«Вечерние ведомости» оштрафованы за «дискредитацию»

Одно из немногих уцелевших в России независимых изданий — уральские «Вечерние ведомости» оштрафованы на 350 тысяч рублей за «дискредитацию армии». В сети сообщают, что это единственное в России издание, которое оштрафовано не за публикацию авторских колонок или мнений, а именно за изложение фактов, которые никто из представителей власти не удосужился опровергнуть.

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Вступили в силу постановления о штрафах в отношении учредителя редакции на общую сумму 350 тысяч рублей — по пресловутой статье о «дискредитации».

Два штрафа на 150 000 и 200 000 рублей были назначены судьями Кировского суда Екатеринбурга за публикации в телеграм-канале @ve4ved, в которых освещались уличные акции протеста горожан.

По логике силовиков, составлявших протоколы, об этих объективных фактах рассказывать нельзя. Вскоре наверняка вступит в силу ещё один штраф на 100 000 рублей в отношении главного редактора Владислава Постникова (за новость от 24.02.2022, когда законы о «военной цензуре» ещё даже не были приняты!), но о нём будет объявлено отдельно – после апелляции по делу.

Мы не согласны с назначенными штрафами (и ещё обжалуем их в кассации) и не считаем их законными, однако, учитывая сложившиеся реалии правоприменительной практики, вряд ли они будут отменены. А неуплата штрафов грозит блокировкой дальнейшей деятельности нашего СМИ. Деятельности, не сайта! Мы просто не сможем работать.

Мы были с вами честны, объективно освещая происходящее в Екатеринбурге и за его пределами

И надеемся, что вы, наши читатели, поможете нам в трудную минуту.

«Вечерние ведомости» принципиально не заключают контракты с органами власти, не имеют богатых спонсоров, поэтому такие суммы – очень существенны для редакции.

Если вы хотите помочь «Вечерним ведомостям» оплатить штрафы, вы можете перевести любую сумму (даже самую маленькую) по реквизитам:

карта:

2200 4501 5763 4099

(привязана к номеру телефона +79638543370).

Будем благодарны за максимальный репост! Это очень важно для продолжения деятельности издания.

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За первые сутки после начала сбора средств собрана уже половина суммы на оплату двух штрафов – 175 тысяч рублей.