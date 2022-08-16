Дайджест новостей на 16 августа
[В мире]
МИД Белоруссии отверг обвинения Польши в осквернении могил польских солдат
9 июля премьер Шри-Ланки созвал экстренное заседание парламента
9 июля лидеры партий Шри-Ланки призвали президента Раджапаксу покинуть пост
Спикер парламента Шри-Ланки станет временным президентом страны
Премьер Шри-Ланки подтвердил, то уйдет в отставку
США ввели визовые санкции против 28 чиновников Кубы
9 июля протестующие в Шри-Ланке подожгли резиденцию премьера
ЕС заявил о готовности усилить поддержку Шри-Ланки на фоне кризиса
Байден призвал продолжать протесты из-за решения Верховного суда по абортам
10 июля оппозиционные партии Шри-Ланки договорились создать временное правительство
Президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке
Китай обвинил эсминец США в незаконном вторжении на территорию островов Сиша
13 июля премьер Шри-Ланки ввел режим ЧС на всей территории острова
13 июля в Шри-Ланке назначили премьера исполняющим обязанности президента
13 июля в Каракалпакстане комендантский час сократили на четыре часа
[Внешняя политика]
Визит спецпредставителя президента Шри-Ланки в Москву отложили
МИД России прокомментировал события в Шри-Ланке
Минобрнауки подтвердило газете «КомерсантЪ» намерение отказаться от Болонской системы
Зарубежные партнеры готовы произвести защитную капсулу для полотна Репина
Вице-премьер Хуснуллин назвал «очень интересным» трудовой рынок КНДР
[Внутренняя политика]
Более миллиарда выделили на празднование 225-летия со дня рождения Пушкина
Гранты президентского фонда культурных инициатив поделили еще 36 проектов
[Общество]
Катрин Ненашева о художественном высказывании как о политическом акте
Когда в России начнут строить доступное социальное жилье?
[Протесты]
7 июля молдавские социалисты устроили митинг в Кишиневе
7 июля польские фермеры устроили акцию протеста в Варшаве
8 июля жители Гагаузской автономии вышли на акцию протеста против роста цен на топливо
8 июля очередной митинг армянской оппозиции стартовал в Ереване
9 июля протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента
9 июля в Греции десятки медиков были задержаны за акцию протеста у дома премьера
10 июля в Гагаузской автономии Молдавии прошел митинг против роста цен на продукты
12 июля сотрудники аэропорта Шри-Ланки отказались работать
13 июля в Коломбо протестующие попытались штурмовать офис премьера
13 июля в Италии таксисты протестовали против либерализации рынка
13июля полиция Шри-Ланки разогнала протестующих у здания парламента
[Пенсии]
В Госдуму внесли законопроект о беззаявительном назначении некоторых видов пенсий
Совет Федерации одобрил индексацию пенсий военным пенсионерам
«Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий
[Образование]
«История России» станет обязательным предметом для каждого студента
Факультет свободных искусств СПбГУ потеряет уникальную программу
[Культура]
Что думают галеристы о ситуации на арт-рынке
Картину Рериха «Поморяне. Вечер» выставили на торги за 91,5 млн рублей
Галерист Марина Гисич о текущих событиях
Эрмитаж не планирует выставлять свои экспонаты за границей в ближайший год
Швыдкой считает, что экспонаты из фондов российских музеев пока не стоит вывозить за рубеж
Директор РОСИЗО о прошлом, настоящем и будущем организации
На Ленинградском шоссе в Москве снесли арт-объекты «Курск» и «Конституция»
Еврейский музей открывает новое библиотечное пространство