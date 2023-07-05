Конец героического мифа
24 июня 2023 года Путин из политика России №1 стал величиной стремящейся к нулю. Можно сказать, что он подвёл черту под эпохой своего политического доминирования. Эпоха закончилась.
Начиналась она сказочно.
Молодой директор ФСБ становится премьер-министром, а потом и исполняющим обязанности президента при Ельцине. На контрасте с «Борькой-алкашом» он поражает своей деловой хваткой, компетентностью, интригой. Мировые СМИ задают вопрос: «WhoismisterPutin?». А российские показываю новоявленного лидера с разных сторон:
Он покоряет небеса в кабине боевого самолёта.
Он покоряет моря на борту подводной лодки.
Когда начинается вторжение боевиков-ваххабитов, Путин проявляет себя не как слабака, идущего на уступки террористам, а как сильного вождя – заявляет что будет «мочить террористов даже в сортирах». На многие годы эта фраза становится мемом и ключом к образу президента.
«Сказочный герой покоряет все стихии, сокрушает ваххабитского шайтана и даёт счастливому народу мир и процветание».
Даже потеря подводной лодки «Курск» и присутствие Чубайса с Березовским в ближайшем окружении не помешали массам в него влюбиться.
Герой был увенчан и вознесён на политический Олимп.
Обжился там… Спустился ненадолго в ранг смертных-премьеров, а потом воспарил снова.
И стал равным богам.
Своим словом вершил судьбы. Миловал и возвышал. Мог одним взглядом заставить исчезнуть со света белого. Был вне склок и интриг. Возвышался над всеми и правил от имени Своего. «Россия это Путин. Путин это Россия».
Но постепенно его голос ослабел. Почитатели и служители его культа всё меньше видели божество лично. Он стал как древний deusotiosus – скрытый бог, удалившийся на дальние небеса. А правили от имени его другие.
Но, вот нашёлся новый герой… Впрочем, больше похожий на Соловья Разбойника. С сильным свистом и отважной дружиной. Стал он свистеть да на бой вызывать служителей божественного президента. А те не слушали, да козни строили. Вот и пошёл новый герой/разбойник на сам политический Олимп, чтобы спросить с божества за все дела его служителей.
И вот, явилось божество в своей силе. И сказало грозные речи. «Раздавлю тебя, как букашку и предательства не прощу». Настоящее поведение громовержца, которому не впервой побеждать шайтанов и бармалеев.
Но не испугался герой/разбойник. Повёл свою ватагу дальше, Олимп занимать.
Так и занял бы, не прилети на подмогу к громовержцу-самодержцу, картофельное божество с соседнего Олимпа.
Герой/разбойник решил не идти на Олимп, уговорили его в другие края отправиться. Громовержец, вместо обыкновенного испепеления, выдал прощение. Только из Останкинской башни прозвучали заклинания-оправдания: «зрелость, мужество, мудрость, единство».
Громовержец, который погрозил, а потом простил и скрылся с глаз… Что-то здесь не то!
Герой когда-то вознёсся на Олимп, потому что в него верили как в победителя. Спустившись с Олимпа и приняв вызов, он был обязан подтвердить своё право. Но вместо боя «простил», уехавшего не битым противника.
Путин больше не вознесённый в божественный ранг герой-победитель. Сказка закончилась.
В нарядах божества оказался дедушка, занятый непонятно чем. То ли давление мерит, то ли примус починяет… И никакой хор служителей, возносящий ему славословия, не исправит эту картину.
Он выпал с божественного трона.
Путь ко дну пропасти — в прах земной, не займёт много времени.