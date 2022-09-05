Дайджест новостей на 5 сентября
[В мире]
Министр экономики Молдавии хочет провести структурные реформы
В южной части Тайваньского пролива прошли учения китайской армии
Китай ввел санкции против семи тайваньских политиков
Власти Греции обвинили Турцию в переправе мигрантов через границу
Глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ «вернуть» бывшие земли
[Внешняя политика]
Экс-акционеры ЮКОСа сообщили об аресте 18 марок российской водки
Экс-глава МИД Австрии сравнила Путина с Лениным, а европейцев – с ходоками с картины Серова
[Внутренняя политика]
Более 440 муниципальных музеев получат в 2022-2024 годах новое оборудование
Знаменитый Екатерининский дворец у Лефортовского парка в Москве выставят на продажу
В России предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду и сбыт нацистской символики
Госдума приняла во втором чтении законопроект о новых ограничениях для иноагентов
[Общество]
Депутат Госдумы получил ответ о возбуждении дела из-за ярмарки «Арт-Москва»
Организаторы выставки «Мариуполь – борьба за русский мир» в Пушкине обвинили в ее срыве чиновницу
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана освободили в зале суда
[Протесты]
Рабочие крупнейшего британского порта вышли на 8-дневную забастовку
[Культура]
В Западном крыле Третьяковской галереи открылась выставка «Вещь. Пространство. Человек»
«Газпром» примет участие в модернизации исторического здания Тучкова буяна в Петербурге
Конкурс изображений для светопроекции Хармса продлился в Петербурге до 31 июля