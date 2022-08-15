Сергей Цукасов арестован на 15 суток

В Москве продолжаются гонения на оппозиционных муниципальных депутатов и кандидатов оппозиции, выдвинувшихся на выборы 11 сентября. На сей раз аресту подвергся демократический социалист Сергей Цукасов. Как следует из составленного на него протокола, ему в вину вменили прошлогодний пост об «Умном голосовании», опубликованный в его Telegram-канале. Утверждается, что символика этого проекта связана с движением “Штабы Навального”, которое летом 2021 года было признано экстремистской организацией, запрещено на территории РФ и ликвидировано судом.

Полиция задержала Сергея Цукасова поздно вечером 11 августа во время встречи с жителями Останкино, организованной в рамках муниципальной предвыборной кампании. Правда, самому Цукасову отказали в регистрации, но он продолжает вести кампанию в пользу других кандидатов оппозиции

Сергей Цукасов координирует одну из самых крупных в Москве платформ по обучению кандидатов в муниципальные депутаты «Депутатская академия». Свое задержание он связывает с тем, что помогает самовыдвиженцам в своем округе. Он намерен обжаловать решение суда. Повторное наказание за демонстрацию экстремистской символики, согласно недавним поправкам к законодательству, может грозить уголовным делом.

Редакция «Рабкора» выражает солидарность с Сергеем Цукасовым.