Дайджест новостей на 18 августа
[В мире]
14 июля самолет с президентом Шри-Ланки на борту приземлился в Сингапуре
14 июля президент Шри-Ланки отправил по электронной поте заявление об отставке
15 июля в парламенте Шри-Ланки объявили об официальном уходе президента в отставку
Узбекистан создал комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане
Северная Македония поддержала предложение Франции по соглашению с Болгарией
МИД Сербии направил ноту протеста Хорватии
19 июля Китай потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань
[Внешняя политика]
Суд на Шри-Ланке отклонил иск ирландской компании против «Аэрофлота»
Захарова осудила продление санкций США против Китая
Американская баскетболистка, выигравшая для РФ олимпийскую бронзу, попросила Путина освободить Грайнер
[Внутренняя политика]
Минюст разъяснил судьям отличие между мнением и утверждением о спецоперации
СРЗП займется поиском «агентов иностранного влияния» среди деятелей искусств
Как регионы формируют подразделения для участия в СВО на Украине
[Экономика]
В аптеках взлетели цены на антидепрессанты и успокоительные
Минэкономразвития прогнозирует подъем уровня безработицы в России осенью
[Общество]
В Генпрокуратуре назвали число заблокированных из-за фейков ресурсов с 24 февраля
[Протесты]
14 июля на Шри-Ланке более 80 человек пострадали в столкновениях с полицией
14 июля в Македонии начались протесты во время визита главы Еврокомиссии
15 июля в Ереване прошел митинг армянской оппозиции
17 июля в Италии из-за забастовки персонала отменили около 400 рейсов
17 июля в Гагаузской автономии Молдавии прошли митинги против роста цен
18 июля государственные СМИ в Греции провели 24-часовую забастовку
18 июля число жертв беспорядков в Каракалпакстане достигло 21 человека
19 июля в Вашингтоне на протестах за право на аборт арестовали 16 членов конгресса
[Пенсии]
Путин подписал закон об индексации пенсий военных на десять процентов
МИД прокомментировал отказ испанского банка зачислять пенсии из России
[Образование]
Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ
Министр Валерий Фальков раскрыл подробности отказа от Болонской системы
[Культура]
Алиса Прудникова станет программным директором V-A-C и «ГЭС-2»
Игорь Цуканов и Джеймс Баттервик – о том, как война повлияла на рынок искусства
О том, как меняется современное искусство в России рассказывает арт-критик Анастасия Хаустова
Единственный в мире частный дом, построенный Захой Хадид, выставили на продажу за 5 млрд рублей
28 мая в Детском магазине на Лубянке открылась резиденция Бабы Яги
Музей-мастерская Анны Голубкиной преобразится, чтобы стать более подлинным
Еврейский музей и центр толерантности открыл новый дом для библиотеки Шнеерсона
Интервью с организатором выставки «Цветы и только» в ВДНХ
Кельнский аукционный дом снял с продажи русский авангард
Директор Третьяковской галереи заявила, что выставка икон XIII – XX веков была подготовлена в кратчайшие сроки
Росгвардия выпустила детский комикс о Лесгвардии, защищающей мегаполис зверей
Центр Помпиду убрал из залов подаренные фондом Потанина произведения искусства
Рейтинг посещаемости российских музеев и художественных выставок за 2021 год
В Петербурге закрасили граффити с портретом Хармса
Российский коллекционер откроет в Белграде галерею русского искусства
В Петербурге прошла новая ярмарка искусства «1703»
Как за последние месяцы изменилась индустрия пеших экскурсий по Москве
Петербургские ученые завершили второй этап работ по восстановлению Триумфальной Арки Пальмиры в Сирии
Обзорная статья о центре современного искусства «Типография»