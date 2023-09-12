Плодитесь и не обижайтесь

Российское государство озаботилось повышением рождаемости. Опять. Об это говорится очень давно, всё время принимаются меры, а рождаемость никак не поднимается. Но государство не собирается отступать.

С 1 сентября в трёх регионах запускается пилотный проект по комплексному стимулированию рождаемости. Полностью содержание проекта не раскрывается, но уже обещаны меры и по материальной, и медицинской поддержке семей с детьми, обеспечение детскими дошкольными учреждениями и разные другие дары и сюрпризы.

Наверное, будет что-то невиданное, что-то удивительное, раз нужна специальная апробация в регионах с наименее благополучной демографической ситуацией – в Новгородской, Тамбовской и Пензенской областях. Вроде демографическая политика-то давно проводится, материнский капитал признан эффективным средством, а обеспеченность детскими садами у нас чуть ли не стопроцентное, если верить отчетам чиновников. Даже интересно, чем теперь нас удивят?

Пока в публикациях о проекте я заприметила одну новинку: будет на федеральном уровне регламентирована форма сообщения женщине о её беременности. По словам члена комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Натальи Москвитиной врач не должен упоминать аборт или вообще как-либо выбор, но сразу поздравлять женщину с беременностью. Да, это точно поможет, не правда ли? Хорошо бы ещё запустить в производство тесты на беременность, на которых в случае положительного результата вместо двух полосок появлялась бы надпись: «Поздравляем, вы беременны!»

Итак, готовится новый штурм демографических высот, но почему-то никто не задаётся вопросом, а почему демографические программы, которых вроде бы и было немало, не сработали? Материнский капитал дал небольшой рост, но довольно быстро исчерпал свой стимулирующий эффект.

Вообще, материальное стимулирование рождаемости имеет ограничения эффективности. Конечно, любые пособия и льготы могут помочь семьям с детьми, но вот побуждать рожать больше детей материальные меры могут не всегда. В демографии есть понятия идеального и желаемого числа детей. Идеальное число детей отражает мечту о семье, какая бы она могла быть, если бы не было всяческих корректив от реальной жизни. Желаемое число детей – это то, что, как считают люди, можно себе позволить в существующих условиях. Демографическая наука утверждает, что, если идеальное и желаемое число детей близки по значению, материальное стимулирование рождаемости теряет эффективность.

У российских граждан и идеальное, и желаемое число детей равно примерно двум. Это означает, что в обществе крепко закрепилась модель двухдетной семьи как самой правильной, и понадобятся радикальные социальные преобразования для того, чтобы эта модель поменялась. Тем более, что и желаемое число детей имеют далеко не все российские семьи. Согласно статистике, семьи с двумя детьми составляют 33% всех семей с несовершеннолетними детьми, 55% приходится на семьи с одним ребенком. Многодетных семей, где растут трое и более детей, и вовсе всего 12%, причем в 77% из них по трое детей.

В моих социологических исследованиях не раз поднимался вопрос о причинах, по которым семьи ограничивают число детей. Самые распространенные из них, конечно, материальные проблемы. В 2022 году мы с коллегами провели большое социологическое исследование ценностей и моделей поведения молодежи, которое показало в числе прочего большую ценности семьи для молодых россиян. Но при этом и юноши, и девушки понимают, что семья дорога как для души, так и с точки зрения кошелька. Большинство молодых людей связывают представления о счастливой жизни с семьёй, но твёрдо уверены, что для семьи нужна солидная материальная база. Это, кстати, согласуется с тенденцией, которую можно назвать «взрослением брака». Например, в 1990 году доля браков, в которых невеста была в возрасте от 18–24 лет, в общем числе браков достигала 59,1%, а в 2020 году – всего 19%. И наоборот, в 1990 браков с невестой 35 лет и старше не достигало и пятнадцати процентов, а в 2020 году уже составляла 29,2% . Россияне, похоже, привыкли к мысли, что на счастье нужно зарабатывать и копить.

Кажется, что все просто: раз иметь детей людям мешают материальные проблемы, значит, именно пособия и всяческие выплаты непременно приведут к повышению рождаемости. Это не так. Социологические исследования показывают, что молодые люди чувствуют себя крайне незащищенными социально и твердо уверены в том, что должны будут платить за все: за образование, медицину, за уход в старости. Мои студенты не раз называли себя «поколением без пенсии». Самая острая проблема для молодых детей – жилищная. Хорошо, если помогут родители, но и у них возможности не беспредельные. А самостоятельно большинство молодых семей будут тридцать лет выплачивать вполне заметные для их бюджета сумму за какую-нибудь однушку. Всё это как-то не способствуют планированию многодетности, тем более что у молодых родителей сегодня очень высокие стандарты для жизни их детей. У детей должно быть всё по высшему разряду. Если в России и есть близкая многим национальная идея, так она о том, что дети должны непременно жить лучше родителей.

И что бы там ни говорили радетели традиционных ценностей, достойный уровень семье могут обеспечить две зарплаты, одной точно маловато. А если учесть, что для российской экономики один из важнейших ресурсов – дешевый труд, в том числе и квалифицированный, работать россияне должны много. Такая вот дилемма – детей воспитывать или некогда, или не на что.

Реальность предоставляет россиянам слишком много поводов опасаться за своё будущее. Многие программы помощи молодым семьям эффективны на бумаге, а на деле в них очень трудно попасть. Всяческие проекты больше известны чиновникам, чем простым людям, а вот закрытие роддомов в «репродуктивно бесперспективных» поселениях, очереди в поликлинику, нехватка педиатров, постоянный сбор денег на операцию больным детям – вот именно это – наша повседневная жизнь, именно это условия жизни наших детей, настоящих и будущих.

Прежде чем убеждать граждан плодиться и размножаться, государство должно заслужить их доверие. Но сложно доверять под аккомпанемент пропаганды агрессии и ненависти, под постоянной угрозой мобилизации, читая то и дело о репрессивных законах, запрещающие свободное выражение мыслей и взглядов, ощущая бесправие перед бесконтрольными почти силовыми структурами. Российская власть согласна подкармливать население, но совершенно не готова уважать граждан.

Не кажется ли вам, что просто не существует таких пособий, таких проектов, которые заставили бы граждан забыть реальность и размножаться интенсивнее, чтобы у нашего государства было побольше подданных? А вот государство, похоже, уверено: там пособие, там утвержденная форма сообщения о беременности, там несколько новеньких перинатальных центров и всё, граждане перестанут обижаться и срочно примутся рожать. Сумели мы убедить нашу власть, что мы не обидчивые.

Думаю, ничего из этих проектов не получится, россияне, может, и не злопамятные, но разумные люди. Может быть, излишне терпеливые только. До поры.