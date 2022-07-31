Украина. Дело Чемериса

Уголовное преследование известного украинского левого активиста Владимира Чемериса продолжается.

Известный левый активист, правозащитник и экс-нардеп Владимир Чемерис, один из участников студенческой голодовки 1990 года («революция на граните»), получил статус свидетеля в деле, которое расследует СБУ по статье 436-2 Уголовного кодекса «Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

Владимир Чемерис рассказал «Стране», что накануне СБУ допросила его и объявила ему «официальное предупреждение» о его «позиции, которая сопровождается критикой деятельности украинской власти во время полномасштабной агрессии Российской Федерации».

«19 июля у меня дома произошел обыск, в результате которого был изъят телефон и компьютер. По результату обыска я получил статус свидетеля в производстве, которое ведет СБУ по статье 436-2 Уголовного кодекса относительно оправдания агрессии Российской Федерации. Самого дела, конечно же, я не видел, но то, что говорили представители СБУ, оно касается телеграм-канала «Репрессии в Украине», где говорится, что более 30 тысяч украинцев стали жертвами политических репрессий, о том, что в Украине запрещены 15 партий, и о других нарушениях прав человека. Меня вызвали на допрос, который состоялся вчера, из этого допроса стало ясно, что никаких доказательств нет, поэтому я остаюсь в статусе свидетеля. Когда на допросе мне задавали вопрос, имею ли я отношение к этому телеграмм-каналу, я напомнил о статье 63 Конституции Украины, которую, кстати, я принимал, когда был народным депутатом Украины, о том, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя. Также на допросе мне огласили, даже не дали в руки, очень странный документ. «Офіційне застереження» – официальное предупреждение о «позиции, которая сопровождается критикой деятельности украинской власти во время полномасштабной агрессии Российской Федерации», что может привести к совершению преступления, предусмотренного ст.436-2 УК. Я как правозащитник делаю вывод, что любая критика власти сейчас, по мнению самой власти – это преступление», – рассказал Чемерис.

Также, по его словам, во время обыска у него дома так называемые «понятые» ему сломали ребро. Чемерис обратился с заявлением в полицию по этому факту, более того, фамилии лиц, причинивших ему тяжелые телесные повреждения, зафиксированы в протоколе обыска.

«Вместе с сотрудниками СБУ ходят понятые, которые представляют ультраправые формирования. Эти лица мне сломали ребро. По этому факту заявление в полицию есть, будем ожидать результата. Но из моей практики ожидать можно долго. Я надеюсь, они должны понести ответственность. Кстати, этот случай не единичный. Как можно узнать из видео, размещенного на телеграмм-канале «Репрессии в Украине», обыски СБУ часто сопровождаются присутствием так называемых «понятых» из разных ультраправых формирований, которые оказывают физическое воздействие на лиц, у которых проводится обыск. Такая ситуация недопустима. На данный момент я продолжаю правозащитную деятельность, хотя конечно у меня есть сложности с этим, так как у меня изъяли технику и документы и сломано ребро», – рассказал Чемерис.

Так же он сообщил, что перед допросом в одном интернет-издании появилась ложная информация об его аресте, что явно было давлением на него и формированием общественного мнения. Чемерис потребовал опровержения этого фейка, однако ответа не получил до сих пор.

По его словам, СБУ уведомила его, что следующий допрос состоится 30 августа.

От Редакции. Только что получили от наших украинских товарищей уточнение: Владимир Чемерис не задержан. Ему сломали ребро и угрожали и все это правда, но задержания никогда не было.

Источник: https://vk.com/wall-24463883_108409?w=wall-24463883_108409