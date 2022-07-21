Дайджест новостей на 22 июля
[В мире]
Борис Джонсон объявил об отставке
Жену Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении
Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата в члены ЕС
Президент Эквадора объявил ЧС в трех провинциях из-за протестов
Япония заявила протест Китаю из-за строительства буровой установки в море
Молдавия столкнулась с нехваткой хранилищ для зерна
Президент Эквадора заявил, что протесты призваны отстранить его от власти
Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды Сенкаку
МИД Белоруссии считает, что взаимодействовать с Западом все равно придется
В Казахстане проверят данные об «украинском следе» в январских событиях
[Внешняя политика]
В «Роснефти» прокомментировали обвинение в поставках иранской нефти в ЕС
Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининграда
МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининградской области
Россия выразила протест послу ЕС
Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения
В Кремле готовятся к референдумам в ДНР и ЛНР о присоединении к России
Директор Музея Победы Александр школьник попал в санкционные списки Великобритании
[Внутренняя политика]
В Совете безопасности назвали омерзительной выставку с пародией на «Родину-мать» в Гостином дворе
Минюст признал иноагентом краснодарский центр современного искусства «Типография»
[Экономика]
Где дешевле жизнь: в России или в Восточной Европе?
[Общество]
Владимир Мау заключен под домашний арест
Юрист – про новый закон об иноагентах
Суд в Петербурге запретил распространение фильма «Зеленый слоник»
Центр современного искусства «Типография» приостановил свои проекты
[Протесты]
18 июня в Лондоне прошла акция протеста из-за рекордной инфляции в стране
18 июня в Риме прошел митинг против политики правительства Италии
18 июня в центре Еревана прошло шествие оппозиции
19 июня в Молдавии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста из-за роста цен
19 июня аэропорт Брюсселя отменил вылеты пассажирских рейсов из-за акций протеста
21 июня сторонники экс-президента Молдавии Додона пикетировали в Кишиневе здание суда
22 июня в Северной Македонии бюджетники начали забастовку
22 июня работники чилийской медной компании начали забастовку
22 июня работники транспорта в Аргентине потребовали снижения цен на дизель
С 21 июня у здания акимата Мангистауской области начался бессрочный пикет
[Пенсии]
ВТБ запускает социальную ипотеку в российских регионах
Путин поручил рассмотреть вопрос досрочной пенсии многодетным отцам
[Наука]
Музей Арктики и Антарктики вступил в Секцию арктических музеев Союза музеев России и сменил директора. В нем остался только один научный сотрудник
[Культура]
Швыдкой рассказал, как проходит возвращение российских картин из Европы
Как Гриша Брускин из официального художника опять стал неофициальным
Запланированный на осень Петровский конгресс в Брюсселе отменен
Музеи Московского Кремля готовы впервые привезти в Таиланд около тысячи предметов
Как меняется культурная политика в России
Какие выставки мы не увидим из-за санкций
В московских музеях разрешили продавать алкоголь. Но не во всех
Как художнику обезопасить себя от незаконного использования работ
Выяснилась причина отмены выставки «Выход в красную дверь» в Третьяковской галерее
Мнениями о текущем состоянии российского арт-рынка поделились его участники
Завершение реконструкции Политехнического музея отложено на 2025 год