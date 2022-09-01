Главная Рубрики События 2022 Сентябрь 01 Дайджест новостей на 2 сентября

Дайджест новостей на 2 сентября

 

Дайджест новостей на 2 сентября

 

[В мире]

 

Белорусскому оппозиционеру Тихановскому ужесточили режим заключения

 

Литва поддержала заявления стран большой семерки по Тайваню

 

Киев разорвал соглашение о сотрудничестве между МВД Украины и Белоруссии

 

Китай ввел санкции против замминистра транспорта Литвы

 

[Внешняя политика]

 

МИД запретил въезд в Россию Френсису Фукуяме

 

В Сербии открыли бюст Петру Великому в есть 350-летия императора

 

Бывшего топ-менеджера ЦБ Дмитрия Рубинова объявили в международный розыск по обвинению в растрате

 

Верховный суд Гибралтара вынес решение о продаже яхты миллиардера Пумпянского

 

[Внутренняя политика]

 

Глава Минтруда анонсировал модель системы соцстрахования для самозанятых

 

Свердловский губернатор ответил депутату КПРФ, предложившему закрыть «Ельцин-центр»

 

День семьи, любви и верности будет отмечаться в России официально

 

Минкультуры в приоритетном порядке поддержит музеи приграничных территорий

 

[Экономика]

 

Dell окончательно уходит из России с увольнением всех сотрудников

 

[Общество]

 

Опрос ВЦИОМ показал сколько россиян регулярно откладывают деньги на пенсию

 

Число самозанятых в России превысило пять миллионов человек

 

Что не так в деле против ученых на Камчатке

 

Выплаты добровольцам за спецоперацию на Украине вызвали вопросы

 

[Происшествия]

 

Более тысячи экспонатов сгорело в музее Н. А. Римского-Корсакова

 

В ФСБ заявили, что машину дочери философа Александра Дугина взорвали спецслужбы Украины

 

[Протесты]

 

16 августа в Сербии прошли протесты аграриев из-за цен на подсолнечник

 

16 августа в Нидерландах задержали более ста человек во время протестов фермеров

 

17 августа в Будапеште прошел митинг против ослабления ограничений на вырубку лесов

 

[Культура]

 

Суд сообщил, что решение по делу о скифском золоте не ожидается в 2022 году

 

Эрмитаж планирует достроить фондохранилище в течение полутора лет

 

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
1-9-2022 События, , 26
«Вечерние ведомости» оштрафованы за «дискредитацию»
  См. также  
 
 
 