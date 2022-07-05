Узбекистан. Успех протестов в Каракалпакстане

1-2 июля 2022 года в республике Каракалпакстан, являющейся автономным образованием в составе Узбекистана, произошли массовые выступления. Они были вызваны тем, что узбекское правительство объявило о планах внести в конституцию государства поправки, лишающие Каракалпакстан автономии.

Республика Каракалпакстан занимает 40% площади Узбекистана и содержит крупные нефтяные и газовые месторождения. Каракалпаки, основное население республики, отличается от узбеков языком и культурой. По этой причине в советское время Каракалпакстан имел статус автономной республики в составе Узбекской ССР, а конституция независимого Узбекистана признает суверенитет Каракалпакстана.

Попытка лишения Каракалпакстана суверенитета вылилась в многотысячные демонстрации. По свидетельствам очевидцам, власти пытались жестко их подавить. В результате многие из демонстрантов были ранены. Несмотря на полицейское насилие, выступления достигли своей цели. Президент Узбекистана Шавкат Мерзияев прибыл в каракалпакскую столицу Нукус, там он лично предложил отменить вызвавшие недовольство поправки и сохранить автономию региона.

Источник: https://t.me/LeftNews1917