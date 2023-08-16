НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Письмо от Б.Ю. Кагарлицкого* своим близким и сторонникам!

После задержания активистам удалось переговорить с Б.Ю. Кагарлицким. Он передал им письмо, которое попросил выложить в открытый доступ. Приводим полный текст письма:

Письмо из тюрьмы

В моей жизни это случается уже не в первый раз. Под замок меня сажали ещё при Брежневе, избивали и грозились убить при Ельцине. А теперь уже второй арест при Путине. Власть имущие меняются, но традиция сажать за решётку политических оппонентов, увы, остаётся. Но столь же неизменной остаётся и готовность многих людей идти на жертвы ради своих убеждений, ради свободы и социальных прав.

Думаю, что нынешний арест можно считать признанием политической значимости моих высказываний. Конечно, я предпочёл бы получить признание в несколько иной форме, но всему своё время. За 40 с лишним лет, прошедших с дней моего первого ареста, я научился терпеть и понимать, сколь переменчива в России политическая фортуна.

В Республике Коми, где я сейчас оказался по воле судьбы и следователей ФСБ, неплохая погода, а в тюрьме всё недурно устроено. Так что со мной всё в порядке. К несчастью, мне пока не разрешили пользоваться книгами, которые взял с собой. Их проверяют на экстремизм. Надеюсь, цензоры в процессе их изучения расширят свой кругозор ― одна книга посвящена положению современных университетов, а писал её Сергей Зуев, бывший ректор Шанинки ― тоже в заключении. Другая ― про историю Второй мировой войны.

Мне разрешают получать письма. Их пришло очень много. И на них можно отвечать. В этом смысле сейчас сидеть легче, чем при Брежневе. С едой тоже значительно лучше. Есть ларёк, куда можно для меня положить деньги. Список продуктов в ларьке не хуже, чем в некоторых магазинах доставки. Цены, правда, повыше. Но можно, оказывается, даже заказать обед в тюремном кафе. Меню вполне достойное! Правда, микроволновки, чтобы разогревать еду, тут нет.

В общем, жить можно. Вопрос лишь в том, как долго это продлится. Но это уже не только моя проблема. О том же самом думают миллионы людей по всей стране. Так что судьба у нас общая независимо от того, где и в каких условиях мы находимся.

Понять из установленного в камере телевизора ― что происходит на самом деле, довольно трудно. Но главные новости нам всё равно сообщат. Вспоминаю, как в 1982 году в Лефортовской тюрьме мы каждый день с интересом ждали, когда в «кормушку» камеры положат газету «Правда», в траурной рамке.

Опыт прошедших лет, казалось бы, не сильно располагает к оптимизму. Но исторический опыт в целом гораздо богаче и даёт куда больше оснований для позитивных ожиданий. Помните, что писал Шекспир в «Макбете»?

Как ни была бы ночь темна,

Уступит место дню она.

P.S. Большое спасибо всем тем, кто выразил солидарность со мной, тем, кто требует моего освобождения, пишет письма в тюрьму. Конечно, добиваться надо освобождения всех политических заключённых. Рано или поздно так и будет. И почему-то я думаю, что скорее рано, чем поздно.