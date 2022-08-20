Главная Рубрики События 2022 Август 20 Дайджест новостей на 21 августа

Дайджест новостей на 21 августа

 

Дайджест новостей на 21 августа

 

[В мире]

 

Тайвань отверг план Китая «одна страна, две системы» для острова

 

Коммунисты Молдавии обвинили власти в политических репрессиях

 

Избирком Туниса утвердил результаты референдума по конституции

 

[Внешняя политика]

 

В Кремле заявили, то молдавские власти насаждают антироссийскую повестку

 

Временную поверенную в делах Латвии в Москве вызвали в МИД

 

Лондонские юристы собрали данные о зарубежных активах сотен россиян для новых санкций

 

[Внутренняя политика]

 

Миронов заявил, то предельные расходы на ЖКХ не должны превышать 15% доходов людей

 

Правительство расширило список выплат, перечисляемых на карту «Мир»

 

Жители Приморья могут получить свыше десяти соцвыплат без подачи заявления

 

В Госдуму внесли проект закона о сохранении прожиточного минимума за должниками

 

Детский омбудсмен одобрила участие несовершеннолетних в флешмобах с буквой Z

 

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 10 млн рублей за ЛГБТ-пропаганду

 

В Кремле отреагировали на требование признать Ельцин Центр иноагентом

 

В Госдуме хотят запретить выставки на иностранных языках

 

[Экономика]

 

Металлургам понадобятся годы для замены импортного оборудования

 

Ресторан The Stolen Artichoke Николы Маврика в ГЭС-2 закроется после полугода работы

 

Международная корпорация De Beers повысила цены на алмазы из-за санкций против «Алросы»

 

Минцифры сообщило о плане Б при отключении России от точек обмена трафиком в Европе

 

Как повлияли  события последних месяцев на рынок рекламы в соцсетях

 

Что будет с рынком труда на Урале осенью

 

Как изменились доходы бюджета

 

[Общество]

 

Как россияне относятся к спецоперации

 

Названы регионы-лидеры по численности среднего класса

 

Из-за дефицита фильмов и сериалов москвичи стали чаще покупать книги

 

Жители Арбата пытаются выселить музей пыток

 

Рестораторы раскритиковали замен вывесок на английском языке на заведениях в центре Москвы

 

[Протесты]

 

22 июля в Англии протестующие перекрыли автомагистраль из-за роста цен на топливо

 

22 июля в Италии протестующие фермеры залили здание администрации молоком

 

22 июля манифестанты в Кишиневе установили палатки перед зданием генпрокуратуры

 

25 июля протестующие разграбили миссию ООН в ДР Конго

 

27 июля в Нидерландах фермеры разбросали по дорогам навоз и сено

 

27 июля протестующие ворвались в здание иракского парламента

 

[Культура]

 

В Москве открылась мультимедийная выставка о выдающихся достижениях России

 

Как изменилась работа издательств в текущих условиях

 

Как повлияют на сохранность памятников изменения в законе

 

В Воронежской области впервые выставили работ донбасских мастеров прикладного искусства

 

Выставку картин, показывающих усадьбу Льва Толстого в Ясной Поляне, открыли в Париже

 

Выставку «Блеск русских художников» в Белграде продлили на три месяца

 

В Новой Третьяковке прошла выставка современной белорусской живописи

 

Кунсткамера откроет в ноябре новую постоянную экспозицию о «параде народов» России

 

Фестиваль «Русские сезоны» могут отменить в 2022 году из-за санкций

 

Директор Русского музея опасается проблем с перевозкой картины из Италии

 

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
20-8-2022 События, , 40
Дайджест новостей на 18 августа
  См. также  
 
 
 