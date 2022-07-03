Главная Рубрики События 2022 Июль 03 Дайджест новостей на 3 июля

Дайджест новостей на 3 июля

 

Дайджест новостей на 3 июля

 

[В мире]

 

На президентских выборах в Колумбии впервые в истории победил кандидат от левых сил – социалист Густаво Петро

 

Задержан директор армянского оппозиционного телеканала

 

В Белоруссии признали «Тут бай медиа» экстремистской организацией

 

Евросоюз выделит финансовую помощь Молдавии

 

[Внешняя политика]

 

Посольство США заявило, что русская культура обогащает американское общество и «не отменяется»

 

Токаев назвал близкими свои отношения с Путиным

 

Хуснуллин допустил создание на территории «Азовстали» промышленного парка или места отдыха

 

Посол Шри Ланки подтвердила интерес в возобновлении авиасообщения с Россией

 

[Внутренняя политика]

 

Матвиенко призвала не допускать «охоты на ведьм» в отношении деятелей культуры РФ

 

Володин обсудил с Любимовой законодательное обеспечение поддержки учреждений культуры

 

В России сняли все коронавирусные ограничения

 

В Минцифры разработают профстандарт для писателей

 

В правительстве рассчитывают до конца года аттестовать больше 5000 гидов и проводников

 

[Экономика]

 

Сбербанк продаст здание старейшего офиса в Екатеринбрге

 

[Общество]

 

Вратаря сборной России по хоккею силой пытаются отправить в армию

 

Глава комитета Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за скульптуры «Большая мать»

 

[Протесты]

 

3 июня в Судане погиб демонстрант при разгоне протестов силовиками

 

4 июня встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла спокойно

 

5 июня в городах Молдавии прошли антиправительственные митинги

 

6 июня иранские пенсионеры вышли на протесты из-за роста цен и низких пенсий

 

7 июня бастующие рабочие «Боржоми» забросали яйцами полицейских

 

7 июня митинг в Кишиневе завершился призывами к отставке правительства

 

10 июня в Кишиневе митингующие оставили кастрюли у здания администрации президента

 

10 июня жители Лос-Анджелеса вышли на акцию протеста у места проведения Саммита Америк

 

11 июня польские водители блокировали АЗС, протестуя против цен на топливо

 

11 июня противники Пашиняна вышли на акцию протеста в центре Еревана

 

14 июня в центре Еревана прошел антиправительственный митинг

 

26 июня в Таразе рабочие демонтировали детскую площадку, не получив оплаты за ее установку

 

[Пенсии]

 

Путин денонсировал соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ

 

Путин уточнил правила назначения пенсионных доплат для летчиков и шахтеров

 

[Образование]

 

Глава Комитета Госдумы по культуре пообещала ревизию творческих вузов

 

[Наука]

 

В Мексике ученые пытаются защитить города майя от разрушения

 

[Культура]

 

Летние музейные фестивали и выставки на природе

 

Как искусство осмысляет коллективные травмы

 

Швыдкой заявил о необходимости проработки возвращения российских экспонатов из Британии

 

Яйца Фаберже и «Девятый вал» Айвазовского вернули в Россию спецкоридором

 

Автор инсталляции Zamestim пообещал вернуть ее в центр Петербурга после ремонта

 

Галерейный бизнес в ситуации кризиса: мнение экспертов

 

В Париже задержаны картины российских бизнесменов Кантора и Авена

 

Что ждет российскую книжную индустрию

 

В Красноярске открылся музей службы конвоирования

 

Что будет с российским арт-рынком

 

Голикова заявила о значимости года наследия народов России на фоне отмены русской культуры

 

Минкультуры подготовило проект установления в России Единого дня фольклора

 

Минкультуры предложило учредить в России гранты для народов и фольклорных коллективов

 

На поддержку национальных творческих проектов выделят сто миллионов рублей

 

Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы проверить законность демонстрации скульптуры «Большая мать»

 

В Минкультуре сообщили, что возвращение коллекции Морозовых в Россию идет точно по графику

 

Швыдкой рассказал, как идет возвращение Фаберже из Лондона в Кремль

Рабкор.ру
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3-7-2022 События, , 42
Философия кино (Часть III)
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