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Дайджест новостей на 16 августа

 

Дайджест новостей на 16 августа

 

[В мире]

 

МИД Белоруссии отверг обвинения Польши в осквернении могил польских солдат

 

9 июля премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание парламента

 

9 июля лидеры партий Шри-Ланки призвали президента Раджапаксу покинуть пост

 

Спикер парламента Шри-Ланки станет временным президентом страны

 

Премьер Шри-Ланки подтвердил, то уйдет в отставку

 

США ввели визовые санкции против 28 чиновников Кубы

 

9 июля протестующие в Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера

 

ЕС заявил о готовности усилить поддержку Шри-Ланки на фоне кризиса

 

Байден призвал продолжать протесты из-за решения Верховного суда по абортам 

 

10 июля оппозиционные партии Шри-Ланки договорились создать временное правительство

 

Президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке

 

Китай обвинил эсминец США в незаконном вторжении на территорию островов Сиша

 

13 июля премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова

 

13 июля в Шри-Ланке назначили премьера исполняющим обязанности президента

 

13 июля в Каракалпакстане комендантский час сократили на четыре часа

 

[Внешняя политика]

 

Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложили

 

МИД России прокомментировал события в Шри-Ланке

 

Минобрнауки подтвердило газете «КомерсантЪ» намерение отказаться от Болонской системы

 

Зарубежные партнеры готовы произвести защитную капсулу для полотна Репина

 

Вице-премьер Хуснуллин назвал «очень интересным» трудовой рынок КНДР

 

[Внутренняя политика]

 

Более миллиарда выделили на празднование 225-летия со дня рождения Пушкина

 

Гранты президентского фонда культурных инициатив поделили еще 36 проектов

 

[Общество]

 

Катрин Ненашева о художественном высказывании как о политическом акте

 

Когда в России начнут строить доступное социальное жилье?

 

[Протесты]

 

7 июля молдавские социалисты устроили митинг в Кишиневе

 

7 июля польские фермеры устроили акцию протеста в Варшаве

 

8 июля жители Гагаузской автономии вышли на акцию протеста против роста цен на топливо

 

8 июля очередной митинг армянской оппозиции стартовал в Ереване

 

9 июля протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента

 

9 июля в Греции десятки медиков были задержаны за акцию протеста у дома премьера

 

10 июля в Гагаузской автономии Молдавии прошел митинг против роста цен на продукты

 

12 июля сотрудники аэропорта Шри-Ланки отказались работать

 

13 июля в Коломбо протестующие попытались штурмовать офис премьера

 

13 июля в Италии таксисты протестовали против либерализации рынка

 

13июля полиция Шри-Ланки разогнала протестующих у здания парламента

 

[Пенсии]

 

В Госдуму внесли законопроект о беззаявительном назначении некоторых видов пенсий

 

Совет Федерации одобрил индексацию пенсий военным пенсионерам

 

«Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

 

Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий

 

[Образование]

 

«История России» станет обязательным предметом для каждого студента

 

Факультет свободных искусств СПбГУ потеряет уникальную программу

 

[Культура]

 

Что думают галеристы о ситуации на арт-рынке

 

Картину Рериха «Поморяне. Вечер» выставили на торги за 91,5 млн рублей

 

Галерист Марина Гисич о текущих событиях

 

Эрмитаж не планирует выставлять свои экспонаты за границей в ближайший год

 

Швыдкой считает, что экспонаты из фондов российских музеев пока не стоит вывозить за рубеж

 

Директор РОСИЗО о прошлом, настоящем и будущем организации

 

На Ленинградском шоссе в Москве снесли арт-объекты «Курск» и «Конституция»

 

Еврейский музей открывает новое библиотечное пространство

 

 

Рабкор.ру
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16-8-2022 События, , 18
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