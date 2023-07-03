Холопство на экспорт

Некоторые наши соотечественники (конечно далеко не все, просто эти наиболее активны в соцсетях!) поражают своим рабским поведением и холопским мышлением. Мало того, что они сами не борются и не сопротивляются беспределу и несправедливости у себя в стране, например, полицейскому насилию в России. Это понять ещё можно, опыта и практики такой борьбы нет, начинать отстаивать свои права всегда тяжело с непривычки. Так они ещё и умудряются мешать с грязью и оскорблять тех, кто сейчас во Франции даёт отпор полиции! Мол, молодые французы это “погромщики”, “бузотеры”, “отморозки” и “хулиганы”! Им лишь бы громить и поджигать!

Предыстория такова. В Нантере (это такой пригород Парижа) полицейский застрелил молодого парня 17 лет. Приличный юноша, учился в техникуме на электрика, отродясь ни в чем противозаконном замечен не был. В трагический день он совершенно законно арендовал автомобиль, на котором был остановлен полицией. Завязался диалог, парень нажал на газ, чтобы уехать, и получил пулю в голову. Естественно погиб на месте, приехавшие врачи скорой помощи были в шоке от такой жуткой травмы, а их ведь не так легко удивить чем-то подобным. Кто мне не верит — посмотрите видео убийства, оно есть в интернете.

Почему погибший парень так поступил понять нетрудно. Что бы кто не говорил, а полиция во многих странах не сильно отличается от российской, могут подбросить оружие, наркотики или повесить на человека нераскрытые преступления. В 2005 году на всю Европу прогремела история молодого человека, который убегая от полиции забежал в открытую дверь трансформаторной будки и получил смертельный удар током. Тогда вся Франция поднялась на протесты против полицейского насилия и акции солидарности.

Масштабы нынешних протестов, которые охватили пригороды Парижа, впечатляют, участники — молодёжь 14-18 лет и их родители. Они проводят в разных городах марши солидарности в память о погибшем от рук полицейских в Нантере. Смысл этих акций не только в выражении солидарности, но и в давлении со стороны общества на государство. Полицейского-убийцу отправили под арест на два месяца. Президент Макрон бросил все международные дела: “беспорядки” заставили его вернуться во Францию, все государственные чиновники в один голос осудили преступника в погонах. Но где гарантия, что когда пройдёт время, и все забудется, его не выпустят на свободу? Погибшему парню придумают нужную биографию, что он был наркоманом и наркоторговцем с полным автомобилем героина и оружия, а полицейского оправдают за “самооборону”. В России бы ещё наградили и повысили по службе.

Чистоплюи и прочие законопослушные российские оппозиционеры считают излишними и вредными противостояние с полицией и баррикады на улицах. Но пусть тогда они предложат другие, действенные формы борьбы. Как достучаться до своей антинародной власти? Написать жалобу на трех страницах и отправить по почте? Или оставить недовольный комментарий на сайте МВД Франции?

Полицейское насилие — явление очень распространенное во Франции. Очень многие французы, в особенности молодые люди, люто ненавидят полицейских за зачастую необоснованную и неадекватную жестокость и сверхполномочия от государства. Во время стычек молодых людей с полицией демонстранты старшего возраста и пожилые никогда не осуждают молодёжь за столь радикальные методы и формы борьбы. Наоборот, поддерживают и выражают им одобрение соответствующими речевками. Самый популярный лозунг на демонстрациях против пенсионной реформы: “Tout le monde déteste la police”. “Весь мир ненавидит полицию”.

И ещё: “Полиция служит капиталу”.

Такого стойкого неприятия и осуждения полиции, как во Франции, я не видел даже в России, а уж у нас её, мягко говоря, недолюбливают.