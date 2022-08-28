Суд приговорил Никиту Аркина к 5 суткам ареста

Кандидат от “Яблока” в Басманном, член Левого Социалистического Движения Никита Аркин осужден на 5 суток административного ареста по статье 20.3. Срок исчисляется с 15 часов вчерашних суток. Осталось 4 дня. Отбывать наказание Аркин будет в спецприемнике №2 в районе Хорошëво-Мнёвники (там же, где прежде сидели Сергей Росс и Борис Кагарлицкий(признан иноагентом)). Муниципальный кандидат выходит на свободу в среду в 15.45.

До вступления в силу в силу постановления суда Аркин остается зарегистрированным кандидатом. Команда партии «Яблоко» в Басманном районе будет продолжать вести предвыборную кампанию.