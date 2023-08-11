Позиционный тупик

В среду, 9 августа на заседании Коллегии МО РФ Шойгу заявил, что страны Запада оказали Украине помощь в размере 160 млрд долларов. Сегодня «Reuters» оценила объём российских военных расходов в 2023 году в сумме примерно в 100 млрд долларов до конца года. Надо понимать, что Запад ещё окажет некоторую помощь к озвученным 160 млрд до конца 2023 года, так что соотношение в итоге будет примерно 2:1.

Перед нами абсолютно классический управляемый конфликт. Может ли Запад в случае необходимости нарастить помощь? Безусловно. Сможет ли Россия дополнительно к 100 миллиардам потратитьещё немножечко ― миллиардов 10-20? Конечно. Отберут у пенсионеров и потратят, невелика проблема.

Тем не менее, Запад совершенно сознательно удерживает примерный паритет по расходам, и в первую очередь для того, чтобы продлить конфликт на как можно более долгое время. Цель ― истощение России. Быстро победить ―это хорошо и приятно, но рациональнее обескровить. Пусть это и менее зрелищно.

Из сказанного следует вполне очевидный вывод: раз Запад управляет этим конфликтом, тем более находясь в предельно комфортной зоне непрямого участия в нём, то именно он и определяет как сроки, так и во многом результат этого конфликта.

Между тем в конфликте наметился явный стратегический тупик. Усилия Запада по выстраиванию паритета возможностей не прошли даром, и на сегодняшний момент и российская сторона, и украинская практически утратили свой наступательный потенциал. Будем реалистичны ― когда два месяца ВСУ штурмуют одни и те же позиции и их продвижение измеряется сотнями метров и иногда километрами, а российские войска на другом направлении демонстрируют примерно такие же успехи ― это чистейший позиционный тупик. Можно даже провести новую частичную мобилизацию, но это приведёт лишь к новым потерям и не более того. Потери не смущают ни Киев, ни Кремль, но результата-то всё равно не будет.

И раз так, то перед сторонами встаёт вопрос о перемирии. Просто потому что логика этого требует. Впрочем, можно обойтись и без формального перемирия (в конце концов, Германия и СССР в ходе Великой Отечественной войны ни разу не объявляли перемирия, хотя достаточно продолжительные паузы возникали в течение всей войны).

Но на дворе XXI век, и положено что-то там такое подписывать. Пускай даже никто этого выполнять и не будет ― вроде Минских соглашений. Правда, уже есть печальный опыт Стамбульских переговоров в марте 2022 года, которые были прерваны историей в Буче, а потому Кремль очевидно будет опасаться брать на себя какие-то обязательства.

Тем не менее, у Запада есть инструмент воздействия на обе стороны. Для Украины этим инструментом является угроза резкого уменьшения поставок, а для Кремля этот инструмент ― угроза резкого наращивания этих же самых поставок. Играя на этой дудочке, вполне возможно усадить если не первых лиц, то кого-то рангом пониже за стол и что-то там такое подписать.

В целом Запад ничего не теряет ― санкции остаются и могут быть сняты только в одном случае ― отвода российских войск как минимум на линию 24 февраля, а скорее ― вообще к границам,признаваемымна международном уровне. Чего, понятно, делать не будут, а потому весь комплект санкций продолжает действовать. В этом смысле политике Запада перемирие никакого вреда не принесет ― истощение России продолжится.

Почему конфликт начинает создавать проблемы? Потому что на подходе новый кризис, и им нужно заниматься, освободив себя от разного рода случайностей и неопределённостей. Примерное начало нового кризиса ― где-то первая половина 2024 года(плюс-минус пару-тройку месяцев). Вот к этому-то моменту и нужно зафиксировать ситуацию в конфликте.