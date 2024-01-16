Структурная перестройка РПЦ

Когда заходит речь о репрессиях в России то, это почти всегда разговор о сроках и сумме штрафов наложенных государством. Однако привилегия репрессировать есть не только у государственных структур. Русская Православная Церковь (РПЦ) встроилась в путинскую вертикаль и не отстаёт от современных трендов.

Если не вспоминать лихие девяностые и изгнание из церкви группы диссидентов во главе с Глебом Якуниным, то начало внутри церковным репрессиям было положено более десяти лет назад, когда Патриарх запретил публичные выступления профессору Санкт-Петербургской духовной академии Георгию Митрофанову. Следующим и более громким эпизодом стало лишение должностей, а затем и церковного сана протодиакона Андрея Кураева*.

Репрессии вовне РПЦ смогла организовывать после дела Pussy Riot в 2012 году и принятия закона о защите чувств верующих. Но в этом случае для преследований неугодных нужен был формальный повод и посредник в виде государственных институтов. Здесь можно говорить о репрессивном церковно-государственном партнёрстве. Наиболее яркий эпизод такого партнёрства – разгром общины схиигумена-радикала Сергия Романова. И всё это происходило в эпоху до СВО.

После 24 февраля 2022 года церковным репрессиям была открыта новая страница. Своеобразным фильтром на лояльность Патриарху и Президенту стала специальная молитва о победе, которую ряд священников изменяли на молитву о мире. Священники, посмевшие высказать своё недовольство позицией священноначалия, отправлялись под «запрет на служение». Или были вынуждены сами уйти из церкви и уехать из страны.

Последний громкий случай репрессий произошёл накануне нового года в связи со словами известного московского священника Алексея Уминского «искать такие церкви и священников, где молятся о мире». Совет был дан как ответ на вопрос, «что делать, если не могу слышать молитву о победе?» и в более спокойные времена этот совет вполне бы сошёл за пастырскую заботу о прихожанине. Однако, времена уже иные, да и отягчающий фактор присутствовал – сказано это было во время интервью иноагенту А. Венидиктову.

Таков формальный повод для лишения должности настоятеля и запрета на служение, которое священник вёл 30 лет. Это равносильно тому, если бы университетского преподавателя уволили одним днём и запретили всем учебным заведениям страны брать его на работу. Совсем не игрушечное наказание.

Для внешнего наблюдателя все эти случаи внутри церковных репрессий могут казаться малозначительными. Ещё одна околовластная структура чистит свои ряды следуя тренду… Да и по сравнению с тюрьмой, запрет на профессию может показаться травоядной мерой. На что тут обращать внимание?

Важным является статус структуры. В условиях отсутствия картины будущего у российской власти религиозное сознание стало одной из её идейных опор. На «волю божью» можно списать что угодно, да и не просто списать, а ещё с благодарностью! А если что-то и не так идёт, «то это всё нам за грехи послано». Поэтому РПЦ нужна власти в качестве постоянного генератора оправданий.

Также, важным является характер процесса выраженного этими репрессиями. Так, Уминский был не просто изгнан, на его место поставили известного Z-пропагандиста, и советчика «ломать жену об колено» Андрея Ткачёва. Это маркер структурной перестройки, которая завершается в РПЦ.

В XXI век Русская Православная Церковь входила как структура, поддерживающая внутри себя разнообразие. Можно было говорить о «либерально-экуменическом», и «почвенническом» крыльях РПЦ со своими интеллектуальными и кадровыми центрами в Санкт-Петербургской и Московской духовных академиях, сохранялось разнообразие в политических взглядах, отношении к прошлому, различные взгляды на будущее. Патриарх был уравновешивающей фигурой. РПЦ в союзе с дочерними церквями претендовала на лидерство в мировом Православии.

Это разнообразие делало РПЦ устойчивой, задавало динамику и давало возможность для диалога с различными группами внутри России и за её пределами.

Тесный союз церкви и государства оформленный патриархом Кириллом и Путиным открыл перед РПЦ новые возможности, дал финансовые ресурсы и властные рычаги. Однако он же и закрыл церкви рот. Говорить от имени мирового православия, представляя российский правящий класс, оказалось невозможным. Это стало основной причиной провала межцерковных проектов патриархии. Итог: церковная изоляция РПЦ и разрыв связей со старшей из православных церквей – Константинопольским Патриархатом.

Влияние внутри страны также оказывается под вопросом. Наиболее радикальные и апокалиптически-настроенные группы изгнаны из РПЦ или находятся во фронде к Патриарху. Они не могут составить общественного капитала, но там есть мотивированные и готовые к самопожертвованию люди, которые для Кирилла стали не ресурсом, а головной болью. Либерально-экуменическое крыло церкви разгромлено. Репрессии против Уминского ставят в этом процессе точку. Либеральным православным места в РПЦ нет. А это потеря влияния, и даже возможности диалога с большой группой российского образованного общества.

У московской патриархии остался только послушный центр и «партия почвенников», которая всегда была сильна монастырями с их культом «старцев», а также приходами небольших городов и сёл. Это по-прежнему большая часть прихожан. Но интеллигенция крупных городов, как перспективная среда распространения своего влияния, для РПЦ потеряна. Влияние ещё можно изображать на церковных образовательных и культурных мероприятиях, но два встречающихся там сообщества – административно приведённые церковные работники, и также собранные бюджетники, не могут быть общественной опорой.

К 2024 году РПЦ уже не является структурой поддерживающей разнообразие. Место широкого общественного влияния заняла властная церковная вертикаль. У РПЦ нет собственного голоса, отличного от государственных СМИ. Это структура, которая не завоёвывает общественное влияние, а стремительно теряет его, консервируется, защищает свои границы.

И это одна из опор гегемонии выстроенной Путиным системы.

Такая вот опора, исправно генерирующая оправдания для 3% пассивного электората.

*Минюст России признал Андрея Кураева иноагентом.