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Дайджест новостей на 28 августа

 

Дайджест новостей на 28 августа

 

[В мире]

 

Япония заявила протест Китаю из-за падения его ракет

 

Япония сообщила о пролете китайских баллистических ракет над Тайванем

 

Япония осудила военные учения Китая вокруг Тайваня

 

В Японии выразили сожаление из-за отмены Пекином встречи глав МИД

 

Китай сделал представление Канаде из-за участия в заявлении стран большой семерки об учениях у Тайваня

 

Белый дом выразил протест послу Китая из-за учений у берегов Тайваня 

 

Китай отменил рабочую встречу с представителем Пентагона

 

Китай приостановит сотрудничество с США в нескольких сферах

 

Южная Корея заявила о поддержке политики «одна страна – две системы» в Китае

 

На Тайвань прибыла литовская делегация

 

МИД Белоруссии призвал Запад прекратить вмешиваться в дела страны

 

Лукашенко поручил торговать с Евросоюзом даже в условиях санкций

 

[Внешняя политика]

 

Послу Норвегии выразили протест из-за русофобских высказываний консула

 

Глава Гагаузии призвала власти Молдавии не игнорировать диалог с Россией

 

В МИД допустили ответные меры против Латвии из-за давления на россиян

 

Волгограду грозит дефицит кормов для кошек и собак из-за ухода Purina в августе

 

Спикер парламента Грузии осудил ксенофобию против приезжающих россиян

 

Посол Бангладеш в России заявил о работе над преодолением санкций

 

Зюганов призвал МАГАТЭ и ООН принять меры после обстрела Запорожской АЭС

 

Эстония обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства

 

Бастрыкин поручил расследовать снос советских памятников в Европе

 

[Экономика]

 

«АвтоВАЗ» выплатит 12 МРОТ решившим уволиться сотрудникам завода в Ижевске

 

Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли

 

[Общество]

 

Как проходил суд по делу Юрия Шевчука в Уфе

 

[Протесты]

 

7 августа митингующие в Гагаузии призвали власти Молдавии учитывать мнение автономии

 

8 августа в Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен  на топливо

 

9 августа в Германии экоактивисты протестовали против строительства СПГ-терминала

 

[Пенсии]

 

ЛДПР предложила ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров

 

[Культура]

 

Санкт-Петербургский культурный форум пройдет 20-22 октября

 

Директор Эрмитажа заявил, что возить выставки за рубеж нужно реже

 

Министр культуры заявила, что Россия всегда была важной частью музейного сообщества

 

В Херсоне открылась выставка из Санкт-Петербургского музея Суворова

 

В Екатеринбурге убрали инсталляцию художника Тимофея Ради «Жить прошлым»

 

В Таганском районе Москвы установят памятник российскому предпринимательству

 

В Беляево закрасили мурал «АЯ». Можно ли его спасти?

 

Директор ГМИИ им. Пушкина о музейной жизни в новой реальности

 

В Национальном музее Таджикистана открылась выставка русских художников

 

РИО, РВИО и Российский фонд мира учредили Фонд международной премии мира им. Льва Толстого

 

Шойгу открыл выставку «Парад Победы» в Государственном историческом музее

 

Эрмитаж впервые с 1990-х годов вводит мораторий на выставки в США и Европе

 

Министр культуры заявила, что российскую культуру отменить нельзя

 

Швыдкой заявил, что обмен между музеями РФ и Запада будет возможен только после снятия санкций

 

Рабкор.ру
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28-8-2022 События, , 25
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