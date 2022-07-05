Рабочая Партия Курдистана ответила на предательство со стороны Швеции и Финляндии

Рабочая партия Курдистана (РПК) выступила с заявлением по поводу саммита НАТО в Мадриде. В заявлении, опубликованном Комитетом по внешним связям партии сегодня, в среду, сказано: «Тот факт, что достижения, ценности, свобода и борьба курдского народа превращаются в разменную монету для расширения альянса НАТО, стал декларацией вражды в отношении народа курдов. Соглашение, достигнутое в Мадриде между Финляндией, Швецией и Турцией по политике, проводимой правительством последней, говорит о лицемерии системы, которая называет себя «западной демократией».

Таким образом, истинное лицо этой системы обнажилось снова. Поддержка курдов, о которой говорили шведские социал-демократы на съезде своей партии, была подорвана. Теперь стало ясно, что ради собственной выгоды договориться можно о чем угодно. Это стало несправедливостью по отношению к собственным гражданам и обществу Швеции.

В Мадриде НАТО согласилось поддержать и принять политику массовых убийств и геноцида, которую Турция проводит в отношении курдского народа на протяжении ста лет. Курдистан был превращен в колонию в соответствии с Лозаннским договором. Курдов лишили прав, их уничтожали на их же собственной земле. Сегодня именно курдский народ развил политическое сознание, теперь он организованно работает над демократией в Турции. Ни одна сила в мире не сможет победить этот народ.

Столкнувшись с освободительной борьбой курдов, фашистский турецкий режим не может предотвратить свой крах и потому он ищет международной поддержки для осуществления геноцида. С 1985 года НАТО поддерживает Турецкую Республику всеми средствами. Тем не менее, сегодня курдское освободительное движение находится на пике своей истории. У курдского народа есть миллионы друзей в Швеции, Финляндии и во всем мире. Вместе они будут бороться за мир и демократию еще упорнее, оказывая отпор тем, кто решил дать фашистскому турецкому государству «зеленый свет» на геноцид курдов».

Дополнительно уже стало известно о договоренности по экстрадиции 73-х курдистанских политических деятелей, о которой не так давно заявил Эрдоган.

Однако, правительство Швеции так и не опровергло заявление Эрдогана о достижении договоренностей по экстрадиции 73 человек в Турцию. Министр юстиции Морган Йоханссон лишь заявил, что Швеция не будет высылать своих граждан, а граждане других стран могут быть высланы только в соответствии со шведским законодательством и Европейской конвенции по правам человека.

В прессе появилась информация о нескольких лицах, экстрадицию которых запрашивает Турция. Среди них довольно известный писатель Рагып Зараколу, который переехал в Швецию 10 лет назад. На родине его обвиняли в пропаганде терроризма. Последний раз Турция пыталась добиться его выдачи в 2019 году, но запрос был отклонен.

Журналист Левент Кенез подозревается в членстве в вооруженной террористической организации, однако и его в 2021 году решением шведского суда оставили в королевстве. Известно еще о трех мужчинах в возрасте от 50 до 60 лет и одной сорокалетней женщине. Турцией все они обвиняются в связях с вооруженной террористической организацией.

Самым логичным для Швеции было бы тянуть резину до последнего — суды ведь дело не быстрое. Однако и Эрдоган не так прост, вполне вероятно, что парламент просто не ратифицирует заявку на вступление в НАТО. Противостояние продолжается.

Источники:

https://anfrussian.com/Курдистан/RPK-NATO-odobrilo-tureckij-genocid-kurdov-40607

https://vk.com/wall-201729818_432