Дайджест новостей на 9 сентября
[В мире]
Турция решила восстановить дипотношения с Израилем
Президент Израиля приветствовал решение Турции восстановить дипотношения
Посольство в Риге начало выдавать визы задержанным на протестах у памятника
[Внешняя политика]
Россия призвала мировые структуры оценить снос памятника освободителям Риги
Российское посольство потребовало от Риги остановить полицейский произвол
МИД предупредил о последствиях сноса памятника освободителям Риги
Россия приготовила ответные меры на снос памятников, заявил посол в Латвии
[Внутренняя политика]
В Минюсте пояснили, за что признают иноагентами
[Экономика]
«Яндекс» спрогнозировал дефицит автомобилей такси и попросил АвтоВАЗ увеличить поставки
[Общество]
Суд признал виновным охранника, пририсовавшего глаза на картине Лепорской
Жители Норильска и вахтовики оценили инициативу об изоляции приезжих работников
Как «истинные славяне» онкологию лечили: медики разрушили «ведические» мифы
[Протесты]
23 августа сторонники партии «Шор» на митинге потребовали отставки президента Молдавии
23 августа в Ереване прошел митинг с требованием отставки Пашиняна
24 августа полиция Латвии сообщила о 14 задержанных у памятника освободителям Риги
В Шотландии из-за забастовок мусорщиков на улицах копятся горы отходов
[Пенсии]
США вывели из-под санкций выплату пенсий за пределами России
[Культура]
Музей современной истории России объяснил снятие флагов Польши с мемориала в Катыни
Интервью гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского
Директор ГМИИ им. Пушкина рассказала, как ведется строительство музейного квартала
Минкультуры РФ ввело мораторий на вывоз произведений искусства за рубеж