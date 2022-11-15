Картины позора

«Бей Сармат по городам врага!» — звучит безнаказанно в центре Москвы.

«Сармат» это «Сармат» — это межконтинентальная боевая ракета, несущая ядерные и термоядерные заряды. Если это не призывы к массовому уничтожению гражданского населения, то что это?

И вот «это» вот ходит по московским улицам и называется патриотизмом.

Ковид не мешает. Никто не запретил, никого не оштрафовали.

А любая акция с призывом к соблюдению законов о выборах, трудового законодательства, Конституции РФ или просто «за мир и прекращение убийства людей» будет разогнана.

Мой бедный город, по которому когда-то можно было загрустить, но потом светло и нежно о нем вспомнить, «отыскав фиалку под снегом», как дожил ты до такого позора и унижения?

Нет, это не психическое обострение, это наглый цинизм и безнаказанность тех, кто грабя и разоряя бывший СССР, довёл его народы до кровопролитной междоусобной бойни, «чтобы бесплатно Босфор проходили чьи-то суда».

Но всё это ничто по сравнению с видео-репортажем «о казни предателя Евгения Нужина», бывшего заключенного и бойца «ЧВК Вагнера». Видео, распространено самой же организацией, подлинность его не только не отрицается руководителем «музыкантов» Евгением Пригожиным, но напротив, радостно комментируется, как будто речь идет о какой-то победе или достижении.

Интересно, получит ли правовую оценку Следственного комитета, Генеральной прокуратуры или МВД РФ жестокое видео убийства, распространяемое в «телеграмме»? На кадрах, приложенных ВЧК-ОГПУ, отсутствуют последние секунды, когда огромная кувалда несколько раз бьет по голове Нужина, примотанной изолентой к импровизированной плахе.

И правильно — по жесткости эти кадры беспрецедентны, напоминают разве что знаменитое «веселое» убийство в Сирии, когда предполагаемого «боевика ИГИЛ» забивают в мясо несколько русскоговорящих людей.

Тогда никто не заводил статей УК.

Я не знаю, монтаж это или нет. Возможно и то, и другое.

Но сам факт жестокого убийства или публичная имитация жестокого убийства в РФ разве уже не требует юридической оценки?

Государство открыто поощряет суды Линча?

Главная внутренняя функция государства — фиксация и воспроизводство права.

Правда, после публикации и всенародного обсуждения видео с предполагаемым жестоким убийством российского гражданина Евгения Нужина, кое-то, похоже, понял что переборщил и «зашёл за флажки». Распространяемый от имени Пригожина текст больше всего напоминает попытку оправдаться. Но, естественно, не перед законом и государством. Этот текст обращён лично к первому лицу, которому, уверен, уже показали кадры настоящей или мнимой «казни предателя Нужина» и связали эти кадры с конкретными персонажами и структурами.

Эти кадры и полемика вокруг них сильно компрометируют армию и государство.

Если Нужин предатель и перебежчик, то его должен судить военный суд. И определять его деяния по законам военного времени. Напомню, что мораторий на смертную казнь в РФ не отменён, несмотря на дискуссии по этому поводу.

Если расправа с ним проведена не по приговору суда (а казни в виде разможжения головы кувалдой в РФ, кажется, пока ещё нет), без расследования и приговора, то это убийство.

Совершенное, к тому же, на территории России.

Предполагаемое убийство совершено не в ходе боя с Нужиным, не в ходе его сопротивления, не при попытке побега. На видео человек беспомощен и не сопротивляется.

Возможно, последующие кадры это монтаж и Нужин жив?

Тогда пусть об этом заявит сам ЧВК, военная прокуратура или кто там ведает государственными преступлениями в военное время. Покажут живого Нужина.

Но даже распространение подобных видео — преступление против общественных морали и нравственности по нормам любого здорового общества.

Чем этот ролик отличается от постановочных роликов запрещённого в РФ ИГИЛ, на которых захваченные террористами люди сначала покорно становятся на колени, а потом им отрезают головы?

Только цивилизационным контекстом.

Разве армия, Росгвардия и контрразведка, которые единственно должны, по идее, отвечать за соответствующее обращение, как с пленными противника, так и со своими военнослужащими, побывавшими в плену (пусть даже и предателями), не представляются этим видео какой-то бандой, которой закон не писан, а государство — просто фикция?

Уверен, что, как офицеры и солдаты ВС РФ, так и сотрудники спецслужб с отвращением восприняли подобную видеопостановку, поскольку она дискредитирует армию и спецслужбы, как ничто другое.

Закон и государство со времён тройного убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 сквозь пальцы смотрят на действия некоторых персонажей и ассоциируемых с ними структур, которых даже официально не опросили в ходе расследования.

От «ЦАР 2018» до «кувалды Нужина 2022» — прямая линия.

А дальше то что?

И это на фоне намечающихся мирных если и не переговоров, то коммуникаций с Западом?

Интересные процессы происходят у нас в «кулуарах власти».