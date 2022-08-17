Главная Рубрики События 2022 Август 17 Дайджест новостей на 18 августа

Дайджест новостей на 18 августа

 

Дайджест новостей на 18 августа

 

[В мире]

 

14 июля самолет с президентом Шри-Ланки на борту приземлился в Сингапуре

 

14 июля президент Шри-Ланки отправил по электронной поте заявление об отставке

 

15 июля в парламенте Шри-Ланки объявили об официальном уходе президента в отставку

 

Узбекистан создал комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане

 

Северная Македония поддержала предложение Франции по соглашению с Болгарией

 

МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии

 

19 июля Китай потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань

 

[Внешняя политика]

 

Суд на Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против «Аэрофлота»

 

Захарова осудила продление санкций США против Китая

 

Американская баскетболистка, выигравшая для РФ олимпийскую бронзу, попросила Путина освободить Грайнер

 

[Внутренняя политика]

 

Минюст разъяснил судьям отличие между мнением и утверждением о спецоперации

 

СРЗП займется поиском «агентов иностранного влияния» среди деятелей искусств

 

Чубайса выписали из больницы

 

Как регионы формируют подразделения для участия в СВО на Украине

 

[Экономика]

 

В аптеках взлетели цены на антидепрессанты и успокоительные

 

Минэкономразвития прогнозирует подъем уровня безработицы в России осенью

 

[Общество]

 

В Генпрокуратуре назвали число заблокированных из-за фейков ресурсов с 24 февраля

 

[Протесты]

 

14 июля на Шри-Ланке более 80 человек пострадали в столкновениях с полицией

 

14 июля в Македонии начались протесты во время визита главы Еврокомиссии

15 июля в Ереване прошел митинг армянской оппозиции

 

17 июля в Италии из-за забастовки персонала отменили около 400 рейсов

 

17 июля в Гагаузской автономии Молдавии прошли митинги против роста цен

 

18 июля государственные СМИ в Греции провели 24-часовую забастовку

 

18 июля число жертв беспорядков в Каракалпакстане достигло 21 человека

 

19 июля в Вашингтоне на протестах за право на аборт арестовали 16 членов конгресса

 

[Пенсии]

 

Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов

 

МИД прокомментировал отказ испанского банка зачислять пенсии из России

 

[Образование]

 

Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ

 

Министр Валерий Фальков раскрыл подробности отказа от Болонской системы

 

[Культура]

 

Алиса Прудникова станет программным директором V-A-C и «ГЭС-2»

 

Игорь Цуканов и Джеймс Баттервик – о том, как война повлияла на рынок искусства

 

О том, как меняется современное искусство в России рассказывает арт-критик Анастасия Хаустова

 

Единственный в мире частный дом, построенный Захой Хадид, выставили на продажу за 5 млрд рублей

 

28 мая в Детском магазине на Лубянке открылась резиденция Бабы Яги

 

Музей-мастерская Анны Голубкиной преобразится, чтобы стать более подлинным

 

Еврейский музей и центр толерантности открыл новый дом для библиотеки Шнеерсона

 

Интервью с организатором выставки «Цветы и только» в ВДНХ

 

Кельнский аукционный дом снял с продажи русский авангард

 

Директор Третьяковской галереи заявила, что выставка икон XIII – XX веков была подготовлена в кратчайшие сроки

 

Росгвардия выпустила детский комикс о Лесгвардии, защищающей мегаполис зверей

 

Центр Помпиду убрал из залов подаренные фондом Потанина произведения искусства

 

Рейтинг посещаемости российских музеев и художественных выставок за 2021 год

 

В Петербурге закрасили граффити с портретом Хармса

 

Российский коллекционер откроет в Белграде галерею русского искусства

 

Интервью Михаила Пиотровского

 

В Петербурге прошла новая ярмарка искусства «1703»

 

Как за последние месяцы изменилась индустрия пеших экскурсий по Москве

 

Петербургские ученые завершили второй этап работ по восстановлению Триумфальной Арки Пальмиры в Сирии

 

Обзорная статья о центре современного искусства «Типография»

Рабкор.ру
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17-8-2022 События, , 35
Дайджест новостей на 16 августа
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