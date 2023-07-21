Раздавленные патриоты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

«Им можно, а нам нельзя». Мы это вынуждены были повторять много месяцев, когда левых и либеральных оппозиционеров задерживали и отправляли под суд за одно лишь слово «война», произнесенное в связи с военными действиями на территории Украины, а Игорь Стрелков и его единомышленники обзывали последними словами руководство военного ведомства, говорили о поражениях на фронте и рассказывали об ужасном положении дел в боевых частях. Разумеется, им это сходило с рук потому, что саму необходимость военных действий они под сомнение не ставили. Путина на первых порах не называли по имени и впрямую не ругали. Упрекали власть лишь в том, что она недостаточно радикальна. А относительно Украины строго придерживались мнения, что страны с таким названием не должно существовать.

Но всё поменялось. 21 июля в 11:30 за Стрелковым пришли. Сотрудники ФСБ задержали основателя Клуба Рассерженных Патриотов. Ещё раньше обвинение было выдвинуто против полковника в отставке Владимира Квачкова, ещё одного известного участника Клуба. Его собираются покарать за дискредитацию российской армии.

Конечно, Стрелков перешел определенные неписанные границы, оскорбительно отозвавшись о Путине. Но гораздо важнее то, что ситуация изменилась.

Рассерженных патриотов можно обвинять в агрессивности и кровожадности (причем на фоне своих соратников Стрелков как раз один из самых умеренных). И всё же главная их проблема не в их взглядах, а в чудовищной политической наивности и экономической безграмотности, которые как раз и завели их туда, где они сегодня оказались. Они не понимали, что военные действия ведутся настолько хорошо и эффективно, насколько вообще нынешнее российское государство способно это делать. Они не желали понять, что цели этого конфликта не имеют ничего общего ни с официальными заявлениями (которые, впрочем, постоянно противоречили сами себе), ни с красивыми мечтами о восстановлении Российской империи или СССР, чем продолжали бредить рассерженные патриоты. Власть делает всё правильно и решает свои задачи так как может. И если вы хотите по-другому, то менять надо государственную систему и цели политики. Только вот беда, перемены эти не оставят места не только для нынешней олигархии, но и для «патриотической» повестки, нацеленной на возврат в воображаемое прошлое.

Специфика российской элиты в том, что она не просто отказывается признавать свои ошибки, но и не желает осознавать существование объективных проблем (подозревая, что проблемы эти по большей части порождены её собственной деятельностью). Вместо признания проблем, власть способна лишь видеть угрозы. А реагирует на эти угрозы она лишь одним из двух способов — либо ложь по телевизору, либо репрессии. Причем одно неотделимо от другого.

Вранье современных кремлевских пропагандистов радикально отличается от того, что мы видели в СССР. В те времена пропаганда была нацелена на решение реальных стратегических задач, на мобилизацию поддержки и участия общества. Сегодня требуется лишь сиюминутное оправдание текущей ситуации, а изменение ситуации требует не объяснений, а лишь отказа от признания собственных прошлых заявлений. Их просто не было. Практика, сатирически описанная Дж. Орвеллом в «1984», стала нашей повседневностью. От общества ничего не требуется кроме политической амнезии.

Стрелков и его рассерженные патриоты стали представлять угрозу не в тот момент, когда принялись критиковать ход военных действий, а тогда, когда власть оказалась заинтересована в том, чтобы всё ещё поддающиеся пропагандисткой обработке слои общества полностью забыли всё, что творилось в течение прошедших полутора лет. Нам не надо помнить, зачем, даже с официальной точки зрения, всю эту операцию начали. Нам не надо знать, кто и что решал, независимо даже от оценки этих решений. Власть явно готовит серьезные повороты. Чиновники разных уровней прекрасно понимают, что с территории Украины надо уходить. И чем скорее, тем лучше. Как это будет сделано, а главное — кем, мы пока не знаем. Путин явно в такой поворот не вписывается, но после мятежа Евгения Пригожина ни для кого не секрет, что его правление близится к концу. А пока разгневанных патриотов можно убрать со сцены под предлогом неуважения к правителю. Они стали гораздо опаснее, чем левая и либеральная оппозиция. Но не потому, что предлагают какую-то альтернативу и что-то хотят или могут изменить, а потому что упорно держатся за старую повестку в тот самый момент, когда правящие верхи сами готовятся эту повестку менять. Рассерженные патриоты создают идеологический фермент для консервативного бунта. Организовать что-то сами они не могут, да и не собираются. Но мало ли, «как слово наше отзовется»? Вдруг люди насмотревшиеся телевизора отнесутся к ранее провозглашавшимся и сегодня уже обременительным лозунгам слишком серьезно? Уважение к власти сегодня в России требует не поддержки её постоянно меняющимся, противоречащим друг другу и реальности официальным целям, а покорности. Лояльная публика должна быть готова и лояльна к любым решениям. Потом искренних патриотов, поклонников царской империи, милитаристов, ностальгирующих по СССР и просто тех, кто слишком крепко заучил вчерашние мантры, постараются раздавить.

Вчерашние оппозиционеры могут сегодня злорадствовать. Но ничего хорошего в этом нет. Как бы ни заблуждались рассерженные патриоты, какие бы ужасные заявления они ни делали, наказывают их не за это, даже не за их принципы, а за то, что у них вообще есть принципы. И даже если подобные меры предвещают назревшее изменение политики, нет ни малейших оснований думать, будто следующий поворот будет удачнее предыдущего. Проблемы не только не решаются, но даже и не формулируются. Власть имущие сейчас начинают понимать, что выбираться из украинской ловушки, куда они полтора года назад с радостью прыгнули, всё же придется. Но после этого весь огромный груз других нерешенных проблем обрушится на их (и на наши) головы.

Впрочем, если бы эти проблемы в сфере экономики, политики, управления, социальной сферы и международных отношений кто-то всерьез пытался решать, не было бы ни украинского похода, ни нынешней ситуации, ни Клуба рассерженных патриотов.