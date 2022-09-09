Обыск у Владислава Постникова

Силовики провели обыск в квартире главреда “Вечерних Ведомостей” Владислава Постникова. Его самого в это время не было дома. СМИ пишут что обыск связан с делом бывшего российского оппозиционера и депутата Госдумы Ильи Пономарёва, признанного иностранным агентом. Пономарев находится в настоящий момент в Киеве. Постникову приписывают связь с ним. При этом за несколько дней до обыска сам Владислав Постников на стриме критиковал деятельность Ильи Пономарёва. Очень странным выглядит утверждение, будто искали людей, администрирующих каналы Полномарева в ТГ и на YouTube, поскольку каналы эти также организованы на Украине и оттуда ведутся. Вообще заявления Пономарева о каких-то обширных связях в России, на которые он опирается, трудно объяснить иначе, как самопиаром.

Ранее «Вечерние ведомости» получили крупные штрафы по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Постников известен как общественный активист и бывший координатор местного отделения организации «Открытая Россия», которую признали нежелательной организацией. “Открытка” самоликвидировалась в мае 2021 года. Владислав в 2020 году участвовал в довыборах в гордуму Екатеринбурга от партии «Яблоко».

Издание Е1.Ru сообщает:

“Спецназ вскрыл дверь в квартиру главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Кадры проникновения силовиков публикует РИА «Новости». Агентство со ссылкой на источник в силовых кругах сообщает, что обыски в квартире Постникова могут быть связаны с интересом спецслужб к администраторам каналов Telegram и YouTube экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан физлицом, исполняющим функции иностранного агента). С июля 2016 года он живет на Украине и резко критикует действия российской власти”.

Источник: https://www.e1.ru/text/politics/2022/09/08/71637389/