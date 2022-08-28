Дайджест новостей на 28 августа
[В мире]
Япония заявила протест Китаю из-за падения его ракет
Япония сообщила о пролете китайских баллистических ракет над Тайванем
Япония осудила военные учения Китая вокруг Тайваня
В Японии выразили сожаление из-за отмены Пекином встречи глав МИД
Китай сделал представление Канаде из-за участия в заявлении стран большой семерки об учениях у Тайваня
Белый дом выразил протест послу Китая из-за учений у берегов Тайваня
Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона
Китай приостановит сотрудничество с США в нескольких сферах
Южная Корея заявила о поддержке политики «одна страна – две системы» в Китае
На Тайвань прибыла литовская делегация
МИД Белоруссии призвал Запад прекратить вмешиваться в дела страны
Лукашенко поручил торговать с Евросоюзом даже в условиях санкций
[Внешняя политика]
Послу Норвегии выразили протест из-за русофобских высказываний консула
Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не игнорировать диалог с Россией
В МИД допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян
Волгограду грозит дефицит кормов для кошек и собак из-за ухода Purina в августе
Спикер парламента Грузии осудил ксенофобию против приезжающих россиян
Посол Бангладеш в России заявил о работе над преодолением санкций
Зюганов призвал МАГАТЭ и ООН принять меры после обстрела Запорожской АЭС
Эстония обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства
Бастрыкин поручил расследовать снос советских памятников в Европе
[Экономика]
«АвтоВАЗ» выплатит 12 МРОТ решившим уволиться сотрудникам завода в Ижевске
Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли
[Общество]
Как проходил суд по делу Юрия Шевчука в Уфе
[Протесты]
7 августа митингующие в Гагаузии призвали власти Молдавии учитывать мнение автономии
8 августа в Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо
9 августа в Германии экоактивисты протестовали против строительства СПГ-терминала
[Пенсии]
ЛДПР предложила ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров
[Культура]
Санкт-Петербургский культурный форум пройдет 20-22 октября
Директор Эрмитажа заявил, что возить выставки за рубеж нужно реже
Министр культуры заявила, что Россия всегда была важной частью музейного сообщества
В Херсоне открылась выставка из Санкт-Петербургского музея Суворова
В Екатеринбурге убрали инсталляцию художника Тимофея Ради «Жить прошлым»
В Таганском районе Москвы установят памятник российскому предпринимательству
В Беляево закрасили мурал «АЯ». Можно ли его спасти?
Директор ГМИИ им. Пушкина о музейной жизни в новой реальности
В Национальном музее Таджикистана открылась выставка русских художников
РИО, РВИО и Российский фонд мира учредили Фонд международной премии мира им. Льва Толстого
Шойгу открыл выставку «Парад Победы» в Государственном историческом музее
Эрмитаж впервые с 1990-х годов вводит мораторий на выставки в США и Европе
Министр культуры заявила, что российскую культуру отменить нельзя
Швыдкой заявил, что обмен между музеями РФ и Запада будет возможен только после снятия санкций