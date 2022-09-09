Главная Рубрики События 2022 Сентябрь 09 Дайджест новостей на 9 сентября

Дайджест новостей на 9 сентября

 

Дайджест новостей на 9 сентября

 

[В мире]

 

Турция решила восстановить дипотношения с Израилем

 

Президент Израиля приветствовал решение Турции восстановить дипотношения

 

Посольство в Риге начало выдавать визы задержанным на протестах у памятника

 

[Внешняя политика]

 

Россия призвала мировые структуры оценить снос памятника освободителям Риги

 

Российское посольство потребовало от Риги остановить полицейский произвол

 

МИД предупредил о последствиях сноса памятника освободителям Риги

 

Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии

 

[Внутренняя политика]

 

В Минюсте пояснили, за что признают иноагентами

 

Умер Михаил Горбачев

 

[Экономика]

 

«Яндекс» спрогнозировал дефицит автомобилей такси и попросил АвтоВАЗ увеличить поставки

 

[Общество]

 

Суд признал виновным охранника, пририсовавшего глаза на картине Лепорской

 

Жители Норильска и вахтовики оценили инициативу об изоляции приезжих работников

 

Как «истинные славяне» онкологию лечили: медики разрушили «ведические» мифы

 

[Протесты]

 

23 августа сторонники партии «Шор» на митинге потребовали отставки президента Молдавии

 

23 августа в Ереване прошел митинг с требованием отставки Пашиняна

 

24 августа полиция Латвии сообщила о 14 задержанных у памятника освободителям Риги

 

В Шотландии из-за забастовок мусорщиков на улицах копятся горы отходов

 

[Пенсии]

 

США вывели из-под санкций выплату пенсий за пределами России

 

[Культура]

 

Главные выставки осени

 

Музей современной истории России объяснил снятие флагов Польши с мемориала в Катыни

 

Интервью гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского

 

О ярмарке «1703»

 

Директор ГМИИ им. Пушкина рассказала, как ведется строительство музейного квартала

 

Минкультуры РФ ввело мораторий на вывоз произведений искусства за рубеж

 

 

Рабкор.ру
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9-9-2022 События, , 25
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