внесения в список экстремистов:

2202 2062 9552 2564 Елена (Сбер)

Подробности можете найти в группе Чёрного в вк “Папа Анархистъ”: https://vk.com/papa_anarchist