Дайджест новостей на 25 августа
[В мире]
Британский суд отказал Мадуро в доступе к венесульскому золоту
Армия КНР начала военные учения в Южно-Китайском море
Пекин приостановил импорт продукции более ста тайваньских компаний
МИД Турции заявил, то Швеция и Финляндия не выполняют условия вступления в НАТО
Байден подписал закон о борьбе с инфляцией
[Внешняя политика]
Захарова ответила на призыв Японии к России не проводить учения на Курилах
Санду обвинила пророссийские силы в попытке свержения власти в Молдавии
Захарова прокомментировала вызов американского посла в МИД Китая
Российские банки нарастили число отделений за счет Донбасса и подконтрольных территорий Украины
[Внутренняя политика]
Министерство культуры планирует увеличить вклад креативных индустрий в ВВП до 6%
Госдума одобрила приравнивание перехода на сторону противника к госизмене
Власти Петербурга задумались о защите фасадов от граффити инновационным лаком
Минцифры исключило введение наказания за использования VPN
[Экономика]
В России заканчиваются скоростные лифты для небоскребов
Количество поддельных консервов растет
Строительным компаниям не хватает импортного ПО
[Общество]
Ректора «Шанинки» Зуева отпустили из СИЗО
Эксперты предсказали отъезд из России 15 000 миллионеров к концу года
Прокуратура запросила 3 года 2 месяца лишения свободы для художницы Юлии Цветковой*
Фотохостинг Pexels ограничил доступ для пользователей из России
В Чебоксарах мужчины повредили Z-инсталляцию. На них завели уголовное дело
В Москве бушует эпидемия доносов
Дорогие лекарства опасно возить через границу
Telegram грозит до 4 млн рублей штрафа из-за отказа удалять запрещенный в РФ контент
TikTok пригрозили новым штрафом за отказ удалить запрещенные материалы
Московский суд начал процедуру банкротства «Радио Свобода»
[Происшествия]
Полиция возбудила дело о поджоге после пожара в музее-избе Терешковой
[Протесты]
29 июля в Абхазии активисты объявили голодовку, требуя снизить цены на топливо
29 июля в Ереване прошло шествие армянской оппозиции, требующей отставки Пашиняна
В Ираке протесты охватили уже семь провинций
3 августа протестующие в Молдавии принесли Санду корзину с навозом
[Пенсии]
На доплаты неработающим пенсионерам выделят более десяти миллиардов рублей
Правительство направит 200 миллиардов рублей на страховые пенсии и пособия
«Справедливая Россия» планирует внести в Госдуму зоконопроект о 13-й пенсии
Азербайджан утвердил сотрудничество с Россией по пенсионному обеспечению
[Образование]
Патриарх Кирилл предложил включить основы православия в школьную программу
Цифровые книги читать не легче, чем бумажные
Стипендии российских студентов могут увеличить до уровня МРОТ
Исследование показало, сколько учителей планируют остаться в школе
[Культура]
В московском Беляево уничтожили мурал со стихограммой «АЯ» Дмитрия Пригова
Как работают издательства в текущих условиях
* Минюст внес Юлию Цветкову в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.