МУСС и ЛевСД проводят дискуссию

«Муниципальные выборы 2022 года и перспективы развития политической ситуации в стране»

23 июля (суббота) в 15.00

Дискуссия проводится в Депутатской академии

(4-й Монетчиковский пер., д. 7, 1-й этаж;

ст. метро «Павелецкая» или «Добрынинская»)

Несмотря на глобальные катаклизмы “сегодняшнего дня” жизнь продолжается в будничном формате, связанном с конкретными событиями. Недаром существует выражение: “Мыслить надо глобально, а действовать – локально”. А как воздействовать на эту “локальность?” И кто на нее воздействует? Анализируя систему отношений на локальном уровне нельзя обойти стороной систему местного самоуправления.

В своей повседневной жизни мы сталкиваемся с множеством вопросов, требующих вмешательства муниципальных депутатов, хотя часто не знаем самих этих депутатов. А ведь среди них могут быть наши соседи или друзья… До них проще добраться, нежели до депутатов Законодательных собраний и Государственной Думы. В их ведении находятся вопросы функционирования ЖКХ, школ и дошкольных детских учреждений, системы здравоохранения. Они призваны заниматься вопросами застройки и благоустройства территории, обеспечением правопорядка, досуга и возможности культурного развития населения. Вот далеко не полный перечень проблем, относящихся к компетенции органов муниципального самоуправления.

Часто ситуации, требующие решения на местном уровне, значительно важнее для нас общегосударственных и общечеловеческих вопросов. И оттого, насколько будут решены эти местные задачи, зависит и развитие всей страны. Осенью 2022 года в России пройдут муниципальные выборы. Небезынтересно будет послушать, как левые политические организации готовятся к предстоящим выборам и как, в случае победы, собираются решать накопившиеся проблемы. С целью прояснения социально-политического контекста Выборов-22, возможностей и задач левых сил, хода избирательной кампании, перспектив объединения и низовой активности граждан в борьбе за свои права и интересы, Молодежный университет современного социализма и Левое социалистическое действие проводят дискуссию, в которой примут участие:

• Лобанов Михаил Сергеевич,

преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова, один из инициаторов Муниципальной платформы «Выдвижение»

• Цукасов Сергей Сергеевич,

магистр в сфере международного права, депутат Муниципального собрания района Останкино г. Москвы

• Израилев Борис Владимирович,

магистр в сфере мировой политики, кандидат в депутаты Муниципального собрания района Зюзино г. Москвы

• Солуянов Глеб Владимирович,

помощник депутата Московской городской думы Е. Янчук, кандидат в депутаты Муниципального собрания района Измайлово г. Москвы

Телефоны для справок:

(909)943-90-76 (Дмитрий), (916)597-86-30 (Никита).

E’mail: muss-96@yandex.ru