Дайджест новостей на 3 июля
[В мире]
На президентских выборах в Колумбии впервые в истории победил кандидат от левых сил – социалист Густаво Петро
Задержан директор армянского оппозиционного телеканала
В Белоруссии признали «Тут бай медиа» экстремистской организацией
Евросоюз выделит финансовую помощь Молдавии
[Внешняя политика]
Посольство США заявило, что русская культура обогащает американское общество и «не отменяется»
Токаев назвал близкими свои отношения с Путиным
Хуснуллин допустил создание на территории «Азовстали» промышленного парка или места отдыха
Посол Шри Ланки подтвердила интерес в возобновлении авиасообщения с Россией
[Внутренняя политика]
Матвиенко призвала не допускать «охоты на ведьм» в отношении деятелей культуры РФ
Володин обсудил с Любимовой законодательное обеспечение поддержки учреждений культуры
В России сняли все коронавирусные ограничения
В Минцифры разработают профстандарт для писателей
В правительстве рассчитывают до конца года аттестовать больше 5000 гидов и проводников
[Экономика]
Сбербанк продаст здание старейшего офиса в Екатеринбрге
[Общество]
Вратаря сборной России по хоккею силой пытаются отправить в армию
Глава комитета Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за скульптуры «Большая мать»
[Протесты]
3 июня в Судане погиб демонстрант при разгоне протестов силовиками
4 июня встреча силовиков и протестующих у резиденции Пашиняна прошла спокойно
5 июня в городах Молдавии прошли антиправительственные митинги
6 июня иранские пенсионеры вышли на протесты из-за роста цен и низких пенсий
7 июня бастующие рабочие «Боржоми» забросали яйцами полицейских
7 июня митинг в Кишиневе завершился призывами к отставке правительства
10 июня в Кишиневе митингующие оставили кастрюли у здания администрации президента
10 июня жители Лос-Анджелеса вышли на акцию протеста у места проведения Саммита Америк
11 июня польские водители блокировали АЗС, протестуя против цен на топливо
11 июня противники Пашиняна вышли на акцию протеста в центре Еревана
14 июня в центре Еревана прошел антиправительственный митинг
26 июня в Таразе рабочие демонтировали детскую площадку, не получив оплаты за ее установку
[Пенсии]
Путин денонсировал соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ
Путин уточнил правила назначения пенсионных доплат для летчиков и шахтеров
[Образование]
Глава Комитета Госдумы по культуре пообещала ревизию творческих вузов
[Наука]
В Мексике ученые пытаются защитить города майя от разрушения
[Культура]
Летние музейные фестивали и выставки на природе
Как искусство осмысляет коллективные травмы
Швыдкой заявил о необходимости проработки возвращения российских экспонатов из Британии
Яйца Фаберже и «Девятый вал» Айвазовского вернули в Россию спецкоридором
Автор инсталляции Zamestim пообещал вернуть ее в центр Петербурга после ремонта
Галерейный бизнес в ситуации кризиса: мнение экспертов
В Париже задержаны картины российских бизнесменов Кантора и Авена
Что ждет российскую книжную индустрию
В Красноярске открылся музей службы конвоирования
Что будет с российским арт-рынком
Голикова заявила о значимости года наследия народов России на фоне отмены русской культуры
Минкультуры подготовило проект установления в России Единого дня фольклора
Минкультуры предложило учредить в России гранты для народов и фольклорных коллективов
На поддержку национальных творческих проектов выделят сто миллионов рублей
Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы проверить законность демонстрации скульптуры «Большая мать»
В Минкультуре сообщили, что возвращение коллекции Морозовых в Россию идет точно по графику
Швыдкой рассказал, как идет возвращение Фаберже из Лондона в Кремль