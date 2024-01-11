Вперёд, к демографической катастрофе

В очередной раз, увы, пишу о ситуации с рождаемостью в стране. В последнее время власти и провластные пропагандисты опять взялись бороться за неё. Происходит это не в первый раз и с предсказуемо нулевыми результатами…

Сказать, что сами меры по поддержке рождаемости оказываются провальными, власти неспособны — это было бы слишком явным признанием своей некомпетентности. В результате на прямой линии наш гарант измененной конституции все демографические проблемы свел, по сути, к вопросу о дозволенности абортов, да и о них высказался в высшей степени неопределенно: «С одной стороны нельзя признать, с другой нельзя не признать».

При этом и реальные меры поддержки семей в настоящих условиях не могут быть эффективны. Для того чтобы хоть как-то сподвигнуть граждан обзаводиться потомством, надо дать им уверенность в завтрашнем дне. Хотя вообще-то уверенность в этом дне у граждан есть, но выглядит это дно совсем не привлекательно…

Людям нужна надежда на, извините за банальность, хоть сколько-нибудь светлое будущее, а пока нет мира, надежды эти очень смутны. Понятно, что в таких условиях обзаводиться потомством никто особо не собирается. Дело не только в этом, но также:

В отсутствии защиты от домашнего насилия;

В том, что всё ещё крайне неохотно дают отпуска мужчинам для ухода за детьми и женщины не могут переложить хоть часть заботы на супругов;

В том, что в регионах массово закрываются роддома,

И т. д. и т. п. Проблем масса, я об этом уже писал, но сейчас, в первую очередь – да, людям для продолжения рода нужен мир. Если супруга в результате очередной частичной мобилизации могут всеми силами погнать на невойну и там ненароком убить, будущая мать рискует остаться без какой бы то ни было помощи в воспитании ребенка. Такая перспектива её не может радовать. У мужчин также есть повод отложить обзаведение потомством до наступления лучших дней – если тебе внезапно могут понадобиться деньги на покупку бронежилета и прочего обмундирования, ну не будешь ты лишний раз тратиться. А рождение ребенка требует очень больших финансовых вложений, всегда требует. В общем, о потомстве в текущей военно-политической ситуации как-то не думается. Даже если будет введён налог на бездетность, это ничего существенно не изменит: проще уклониться от налогов, чем нести траты, которых не избежать.

Однако, признать, что не всё так благоприятно складывается под их чутким руководством, власти не могут, поэтому… Поэтому берутся за пропаганду, уверяя что население недостаточно мотивировано.

Как уже писала моя коллега Анна Очкина в одной из своих недавних колонок1, на самом деле с желанием иметь детей у сограждан всё нормально. Желание-то есть, но увы… Возникает вопрос: а как на население (которое, в общем, хотело бы иметь детей, но не может) подействует пропаганда, требующая от него «плодиться и размножаться» невзирая ни на какие препятствия и упрекающая то же население в недостаточной скрепности, раз оно на самозабвенное размножение неспособно? Представьте: вы хорошо относитесь к шоколаду, вы не против его купить, даже всецело за, но у вас нет денег на покупку, а ушлый продавец с одной стороны всё время повышает цену, с другой уверяет вас, что раз вы шоколад не покупаете – вы, стало быть, его и недостаточно хотите… По мне этот замечательный продавец может добиться только того, что вы действительно, в конце концов, махнете рукой и скажете: «Да, не любил, не люблю, не куплю и пошел бы ты со своим шоколадом куда подальше». Пытаться пропагандой подействовать на людей, которые и так хотят завести детей, но не могут себе этого позволить, не только бесполезно. Это ведет лишь к результату прямо противоположным провозглашаемым целям – то есть к такому демографическому коллапсу, которого наша страна ещё не знала, даже в рьяно проклинаемые 1990-е (я не к тому, что тогда было хорошо, просто будет ещё хуже).

И да, со скрепностью и традиционными ценностями у населения всё вопреки уверениям пропаганды совсем неплохо, даже настолько хорошо, что лучше бы эту скрепность как-нибудь снизить. Недавние антисемитские выступления на российском Кавказе (в первую очередь вспоминается штурм аэропорта в Махачкале) это показали более чем наглядно. Конечно, причины далеко не только в радикализации общества. Причины произошедшего неплохо в своем посте в фейсбуке (Meta запрещена в РФ, хотя сложно уже следить за тем, что у нас тут ещё не запрещено) разобрал В. Дымшиц. Но всё же дело и в радикализации в том числе. Традиционные ценности – это не только про то, что семья это хорошо, но и про то, что наш бог правильный, а ваш нет, и как только «наших обижают», то… все всё видели. Произошедшие антисемитские выступления это в той же мере продукты двадцати лет господства нынешнего режима (с его преследованием за «оскорбление чувств верующих», преподаванием разного рода религиозной этики, то есть, де-факто, возвращением религиозного образования в школы, с его изменениями, внесенными в конституцию для ублажения национальных и религиозных чувств), как и спад рождаемости.

В особенности сейчас ополчились на аборты (вспомним опять же выступление гаранта). Во-первых, не в абортах дело. Рождаемость сейчас падает даже в тех странах, где репродуктивное законодательство значительно строже чем в РФ – например, в Иране (ещё раз, кстати, привет нашим традиционным ценностям, по которым Иран даст России 100 очков вперёд). Современная городская жизнь плохо сочетается с многодетностью. Не только потому, что дети теперь перестали быть вкладом в собственное будущее, но и потому что, как пишет антрополог Хадас Вайс в своей книге «Мы никогда не были средним классом» – само воспитание детей в условиях современной экономики требует очень больших вложений. Вложения в образование, будущее, возможно, отказ от собственной карьеры, социальной успешности и т. д. Это далеко не главная тема её книги. Тем не менее, замечания Вайс кажутся мне важными. Вообще советую прочесть эту работу – при всей небесспорности, она показывает, что «средний класс» – это, по большому счёту, идеологический конструкт, позволяющий втянуть людей в конкуренцию и мешающий искать альтернативные пути решения своих проблем. Прошу прощения за столь длинное отступление. Ещё раз, повторю главное – дело не в абортах. Даже сложность воспитания детей в современном мире, о которой я только что сказал, на самом деле, как минимум не единственный фактор.

Около 6 лет назад в институте общей генетики состоялся доклад Лесли Ньюсон2, посвященный в значительной мере (если не сказать целиком и полностью) спаду рождаемости в современных обществах. Самый интересный момент её доклада состоял в том, что прежде всего падение рождаемости коррелирует с разнообразием в несемейных социальных связях женщин. Например, в Африке число детей у женщины может зависеть от близости автобусной остановки к её жилищу. Чтобы рождаемость была высокой как в русской деревне позапрошлого века, надо было сделать так, чтобы женщинам, кроме деторождения и воспитания, было просто нечем заняться: «не учусь, не работаю, починяю примус рожаю». И это (даже не говоря о моральных аспектах) абсолютная, стопроцентная утопия: без нескольких десятков миллионов женских рабочих рук наша экономика тут же деградирует до уровня того же девятнадцатого столетия, со всеми вытекающими последствиями. Дугин или Проханов могут велеречиво воспевать «черные стрелы крестных ходов» и прочие радости архаичной сельской жизни. Фактически же это означает превращение России не просто в мировую периферию, но в глухую загнивающую глубинку и ставит жирнейший крест на всех имперских амбициях и надеждах на многополярный мир, который те же авторы так любят воспевать в часы свободные от борьбы за рождаемость.

Ещё об абортах. Если вам случалось читать книгу Стивена Дабнера и Стивена Левита «Фрикономика» (вообще она местами довольно спорная, но вот этот конкретный фрагмент, мне кажется, весьма любопытным и правдоподобным) то вы помните, что они говорят о разрешении абортов, как о решающем факторе, приведшем к спаду преступности в США. Потому что если мать понимает, что она не сможет воспитать ребенка, она, скорее всего, действительно не сможет его воспитать. Раз ребенок не получит должного воспитания он скорее всего будет склонен к разного рода противоправной деятельности. Сюда надо добавить воздействие стрессовых факторов на ребенка, когда он ещё находится в утробе, что наверняка так же имеет последствия. Когда благодаря распространению средств экстренной контрацепции такие неблагоустроенные дети перестают появляться на свет, то спустя десятилетия это приводит к спаду преступности. Да, Дабнер и Левит открывают здесь лишь малую часть картины, они практически полностью игнорируют рост неравенства как фактор социального неблагополучия и, следовательно, роста преступности. Тем не менее, информация, которой они оперируют даже в таком неполном виде, важна, и она не слишком радужна (извините за это неблагонадёжное слово) для людей, борющихся за запрет абортов.

В более долгосрочной перспективе ограничение возможности самостоятельно регулировать репродуктивные функции ведет к большей зависимости женщин от мужчин. Зависимость может вести к увеличению уровня сексизма, а это, в свою очередь, связано с более авторитарным стилем воспитания3. То есть, в том числе, к большем уровню насилия в отношении детей, а это, вероятно, будет сказываться и на поведении этих детей уже во взрослом возрасте. Возникает самоподдерживающийся, самовоспроизводящийся из поколения в поколение цикл насилия.

Борьба с абортами не может, как уже было сказано, привести к заметному росту рождаемости. Хотя современные российские политики об этом, по всей видимости, не подозревают, но «мир так не работает». При этом принуждение к родам и принудительный отказ от аборта скорее всего приведут к тому, что некоторые матери, не имеющие возможности воспитать ребенка, будут рожать и пытаться его воспитывать. Что за этим последует? Если верить Дабнеру и Левиту – рост преступности через пару десятилетий, а то и раньше. Я склонен им верить.

Краткий итог всему сказанному: единственный шанс избежать демографической катастрофы в недалёком будущем – скорейшее достижение мира и коренное изменение всей политики государства: религиозной, пенсионной, образовательной и так далее. Пока же мы хотя медленно, но безостановочно движемся к вполне реальной катастрофе.

1 Статья «Плодитесь и не обижайтесь» – https://rabkor.ru/columns/editorial-columns/2023/09/12/be_fruitful_and_dont_be_offended/

2 Здесь можно ознакомиться с презентацией доклада: http://vigg.ru/fileadmin/user_upload/Lesley_Moscow_3.pdf

3 https://nplus1.ru/news/2023/10/13/sexism-predict-less-responsive-parenting