Дайджест новостей на 21 августа
[В мире]
Тайвань отверг план Китая «одна страна, две системы» для острова
Коммунисты Молдавии обвинили власти в политических репрессиях
Избирком Туниса утвердил результаты референдума по конституции
[Внешняя политика]
В Кремле заявили, то молдавские власти насаждают антироссийскую повестку
Временную поверенную в делах Латвии в Москве вызвали в МИД
Лондонские юристы собрали данные о зарубежных активах сотен россиян для новых санкций
[Внутренняя политика]
Миронов заявил, то предельные расходы на ЖКХ не должны превышать 15% доходов людей
Правительство расширило список выплат, перечисляемых на карту «Мир»
Жители Приморья могут получить свыше десяти соцвыплат без подачи заявления
В Госдуму внесли проект закона о сохранении прожиточного минимума за должниками
Детский омбудсмен одобрила участие несовершеннолетних в флешмобах с буквой Z
В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 10 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду
В Кремле отреагировали на требование признать Ельцин Центр иноагентом
В Госдуме хотят запретить выставки на иностранных языках
[Экономика]
Металлургам понадобятся годы для замены импортного оборудования
Ресторан The Stolen Artichoke Николы Маврика в ГЭС-2 закроется после полугода работы
Международная корпорация De Beers повысила цены на алмазы из-за санкций против «Алросы»
Минцифры сообщило о плане Б при отключении России от точек обмена трафиком в Европе
Как повлияли события последних месяцев на рынок рекламы в соцсетях
Что будет с рынком труда на Урале осенью
[Общество]
Как россияне относятся к спецоперации
Названы регионы-лидеры по численности среднего класса
Из-за дефицита фильмов и сериалов москвичи стали чаще покупать книги
Жители Арбата пытаются выселить музей пыток
Рестораторы раскритиковали замен вывесок на английском языке на заведениях в центре Москвы
[Протесты]
22 июля в Англии протестующие перекрыли автомагистраль из-за роста цен на топливо
22 июля в Италии протестующие фермеры залили здание администрации молоком
22 июля манифестанты в Кишиневе установили палатки перед зданием генпрокуратуры
25 июля протестующие разграбили миссию ООН в ДР Конго
27 июля в Нидерландах фермеры разбросали по дорогам навоз и сено
27 июля протестующие ворвались в здание иракского парламента
[Культура]
В Москве открылась мультимедийная выставка о выдающихся достижениях России
Как изменилась работа издательств в текущих условиях
Как повлияют на сохранность памятников изменения в законе
В Воронежской области впервые выставили работ донбасских мастеров прикладного искусства
Выставку картин, показывающих усадьбу Льва Толстого в Ясной Поляне, открыли в Париже
Выставку «Блеск русских художников» в Белграде продлили на три месяца
В Новой Третьяковке прошла выставка современной белорусской живописи
Кунсткамера откроет в ноябре новую постоянную экспозицию о «параде народов» России
Фестиваль «Русские сезоны» могут отменить в 2022 году из-за санкций
Директор Русского музея опасается проблем с перевозкой картины из Италии