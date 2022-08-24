В Химках к троим левым активистам пришли с обыском

В подмосковных Химках к левым активистам Ольге Масон, Дмитрию Коженеву и Александре Паршиновой пришли с обыском. Об этом они сами сообщили ОВД-Инфо.

По словам Коженева, рано утром им позвонил участковый — сказал, что якобы соседи жалуются на них. К квартире подошли полицейские, не предъявили никаких правонарушений, но угрожали сломать дверь, а затем начали обыск. На каком основании они проводят следственные действия, пока неясно.

Активистам полицейские заявили, что в их квартире скрывался некто Капшуль, которого разыскивают по статье о госизмене уголовного кодекса Беларуси. Возможно, речь идет о задержанном в России и вывезенном в СИЗО Минска белорусском юристе Александре Капшуле. В постановлении на обыск, как передала Масон, указано, что Капшуле вменяют участие в организации «Рабочий рух» (белорусское рабочее движение) и помощь иностранным государствам.

16:05 Всех активистов допросили в качестве свидетелей в квартире, сообщила ОВД-Инфо Ольга Масон. Силовики ничего не изъяли и никого не задержали. По словам девушки, никто из тех, к кому пришли с обыском, не знаком с Капшулем. Она расценивает это как давление на левых активистов.

Источник: ОВД-Инфо