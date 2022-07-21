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Дайджест новостей на 22 июля

 

Дайджест новостей на 22 июля

 

[В мире]

 

Борис Джонсон объявил об отставке

 

Жену Додона обвинили в соучастии в незаконном обогащении

 

Власти Армении не будут привлекать к уголовной ответственности протестующих

 

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата в члены ЕС

 

Президент Эквадора объявил ЧС в трех провинциях из-за протестов

 

Япония заявила протест Китаю из-за строительства буровой установки в море

 

Молдавия столкнулась с нехваткой хранилищ для зерна

 

Президент Эквадора заявил, что протесты призваны отстранить его от власти

 

Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды Сенкаку

 

МИД Белоруссии считает, что взаимодействовать с Западом все равно придется

 

В Казахстане проверят данные об «украинском следе» в январских событиях

 

[Внешняя политика]

 

В «Роснефти» прокомментировали обвинение в поставках иранской нефти в ЕС

 

Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининграда

 

МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининградской области

 

Россия выразила протест послу ЕС

 

Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения

 

В Кремле готовятся к референдумам в ДНР и ЛНР о присоединении к России

 

Директор Музея Победы Александр школьник попал в санкционные списки Великобритании

 

[Внутренняя политика]

 

В Совете безопасности назвали омерзительной выставку с пародией на «Родину-мать» в Гостином дворе

 

Минюст признал иноагентом краснодарский центр современного искусства «Типография»

 

[Экономика]

 

Где дешевле жизнь: в России или в Восточной Европе?

 

[Общество]

 

Владимир Мау заключен под домашний арест

 

Юрист –  про новый закон об иноагентах

 

Суд в Петербурге запретил распространение фильма «Зеленый слоник»

 

Центр современного искусства «Типография» приостановил свои проекты

 

[Протесты]

 

18 июня в Лондоне прошла акция протеста из-за рекордной инфляции в стране

 

18 июня в Риме прошел митинг против политики правительства Италии

 

18 июня в центре Еревана прошло шествие оппозиции

 

19 июня в Молдавии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста из-за роста цен

 

19 июня аэропорт Брюсселя отменил вылеты пассажирских рейсов из-за акций протеста

 

21 июня сторонники экс-президента Молдавии Додона пикетировали в Кишиневе здание суда

 

22 июня в Северной Македонии бюджетники начали забастовку

 

22 июня работники чилийской медной компании начали забастовку

 

22 июня работники транспорта в Аргентине потребовали снижения цен на дизель

 

С 21 июня у здания акимата Мангистауской области начался бессрочный пикет

 

[Пенсии]

 

ВТБ запускает социальную ипотеку в российских регионах

 

Путин поручил рассмотреть вопрос досрочной пенсии многодетным отцам

 

[Наука]

 

Музей Арктики и Антарктики вступил в Секцию арктических музеев Союза музеев России и сменил директора. В нем остался только один научный сотрудник

 

[Культура]

 

Швыдкой рассказал, как проходит возвращение российских картин из Европы

 

Как Гриша Брускин из официального художника опять стал неофициальным

 

Запланированный на осень Петровский конгресс в Брюсселе отменен

 

Музеи Московского Кремля готовы впервые привезти в Таиланд около тысячи предметов

 

Как меняется культурная политика в России

 

Какие выставки мы не увидим из-за санкций

 

В московских музеях разрешили продавать алкоголь. Но не во всех

 

Как художнику обезопасить себя от незаконного использования работ

 

Выяснилась причина отмены выставки «Выход в красную дверь» в Третьяковской галерее

 

Мнениями о текущем состоянии российского арт-рынка поделились его участники

 

Завершение реконструкции Политехнического музея отложено на 2025 год

Рабкор.ру
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21-7-2022 События, , 5
Муниципальные выборы 2022 года и перспективы развития политической ситуации в стране
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