Главная Рубрики События 2022 Сентябрь 05 Дайджест новостей на 5 сентября

Дайджест новостей на 5 сентября

 

Дайджест новостей на 5 сентября

 

[В мире]

 

Министр экономики Молдавии хочет провести структурные реформы

 

В южной части Тайваньского пролива прошли учения китайской армии

 

Китай ввел санкции против семи тайваньских политиков

 

Власти Греции обвинили Турцию в переправе мигрантов через границу

 

Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ «вернуть» бывшие земли

 

[Внешняя политика]

 

Экс-акционеры ЮКОСа сообщили об аресте 18 марок российской водки

 

Экс-глава МИД Австрии сравнила Путина с Лениным, а европейцев – с ходоками с картины Серова

 

[Внутренняя политика]

 

Более 440 муниципальных музеев получат в 2022-2024 годах новое оборудование

 

Знаменитый Екатерининский дворец у Лефортовского парка в Москве выставят на продажу

 

В России предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду и сбыт нацистской символики

 

Госдума приняла во втором чтении законопроект о новых ограничениях для иноагентов

 

[Общество]

 

Депутат Госдумы получил ответ о возбуждении дела из-за ярмарки «Арт-Москва»

 

Организаторы выставки «Мариуполь – борьба за русский мир» в Пушкине обвинили в ее срыве чиновницу

 

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана освободили в зале суда

 

[Протесты]

 

Рабочие крупнейшего британского порта вышли на 8-дневную забастовку

 

[Культура]

 

В Западном крыле Третьяковской галереи открылась выставка «Вещь. Пространство. Человек»

 

«Газпром» примет участие в модернизации исторического здания Тучкова буяна в Петербурге

 

Конкурс изображений для светопроекции Хармса продлился в Петербурге до 31 июля

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
5-9-2022 События, , 57
Дайджест новостей на 2 сентября
  См. также  
 
 
 