Транзит подкрался незаметно

Sic transfer gloria maxima. Похоже, что мы опять возвращаемся к незаслуженно подзабытой, но вместе с тем никуда не исчезнувшей теме контуров трансфера власти. Сегодня он становится главным призом для элиты, которая невольно вынуждена поляризоваться между двумя экстремумами. Правильно было бы разделять «кремлёвских игроков» российской власти и бизнеса в целом на максималистов и умеренных, которые постоянно отождествляются то с партией мир и партией войны, то системными либералами и силовиками, то монетаристами и инфляционистами, в общем — у них много масок, имен и прочих инкарнаций.

Однако важно не то, как мы их называют, а то, что и их объединяет и разделяет.

Первым важна только власть, которая «слаще вина», как вроде бы говаривал Никита Сергеевич Хрущев. Для них не так важна экономика страны, тем более, что как показывает практика Венесуэлы или Ирана, на личной обеспеченности правящей «верхушки» разруха не сказывается. Да и удовольствие от власти можно получать даже тогда, когда и у самих с материально-бытовым обеспечением неважно, но у нижестоящих ещё хуже. Опыт СССР нам тут в помощь. Вторые, напротив, не хотят расставаться с роскошью в личной жизни в соединении с властью. Они более умерены во всем, начиная от отношения к Западу и заканчивая жизнью как таковой. Их можно было бы назвать прагматиками, если только не забывать, что их прагматизм относится не к решению объективных проблем, стоящих перед страной, а именно обеспечению личного интереса и комфорта (в том числе и в плане политическом).

Идеалом всех этих групп является СССР, но разных периодов: сталинщины, коллективного руководства, Хрущёва, Брежнева, Андропова и даже Горбачёва (без потрясений 1991-го, конечно). Это будет СССР без марксистско-ленинской идеологии, декларирования равенства всех и социальных гарантий трудящимся, без контроля партии над органами госбезопасности, являвшихся «щитом и мечом» системы, но отнюдь не её ядром. Кстати сказать, партийное руководство – это страшный сон нынешних «верхов» власти, поэтому «Единая Россия» и является «партией власти» в кавычках. Она никого не назначает, ничем не управляет, а лишь обеспечивает выполнение задач, формулируемых в совершенно иных структурах.

Нынешние события, так или иначе, являются борьбой за контролем над трансфером власти. Это не просто стихийная борьба умеренных и максималистов за те или иные сценарии «разруливания» этих событий. В подоплёке происходящего сознательный план победителей по дальнейшей трансформации страны в сторону их «идеального СССР».

К несчастью это идеал не только существует исключительно в их мозгах, но и невозможен в принципе, ибо задача состоит в том, чтобы воспроизводить старую систему, одновременно лишая её всего того, что её делало не просто привлекательной, а вообще жизнеспособной.

Мало того, что элита не едина в плане стратегии, но и её политические возможности крайне ограничены, не оставляя вариантов привлекательного выбора. Из-за ситуации СВО трансфер власти стал возможен только в двух диаметрально противоположенных направлениях. Первый сценарий – с окончательной победой максималистов при тотальном разгроме умеренных. Второй сценарий – реконкиста умеренных с опорой на экономику. Первая группа сильна в моменте, так как сейчас по законам спецоперационного времени она получила козыри расправиться с конкурентами, так как для них это сausa sine qua non. Однако продолжая закручивать гайки, они явно рискуют сорвать резьбу. Способность российского общества выдерживать постоянное давление власти хорошо известна. Но, с одной стороны, тут тоже есть пределы, а с другой стороны, именно умение населения приспосабливаться к инициативам правящих кругов часто сводит эти инициативы на нет. Все тонет в трясине тихого саботажа, который оказывается эффективнее самого радикального сопротивления. Достаточно посмотреть, к чему привела попытка превращения инакомыслящих в «иностранных агентов». Несмотря на звучащие из ультраконсервативного лагеря призывы к расправам, власть явно не спешит идти по скользкой дорожке маккартизма и довольствуется умеренным контролем над иноагентами, часть из которых, продолжает работать в России официально. Да и списки «иноагентов», объявляемые по пятницам, перестали пополняться с такой частотой, как в первые месяцы работы.

Вторая группа имеет ресурсы, включая интеллектуальные, необходимые для преодоления последствий санкций. Последняя битва чекистов с масонами, похоже, еще предстоит нам и в не таком уж далеком будущем, ведь первая группа теперь конкурирует с еще большими максималистами, которые то маршем справедливости на Москву ходят, то предлагают устроить чистки элит, в которые первом делом попадут как раз те, кто с их точки зрения недостаточно свой. Однако исход этой битвы будет определяться стихийным развитием событий, которым ни та, ни другая группа управлять не в состоянии. Да и предвидеть — тоже.