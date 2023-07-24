Отмена зерновой сделки — новый конфликт с Турцией?

После того, как 17 июля Кремль отказался от продолжения «зерновой сделки», Министерство обороны России объявило, что любое судно под любым флагом, идущее в морские порты Украины, будет рассматриваться в качестве потенциального перевозчика военной помощи, а страны, под чьими флагами будут идти эти суда будут рассматриваться в качестве союзных Украине.

Вообще-то существуют правила ведения морских войн, определенных целым рядом конвенций. В них оговорено, что торговые суда стран, не участвующих в войне, могут быть остановлены для досмотра, в противном случае они могут быть потоплены, но пассажиры и экипажи в таком случае должны быть высажены либо на берег, либо на другие суда. Минная война, кстати, тоже оговаривается конвенциональными ограничениями. Будут ли российские военные действовать строго в духе международного права — вопрос открытый, так как может быть включена логика «мы не ведем войну, у нас спецоперация». Но то, что прокатывает перед юридически не шибко грамотным глубинным народом, вообще никак не действует на международных юристов. Никаких «спецопераций» конвенции не предусматривают. Любые боевые действия на море и любое применение силы подпадает под действие конвенций. Готовы ли российские военные корабли к подобным процедурам — непонятно, пока подобных прецедентов вроде бы не было.

А так можно доиграться до почетного звания «пиратов», и тогда против российских кораблей и судов по всему миру могут начать действовать рестрикции. И даже неважно, под чьими флагами — достаточно будет перевозить любой груз происхождением из России.

Пока вопрос с попытками морской блокады не решен, остается возможность нанести украинской зерновой торговле максимальный ущерб ударами с воздуха. Подрыв Крымского моста — отличный повод, чтобы объявить это «ударами возмездия», но и безо всякого повода было бы примерно то же самое (это уже не первая бомбардировка зерновых терминалов в Одессе). Украинское министерство аграрной политики сообщило, что в порту Черноморск было уничтожено в ходе т.н. ударов возмездия порядка 60 тысяч тонн зерна. Возможно, что «зерновая сделка», пускай и в другом формате, будет в скором времени возобновлена, поэтому Кремль торопится нанести как можно больший ущерб конкуренту, пока это еще возможно. Удар по Крымскому мосту оказался очень своевременным, чтобы дать обоснование новой серии «ударов возмездия». Прямо в тот день, когда нужно.

Прекращение «зерновой сделки» создает возможности сепаратных договоренностей Украины с Турцией о проводке конвоев с зерном, а атаковать конвои и тем самым рисковать военным конфликтом с Турцией удовольствия мало. Поэтому и удары по зерновым терминалам. Нет зерна — нет конвоев.

Однако у Кремля есть специфическая особенность планирования — он никогда не предусматривает план «Б», если что-то пойдет не так. А в данном случае многое может пойти не так — фактически уничтожение зерна – это удар не только по Киеву, но и по карману Турции, которая зарабатывает на «сделке». Мало того, что «сделка» прекращена, так теперь еще и уничтожается зерно, на котором турки с их весьма неважной финансовой историей могут как-то, но заработать. И ещё это удары по странам Ближнего Востока, нуждающимся в дешевом зерне. Но о них, естественно, мало кто думает.

Там где деньги, там друзей нет, уж кто-кто, а бандиты это знают лучше других. Поэтому можно ожидать ответных действий. И чем больше будет ударов по карману Эрдогана, тем выше такая вероятность. А у Турции возможностей много и помимо прямого ответа по новороссийским терминалам. Это и Сирия, и Ливия, и Закавказье, и Средняя Азия. Да и в Поволжье турецкое влияние достаточно велико, о чем совершенно не стоит забывать.

Турецкое руководство до последнего момента старалось проявлять сдержанность, надеясь на договоренности с Россией. Однако с посредничеством как-то не очень складывается, а действия Кремля, прямо создающие неудобства и проблемы турецким интересам, могут вынудить турок постепенно смещать свою позицию. И не в выгодную для Кремля сторону.Анкара уже обозначила первый ответный удар — пока только первый. Украина получит ещё больше боевых беспилотников Байрактар, а заодно много другого вооружения и боеприпасов. Турецкий Байрактар в российско-украинском конфликте не стал тем чудо-оружием, которым был в армяно-азербайджанском конфликте. Но важно количество. А 180 новых Байрактаров и прочий сопутствующий груз — это может стать совсем другим делом. Их просто станет очень много. И на боевых действиях это не может не сказаться.

Нужно понимать, что Турция еще не распечатывала свои арсеналы по-крупному, а она остается последней страной НАТО, которая держалась в стороне от событий, позиционируя себя в качестве особой страны, которая может стать посредником в конфликте.

Пока же стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже выросла более чем на 10% за несколько дней после отмены «зерновой сделки». Вряд ли рост цен на пшеницу будет драматическим, но в случае, если Россия и Украина взаимно обнулят или существенно снизят свои экспортные потенциалы, то главными выгодополучателями станут 4 ведущих экспортёра — США, Канада, Австралия и Франция. Все четыре страны имеют примерно 43-45 процентов всего мирового рынка пшеницы (плюс Россия и Украина на двоих еще примерно 24 процента).

Вот эти 24 процента и могут пойти «с молотка» — ведущая четверка попросту поделит между собой значительную часть рынка России и Украины и сделает все возможное, чтобы оставить ситуацию уже в новом положении. Правда, примерно половина российско-украинского рынка приходится на достаточно бедные страны, нацеленные на дешевые сорта пшеницы и на низкие цены транспортировки (короткое транспортное плечо).

Для сравнения: в 2021 году средняя цена американского экспорта составляла 303 доллара за тонну, российского — 270, украинского — 243 доллара за тонну. Канадское зерно в среднем стоило на внешнем рынке 307 долларов за тонну (данные FAO UN). Однако в случае взаимного обнуления экспортных потенциалов России и Украины (а точнее, их существенного снижения) цены вырастут в любом случае, и сверхдоходы экспортеров «четверки» увеличатся как за счет дополнительных объемов и долей рынка, так и за счет увеличения цены. «Четверка» вполне может в будущем милостиво оставить эту долю Украине и России, поскольку выгоды от краха «зерновой сделки» она уже и так получила.

Получается полная аналогия с европейским рынком газа, где российскую долю поделили между собой США и Норвегия и немножко откусил Катар. Цены стабилизировались, но для этого европейцам пришлось существенно снизить потребление. С пшеницей снизить потребление будет гораздо сложнее, особенно странам, в которых хлеб является основой питания — тот же Ближний Восток и Африка.

А для российских экспортеров остается последний шанс, пресловутый «поворот на Восток». Иными словами, идти на поклон к Китаю и принимать вообще любые условия, которые пожелает выставить руководство Поднебесной. Китай вполне рационально использует критические проблемы Кремля, в которые он сам себя и загнал. Поэтому вполне нормально, что попавшему в тяжелую ситуацию партнеру выкручивают руки и берут его товар задёшево.

Ничего личного, только бизнес.