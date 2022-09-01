Дайджест новостей на 2 сентября
[В мире]
Белорусскому оппозиционеру Тихановскому ужесточили режим заключения
Литва поддержала заявления стран большой семерки по Тайваню
Киев разорвал соглашение о сотрудничестве между МВД Украины и Белоруссии
Китай ввел санкции против замминистра транспорта Литвы
[Внешняя политика]
МИД запретил въезд в Россию Френсису Фукуяме
В Сербии открыли бюст Петру Великому в есть 350-летия императора
Бывшего топ-менеджера ЦБ Дмитрия Рубинова объявили в международный розыск по обвинению в растрате
Верховный суд Гибралтара вынес решение о продаже яхты миллиардера Пумпянского
[Внутренняя политика]
Глава Минтруда анонсировал модель системы соцстрахования для самозанятых
Свердловский губернатор ответил депутату КПРФ, предложившему закрыть «Ельцин-центр»
День семьи, любви и верности будет отмечаться в России официально
Минкультуры в приоритетном порядке поддержит музеи приграничных территорий
[Экономика]
Dell окончательно уходит из России с увольнением всех сотрудников
[Общество]
Опрос ВЦИОМ показал сколько россиян регулярно откладывают деньги на пенсию
Число самозанятых в России превысило пять миллионов человек
Что не так в деле против ученых на Камчатке
Выплаты добровольцам за спецоперацию на Украине вызвали вопросы
[Происшествия]
Более тысячи экспонатов сгорело в музее Н. А. Римского-Корсакова
В ФСБ заявили, что машину дочери философа Александра Дугина взорвали спецслужбы Украины
[Протесты]
16 августа в Сербии прошли протесты аграриев из-за цен на подсолнечник
16 августа в Нидерландах задержали более ста человек во время протестов фермеров
17 августа в Будапеште прошел митинг против ослабления ограничений на вырубку лесов
[Культура]
Суд сообщил, что решение по делу о скифском золоте не ожидается в 2022 году
Эрмитаж планирует достроить фондохранилище в течение полутора лет