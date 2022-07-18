Дайджест новостей на 18 июля
[В мире]
В Европарламенте заявили от трудном для ЕС пути для Молдавии
Трамп прокомментировал решение Верховного суда США по абортам
Китай выразил протест США из-за полета американского самолета у Тайваня
Президент Эквадора отменил режим ЧС, введенный на фоне массовых протестов
Власти Молдавии отменили запрет на экспорт пшеничной муки и пшеницы
Власти Перу объявили режим ЧС на дорогах из-за забастовки автоперевозчиков
Молдавия хочет усилить армию западным оружием
[Внешняя политика]
Посол Филиппин заверил, что в стране не арестуют российские чартеры
Россия вышлет восьмерых греческих дипломатов
Белорусские предприятия могут открыть предприятия в Воронежской области
Генпрокуратра РФ получила 43 отказа в экстрадициях после начала специальной военной операции
Перспективы возвращения изделий Фаберже из Британии в РФ вызвали вопросы
Судьбу яйца Фаберже из собрания Виктора Вексельберга решает британское Казначейство
Минкльтуры пригласит на Петербургский культурный форум все дружественные страны
Президент Казахстана поручил создать условия для релокации ушедших из России компаний
[Внутренняя политика]
Минтруд представил проект бюджета Пенсионного фонда с ростом маткапитала
Некоторым московским предпенсионерам пересчитают пособие по безработице
Голикова вручила премии правительства девяти деятелям культуры
[Экономика]
К концу года доля пустующих площадей в торговых центрах Москвы может увеличиться вдвое до 20%
Производители продуктов будут писать на этикетках меньше информации, чтобы сэкономить бумагу и чернила
[Общество]
Художника Петра Павленского во Франции будет судить за драку с поножовщиной
Угроза дефицита тревожит россиян больше, чем применение ядерного оружия
Против политика Ильи Яшина возбудили дело по статье о «фейках» про российскую армию
[Происшествия]
В Казахстане на Тенгизе двое рабочих погибли при взрыве и еще один повесился
[Протесты]
23 июня в Молдавии прошел антиправительственный митинг
24 июня у Верховного суда США прошел протест после решения о запрете абортов
24 июня в Ереване прошло шествие оппозиции с требованием отставки Пашиняна
25 июня в США на акциях против ограничений прав а аборты задержали десятки человек
29 июня протесты в Эквадоре продолжились после остановки диалога с правительством
29 июня в Мадриде на фоне саммита прошла акция протеста против НАТО
[Пенсии]
Госдума приняла законопроект об индексации песий военных
[Культура]
В Коврове накануне Дня Победы открыли музей оружия
Коллекция Морозовых наконец вернулась в Россию
Арт-рынок в России: пессимистичный и оптимистичный прогнозы
Как на пастели Дега оказались «Украинские танцовщицы»
Почему в Сочи уничтожили граффити с The Beatles
Команде Музеев Московского Кремля удалось заново собрать выставку «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления»
Реставрация шедевра Репина в Третьяковской галерее завершена
В ГМИИ покажут коллекцию Морозовых, в Эрмитаже – Щукина
«Пропавший» из «Музеона» памятник Сахарову установили в Нагорном Карабахе
Какие картины появились в окнах нового здания Третьяковской галереи
Филиал Русского музея в Малаге приостановил организацию выставок
Русский музей не стал досрочно возвращать экспонаты с выставки Кандинского в Италии
Правительство выделило 500 миллионов рублей культурно-образовательным и музейным комплексам в регионах
Более 300 произведений искусства вернулись в Россию из Испании
Эрмитаж не смог найти подрядчика для достройки фондохранилища
Орденский замок Тапиау под Калининградом станет площадкой для нескольких музеев
Голикова назвала народные традиции визитной карточкой России в мире
С какими проблемами столкнулись художники «Галереи 22» в новых реалиях