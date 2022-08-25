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Дайджест новостей на 25 августа

 

Дайджест новостей на 25 августа

 

[В мире]

 

Британский суд отказал Мадуро в доступе к венесульскому золоту

 

Армия КНР начала военные учения в Южно-Китайском море

 

Пекин приостановил импорт продукции более ста тайваньских компаний

 

МИД Турции заявил, то Швеция и Финляндия не выполняют условия вступления в НАТО

 

Байден подписал закон о борьбе с инфляцией

 

[Внешняя политика]

 

Захарова ответила на призыв Японии к России не проводить учения на Курилах

 

Санду обвинила пророссийские силы в попытке свержения власти в Молдавии

 

Захарова прокомментировала вызов американского посла в МИД Китая

 

Российские банки нарастили число отделений за счет Донбасса и подконтрольных территорий Украины

 

[Внутренняя политика]

 

Министерство культуры планирует увеличить вклад креативных индустрий в ВВП до 6%

 

Госдума одобрила приравнивание перехода на сторону противника к госизмене

 

Власти Петербурга задумались о защите фасадов от граффити инновационным лаком

 

Минцифры исключило введение наказания за использования VPN

 

[Экономика]

 

В России заканчиваются скоростные лифты для небоскребов

 

Количество поддельных консервов растет

 

Строительным компаниям не хватает импортного ПО

 

[Общество]

 

Ректора «Шанинки» Зуева отпустили из СИЗО

 

Эксперты предсказали отъезд из России 15 000 миллионеров к концу года

 

Прокуратура запросила 3 года 2 месяца лишения свободы для художницы Юлии Цветковой*

 

Фотохостинг Pexels ограничил доступ для пользователей из России

 

В Чебоксарах мужчины повредили Z-инсталляцию. На них завели уголовное дело

 

В Москве бушует эпидемия доносов

 

Дорогие лекарства опасно возить через границу

 

Telegram грозит до 4 млн рублей штрафа из-за отказа удалять запрещенный в РФ контент

 

TikTok пригрозили новым штрафом за отказ удалить запрещенные материалы

 

Московский суд начал процедуру банкротства «Радио Свобода»

 

 [Происшествия]

 

Полиция возбудила дело о поджоге после пожара в музее-избе Терешковой

 

[Протесты]

 

29 июля в Абхазии активисты объявили голодовку, требуя снизить цены на топливо

 

29 июля в Ереване прошло шествие армянской оппозиции, требующей отставки Пашиняна

 

В Ираке протесты охватили уже семь провинций

 

3 августа протестующие в Молдавии принесли Санду корзину с навозом

 

[Пенсии]

 

На доплаты неработающим пенсионерам выделят более десяти миллиардов рублей

 

Правительство направит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия

 

«Справедливая Россия» планирует внести в Госдуму зоконопроект о 13-й пенсии

 

Азербайджан утвердил сотрудничество с Россией по пенсионному обеспечению

 

[Образование]

 

Патриарх Кирилл предложил включить основы православия в школьную программу

 

Цифровые книги читать не легче, чем бумажные

 

Стипендии российских студентов могут увеличить до уровня МРОТ

 

Исследование показало, сколько учителей планируют остаться в школе

 

[Культура]

 

В московском Беляево уничтожили мурал со стихограммой «АЯ»  Дмитрия Пригова

 

Как работают издательства в текущих условиях

 

О частных музеях в России

 

*      Минюст внес Юлию Цветкову в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

Рабкор.ру
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25-8-2022 События, , 94
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