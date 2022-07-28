Дайджест новостей на 28 июля
[В мире]
Ливийские военные поддержали требования демонстрантов
Мирзиеев обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе
[Внешняя политика]
МИД выразил протест послу Британии из-за выпадов Лондона в адрес Путина
Посольство Бельгии приостановило прием заявок на краткосрочные визы
МИД Греции заявил протест послу России из-за высылки дипломатов
В Японии заявили о кораблях Китая и России, прошедших у спорных островов
Президент Шри-Ланки попросил Путина помощи в импорте топлива
РФ 1 июня передала США ноту о выходе из меморандума о взаимопомощи по культуре
Швыдкой назвал вынужденным вход из меморандума о взаимопонимании с США в сфере культуры
Госдеп заявил, что США сожалеют о входе РФ из меморандума по культуре
ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации
ЕС разрешил поставлять в Россию ряд товаров и услуг для авиационной отрасли
Минюст РФ предъявил ряд требований к Еврейскому агентству
[Внутренняя политика]
Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в социальных сетях
В Госдуму внесли законопроект, который может запретить россиянам проводить экологическую экспертизу
Минюст признал иноагентами Кашина, Пивоварова и Чиваркина
[Экономика]
В России создали грудные импланты «Росгрудь» с государственным флагом и камуфляжной расцветкой
США остались главным торговым партнером Китая, а Россия не вошла в десятку
[Общество]
Осквернившая памятник Зорге женщина не намерена извиняться
Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor Browser из Google Play
Роскомнадзор опроверг сообщения о замедлении работы YouTube
Сервис для дизайнеров Canva закрыл доступ для пользователей из России
Что изменилось в России за 100 дней спецоперации на Украине
В Петербурге троим активистам продлили арест по делам о фейках про российскую армию
Роскомнадзор заставил поисковики маркировать «Википедию» как «нарушителя законодательства»
[Протесты]
30 июня четверо демонстрантов погибли в Судане при разгоне протестов силовиками
30 июня в США полиция задержала почти 200 участников протеста в защиту абортов
1 июля в Кишиневе прошла акция протеста оппозиции
1 июля демонстранты напали на здание парламента в Тобруке
3 июля в Тбилиси прошла акция с требованиями отставки правительства
4 июля армянские оппозиционеры провели акцию протеста у офиса Евросоюза в Ереване
4 июля в Британии активисты блокировали магистрали из-за роста цен на топливо
4 июля в Нидерландах протестующие фермеры заблокировали склады супермаркетов
6 июля в Панаме прошли протесты с требованиями заморозить цен на топливо
6 июля голландские фермеры привезли танк на экологический митинг
7 июля во время беспорядков в Нукусе пострадали 107 полицейских
[Пенсии]
В Пенсионном фонде назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году
[Наука]
Ученые о перспективах развития в закрытой стране
[Образование]
Правила приема в вузы для детей участников «спецоперации» начнут работать с этого учебного года
[Культура]
Картины русских авангардистов вернулись в Россию после выставки в Сеуле
Картины уральского музея вернулись в Екатеринбург после выставки в Сеуле
Возвращенные из Сеула картины прибыли в Приморский и Красноярский музеи
Швыдкой ждет возвращение в Россию всех экспонатов из госфонда в течение месяца
Русский музей в Малаге вынужден закрыться
В Петербурге законодательно урегулируют стрит-арт
Анатолий Осмоловский о характере искусства в новой реальности
Русская «Коллекция» в Центре Помпиду больше не будет прирастать
В Сокольниках установили «пародию» на «Рабочего и колхозницу». Жители возмущены
ЦСИ «Типография» закрывает свое пространство