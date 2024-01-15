Неполиткорректный текст про миграцию

Принял я здесь участие в передаче на «Авроре» по теме миграции и аудитории сказанное мной не очень понравилось. Это проблемы аудитории, поскольку в политике я с 1989 года, вступал в нее против толпы и никогда в жизни чувствами толпы не руководствовался. Собственно, по этой причине и избирают меня люди в парламент уже тридцать лет как.

Масштабы.

В 2021 году в России находились 13,2 миллиона иностранных граждан, преимущественно выходцев из центральной Азии, в том числе 5 миллионов граждан Узбекистана, 3 миллиона граждан Таджикистана и один миллион граждан Кыргызстана. Пятью годами ранее иностранцев было 12,2 миллиона. Речь идет о всех находящихся, в том числе и тех, кто нарушил сроки выезда. Таких людей, впрочем, немного, потому что нарушение сроков влечет за собой депортацию без права возвращения. Проще съездить к родне в Андижан и вернуться.

В 2022 году у этих тринадцати миллионов иностранцев, живущих в России, родилось 45 тысяч детей. Всего в России в этом году родилось 1,3 миллиона детей, то есть на иностранцев приходится 3% рождений. При этом рождение в России гражданства не дает.

Отдельно упомянем иностранцев, ставших гражданами России. Их число в последние два года достигло полутора миллионов, но больше половины этих людей были гражданами Украины. Из стран центральной Азии, приковывающих российское внимание, в основном гражданство получают таджики – полмиллиона человек за семь лет. Среди узбеков гражданство получили менее 100 тысяч человек, а киргизов с туркменами и вовсе незначительное число. То есть российское гражданство получил миллион жителей Центральной Азии при населении страны в сто сорок пять миллионов.

Труд

Трудовая иммиграция представляет собой по российским меркам вполне квалифицированный труд. И «Правительственная газета», и Высшая школа экономики фиксируют, что на протяжении многих лет зарплаты иностранных рабочих не уступают зарплатам их российских коллег. 60% сварщиков в России – иностранцы. На АвтоВАЗ приглашены работать узбекские специалисты, тем более что автопром там работает довольно успешно. И не надо удивляться, ведь если человек выполняет определенную работу на протяжении многих лет, он обретает и опыт, и квалификацию.

Есть характерные данные по труду женщин-иммигранток. Их присутствие на рынке труда практически полностью совпадает с местными жительницами. В торговле занято 33% иммигранток и 33% местных, в образовании и медицине 19% и 22% соответственно, на заводах, в энергетике и сельском хозяйстве 20% и 14% соответственно, в транспорте по 6%, в культуре по 3-4%, в управлении по 3%.

Почему же российский бизнес привлекает иностранцев? Прибыль достигается за счет неофициальности труда. Трудовые договоры не заключаются, что позволяет российским предпринимателям не платить в пенсионный фонд, фонд медстрахования и в местные бюджеты. Разница в 35-40% вполне комфортна, чтобы и оплатить из нее убогие общежития, и извлечь сверхприбыль.

Сказанное, кстати, относится и к тезису о «нагрузке на экономику». Иностранные рабочие создают не нагрузку на экономику, а саму эту экономику, строя дома, собирая картофель и прокладывая дороги.

Преступность

Выше отмечено, что иностранцев в стране 13 миллионов человек. Население России 145 млн., то есть иностранцы составляют 9% населения и на них казалось бы должно приходиться 9% преступлений. Но это не так.

В 2020 году в России совершено 2044 тысячи преступлений, из них по данным МВД иностранцами и лицами без гражданства совершено 34 тысячи преступлений, то есть 1,6% от общего числа и 3,3% от числа расследованных. Эти данные подтверждаются и сведениями УФСИН. До пригожинской мобилизации уголовников, которая сильно исказила статистику, в тюрьмах сидело полмиллиона человек, из них 25 тысяч иностранцев, то есть 5%. Как видим, провинившихся иностранцев сажают чаще чем россиян: если среди общего числа преступлений их доля 3,3%, то среди осужденных 5%.

Может быть, иностранцы особо активно совершают именно особо тяжкие преступления? Данные УФСИН свидетельствуют, что среди осужденных иностранцев за убийства и тяжкий вред здоровью сидит 21%, а среди россиян 23%. Аналогичная пропорция и по другим преступлениям против личности. Разница в том, что среди иностранцев-преступников малая доля мошенников и высокая доля наркоторговцев. 40% иностранцев сидит именно за реализацию наркотиков, в то время как среди россиян только 11%. Но означает ли это что иностранные работники сплошь и рядом дилеры и пушеры? Вернемся к цифрам: в России живет 13 миллионов иностранцев, из которых преступников-наркоторговцев десять тысяч человек.

В чем проблемы?



Основных проблем пять.

Неофициальная занятость. Из 13 миллионов иностранных работников трудовые договоры имеет не более пары миллионов человек. Все остальные обеспечены суррогатами типа патентов, а то не имеют и их. Разумеется, если на стройке нет трудовых договоров с таджикскими штукатурами, то не будет и с русскими. Отсутствие трудовых договоров это и дыра в пенсионном и медицинском фондах, и переработки, и занижение зарплат;

С момента распада СССР все сильно изменились. Изменились и россияне, и таджики, и узбеки, и украинцы. Налет советской светскости и модернизма оказался смыт. И взывания к «традиционным ценностям» означают ни что иное как рост конфликтов внутри общества. Действительно, женщина без платка на голове, парень с дредами или шорты летом вместо брюк есть прямой вызов традиционным ценностям. Буквально недавно мы были очевидцами истории, когда «хранитель моральных ценностей» из Ферганской долины избил девушку, совершавшую пробежку в шортах. Его выслали, но если бы он успел получить гражданство, то он был отделался легким испугом. А то и поощрением, как такие же агрессивные мракобесы с крестом или полумесяцем;

Надо иметь в виду, что значительная часть иммиграции это жители сел, которые попадают не просто в чужую страну, а еще и в чужой город. Русские уже прошли этот этап 70-80 лет назад, когда массовая эмиграция из сел в города сопровождалась волной преступности и целыми сражениями с милицией (Бийск 1961 и не только). Именно сложности адаптации к городу были причиной напряженности при массовом переселении дагестанцев в города центральной России лет десять-двадцать назад. Применительно к иностранцам, лишенным официальных трудовых договоров и прописки, резко возрастает еще и роль диаспор. В этом случае формализованные правила заменяются неофициальными договоренностями между лидерами диаспор, чиновниками и полицией, лишающими иммигрантов самой возможности чего-то добиваться по правилам, тем более, что правила они эти плохо понимают;

Идея привлекать таких людей на СВО в обмен на гражданство, то есть учить их убивать и поощрять за это, совершенно не просчитана по своим последствиям;

Во Франции бунтуют не иммигранты. Во Франции бунтуют французы, дети и внуки иммигрантов. Их отцы и деды были очень рады перебраться из бедности в развитую страну. Но сами бунтари никакой бедности в Алжире и Сенегале не видели и никогда там не были. Они родились здесь. Они выросли в замкнутых территориальных пространствах вне обычной французской среды. Их родители не могли позволить себе, а то и не осознавали важность, дать детям хорошее образование, а без хорошего образования и с клеймом «араба» выросшие дети получили работу хуже их сверстников. И это дало прекрасную почву для религиозных фанатиков и лидеров преступных сообществ.

Решения

Определив реальные – а не выдуманные пропагандой и отечественными фашистами – проблемы, легко определить механизмы их решения.

Привлечение людей к труду без оформления трудовых договоров (русских, таджиков, якутов – неважно) должно наказываться отсечением российских фирм и ИП от любых госконтрактов, госзаказов и налоговых льгот. Как только российский бизнес будет принужден платить пенсии узбекам и киргизам, мы быстро увидим сокращение числа иностранных работников на российском рынке труда, поскольку стоимость этой рабочей силы возрастет. Такое решение обеспечит и основные права работников – как российских, так и иностранных – на восьмичасовой рабочий день, отдых, гарантию от незаконных увольнений и приведет к росту заработной платы в стране, поскольку людям, имеющим защиту закона, придется платить больше;

Демагогия про «традиционные ценности» в том виде как она ведется должна быть сменена, поскольку она представляет прямую угрозу для безопасности граждан России. Каждый человек имеет право на личное пространство, если оно не вторгается в чужую частную жизнь. Если кто-то начинает прибегать к насилию во имя традиции, добиваясь женского обрезания или дресс-кода на улице, то применительно к гражданам России это должно рассматриваться как квалифицирующий признак, а применительно к иностранцам влечь пожизненную депортацию.

Если мы хотим ослабить диаспоры – а мы хотим преобразовать диаспоры в обычные культурные ассоциации – то иностранные граждане должны получить прямую государственную помощь в защите тех прав, которые у них есть по российским законам. Не выплатили зарплату, неправомерно задержали, избили, диаспора заставляет подчиняться неформализованным правилам – они должны понимать куда обратиться и государству стоит выделить как минимум отдельного сотрудника в аппаратах уполномоченных по правам человека и выдавать его номер телефона прямо на границе;

Иностранцы не должны служить в российской армии или получать российское гражданство в обмен на участие в боевых действиях;