Профсоюзная борьба в Петербурге

26 июля. Санкт-Петербург. Накануне вечером активисты профсоюза, в самый разгар рабочего дня работников магазинов «ДИКСИ», члены «РОТ ФРОНТа» во главе с председателем первичной профсоюзной организации МОРП «Защита» в АО «ДИКСИ Юг» (РЦ Шушары) Рауфом Вердиевым провели пикетирование нескольких магазинов этой компании в самом центре Петербурга. В воскресенье такие же акции прошли в магазинах «ДИКСИ» в Москве. В пикетировании приняли участие члены РКСМ(б) и РКРП.

Акции проходят в рамках кампании солидарности с работниками компании. Так, с предприятия повторно был уволен председатель ППО “Защита” Рауф Вердиев. В первый раз суд признал увольнение Вердиева незаконным и восстановил на работе, но Рауфа уволили снова, уже под другим предлогом.

Другой пример, как считают в профсоюзе и РОТ ФРОНТе, незаконного поведения по отношению к работникам — сокращения в отделе предотвращения потерь. Новое руководство, образовавшееся после объединения «Дикси» и «Магнита», решило, что нужны в этом отделе только мужчины, а всех женщин, в том числе отработавших многие годы отправить на улицу.

В профсоюзе считают, что налицо дискриминация по половому признаку и просто бесчеловечное отношение к трудящимся. Так, работницы отмечают, что решение о сокращении сопровождалось комментарием одного из начальников: «Хозяин квартиры не должен пояснять зелёным обоям, почему их меняют на жёлтые».

Рауф Вердиев, председатель первичной профсоюзной организации МОРП «Защита» в АО «ДИКСИ Юг» (РЦ Шушары): “Несмотря на прессинг со стороны работодателя наш профсоюз закаляется в борьбе. Мы получаем новый опыт и готовы помочь всем работникам Дикси, кто столкнулся с нарушением трудовых и социальных прав на предприятии. Мы продолжим и будем развивать текущую кампанию солидарности и поддержки работников, а также судебную тяжбу, где несмотря на давление крупного капитала, шансы на победу достаточно велики”.

Алексей Пряхин, член ЦК РОТ ФРОНТа, профсоюзный активист:

“Судебная борьба не является основным методом пролетарской борьбы, но и он может быть полезен, пока рабочее движение не приобрело размах, не поставило перед собой коренных целей — революционное переустройство общества. На сегодняшнем этапе как акции солидарности, так и судебные заседания — это не только способ добиться пресечения конкретных нарушений и репрессий в отношении работников, но и процесс осознания самими трудящимися своей субъектности, способности влиять на окружающую действительность, отвечать на наглость “сильных мира сего”. А данная кампания в поддержку работников Дикси будет продолжена, и РОТ ФРОНТ окажет всю возможную поддержку трудящимся в их справедливой борьбе”.

http://rkrp.ru/

https://vk.com/rotfront_official

+7-911-257-48-82 — РОТ ФРОНТ

+7-911-275-98-97 — профсоюз “Защита“