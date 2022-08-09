На Филиппинах арестован Уолден Белло

Уолден Белло, известный левый экономист и кандидат на пост вице-президента в ходе недавних президентских выборов на Филиппинах арестован за оскорбительные для власти материалы в Фейсбуке.

Как видим, за посты в сети сажают не только в России — эта дурная мода распространяется по всему земному шару. Арест Белло является откровенным плевком в лицо общественному мнению, поскольку речь идет об исследователе с мировым именем, выступавшим и преподававшем в ведущих западных университетах.

Уолден Белло — автор пророческой книги «Деглобализация», написанной ещё в начале 2000-х годов. Вместе с Борисом Кагарлицким он сотрудничал с Транснациональным институтом в Амстердаме, был в числе инициаторов Всемирного социального форума.

Редакция «Рабкора» выражает солидарность с Уолденом Белло и его филиппинскими товарищами.