Зима близко

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пока политологи обсуждают историю Евгения Нужина, предположительно забитого насмерть кувалдой, и роль во всей этой истории руководителя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина (а заодно и его нарастающий конфликт с военными), профессиональные патриоты пророчат нам холодную зиму, во время которой вся Европа замерзнет без российского газа. На таком фоне без внимания остаются новости совершенно иного рода.

Перечислю лишь некоторые из них. Экспорт нефти и газа резко сократился, несмотря на отчаянные усилия по переориентации вывоза с западных стран на Китай. Турция в декабре вводит запрет на проход через Босфор для танкеров, которые перевозят российскую нефть без страховки. Между тем с 5 декабря страховка будет доступна только для тех грузовых кораблей, что переправляют «черное золото» по цене ниже установленного для российского экспорта потолка.

Одновременно обвал происходит и в чёрной металлургии: в сентябре экспорт металла упал более чем на 40%, а октябрьские показатели, видимо, ещё хуже. В гражданском авиастроении резкое свертывание производства, с автомобильной промышленностью не намного лучше.

Патриотические публицисты с упорством, достойным лучшего применения, продолжают утверждать, будто никакого экономического кризиса в стране нет, что от санкций мы не пострадали. На самом деле ситуация стремительно ухудшается. Но пока не дошло до голода и холода, всё это не имеет значения. Если обвал выражается лишь в статистических показателях, то проблемы как бы и нет. А если кто и потерял работу, то его можно будет мобилизовать в армию и отправить на фронт, таким способом решив проблему занятости.

Беда в том, что резким ухудшение показателей дело не ограничится.

Министр энергетики Николай Шульгинов жалуется, что из-за срыва поставок топлива на электростанции, возникает риск того, что в России будет сорван отопительный сезон.

К несчастью, даже и в мирное время у нас то и дело происходили аварии, после чего без тепла и света оставались небольшие поселки, а то и микрорайоны крупных городов. Энергетическая инфраструктура по итогам трех десятилетий рыночных реформ оказалась у нас изрядно изношена и должным образом не восстанавливалась. Ведь инвестиции в данную сферу не сулили немедленных прибылей. Сейчас к этому прибавились другие проблемы. Железнодорожный транспорт загружен военными перевозками, не хватает современных вагонов с большой грузоподъемностью (их производство пострадало из-за санкций), во время мобилизационной кампании многих специалистов безжалостно угнали на спецорперацию). Разумеется, это ещё не значит, будто нынешней зимой вся Россия замерзнет, но в любом случае риск технологических аварий, и без того очень высокий, становится ещё большим.

Децентрализация и приватизация энергосистемы, проведенная по инициативе традиционно во всем виноватого Анатолия Чубайса (а на самом деле — в полном соответствии с рыночной экономической теорией), усугубила дело тем, что к технологическим проблемам добавились финансовые. Частным инвесторам и региональным властям, получившим под контроль данные объекты в ходе реформ, средств для их развития и поддержания в порядке не хватает. А регионам вместо дополнительной помощи присылают новые приказы и постановления, в основном касающиеся обеспечения мобилизации или борьбы с оппозицией. Когда уж тут с электростанциями, теплосетями и котельными разбираться…

Понятно, что заниматься такими мелочами высшее отечественное начальство не будет. Его гораздо больше заботит уничтожение энергетической инфраструктуры в сопредельном государстве, чем её поддержание в своей собственной стране. С проблемами справляться будут министерство энергетики и региональные власти самостоятельно — по мере сил. Насколько они справятся, зависит на данный момент уже даже не от них, но от погоды и от везения.

Ставка «на авось» нас много раз выручала. Но не всегда. Посмотрим, чем кончится на этот раз.

Источник информации:

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/11/11/949971-minenergo-obvinilo-rzhd