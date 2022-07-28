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Дайджест новостей на 28 июля

 

Дайджест новостей на 28 июля

 

[В мире]

 

Ливийские военные поддержали требования демонстрантов

 

Мирзиеев обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе

 

[Внешняя политика]

 

МИД выразил протест послу Британии из-за выпадов Лондона в адрес Путина

 

Посольство Бельгии приостановило прием заявок на краткосрочные визы

 

МИД Греции заявил протест послу России из-за высылки дипломатов

 

В Японии заявили о кораблях Китая и России, прошедших у спорных островов

 

Президент Шри-Ланки попросил  Путина помощи в импорте топлива

 

РФ 1 июня передала США ноту о выходе из меморандума о взаимопомощи по культуре

 

Швыдкой назвал вынужденным вход из меморандума о взаимопонимании с США в сфере культуры

 

Госдеп заявил, что США сожалеют о входе РФ из меморандума по культуре

 

ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства в организации

 

ЕС разрешил поставлять в Россию ряд товаров и услуг для авиационной отрасли

 

Минюст РФ предъявил ряд требований к Еврейскому агентству

 

[Внутренняя политика]

 

Следственный комитет предложил изменить порядок регистрации в социальных сетях

 

В Госдуму внесли законопроект, который может запретить россиянам проводить экологическую экспертизу

 

Минюст признал иноагентами Кашина, Пивоварова и Чиваркина

 

[Экономика]

 

В России создали грудные импланты «Росгрудь» с государственным флагом и камуфляжной расцветкой

 

США остались главным торговым партнером Китая, а Россия не вошла в десятку

 

[Общество]

 

Осквернившая памятник Зорге женщина не намерена извиняться

 

Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor Browser из Google Play

 

Роскомнадзор опроверг сообщения о замедлении работы YouTube

 

Сервис для дизайнеров Canva закрыл доступ для пользователей из России

 

Что изменилось в России за 100 дней спецоперации на Украине

 

В Петербурге троим активистам продлили арест по делам о фейках про российскую армию

 

Роскомнадзор заставил поисковики маркировать «Википедию» как «нарушителя законодательства»

 

[Протесты]

 

30 июня четверо демонстрантов погибли в Судане при разгоне протестов силовиками

 

30 июня в США полиция задержала почти 200 участников протеста в защиту абортов

 

1 июля в Кишиневе прошла акция протеста оппозиции

 

1 июля демонстранты напали на здание парламента в Тобруке

 

3 июля в Тбилиси прошла акция с требованиями отставки правительства

 

4 июля армянские оппозиционеры провели акцию протеста у офиса Евросоюза в Ереване

 

4 июля в Британии активисты блокировали магистрали из-за роста цен на топливо

 

4 июля в Нидерландах протестующие фермеры заблокировали склады супермаркетов

 

6 июля в Панаме прошли протесты с требованиями заморозить цен на топливо

 

6 июля голландские фермеры привезли танк на экологический митинг

 

7 июля во время беспорядков в Нукусе пострадали 107 полицейских

 

[Пенсии]

 

В Пенсионном фонде назвали средний размер страховой пенсии по старости в 2021 году

 

[Наука]

 

Ученые о перспективах развития в закрытой стране

 

[Образование]

 

Правила приема в вузы для детей участников «спецоперации» начнут работать с этого учебного года

 

[Культура]

 

Картины русских авангардистов вернулись в Россию после выставки в Сеуле

 

Картины уральского музея вернулись в Екатеринбург после выставки в Сеуле

 

Возвращенные из Сеула картины прибыли в Приморский и Красноярский музеи

 

Швыдкой ждет возвращение в Россию всех экспонатов из госфонда в течение месяца

 

Русский музей в Малаге вынужден закрыться

 

В Петербурге законодательно урегулируют стрит-арт

 

Анатолий Осмоловский о характере искусства в новой реальности

 

Русская «Коллекция» в Центре Помпиду больше не будет прирастать

 

В Сокольниках установили «пародию» на «Рабочего и колхозницу». Жители возмущены

 

ЦСИ «Типография» закрывает свое пространство

Рабкор.ру
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28-7-2022 События, , 35
Дайджест новостей на 22 июляПрофсоюзная борьба в Петербурге
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