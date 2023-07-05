Конец героического мифа

24 июня 2023 года Путин из политика России №1 стал величиной стремящейся к нулю. Можно сказать, что он подвёл черту под эпохой своего политического доминирования. Эпоха закончилась.

Начиналась она сказочно.

Молодой директор ФСБ становится премьер-министром, а потом и исполняющим обязанности президента при Ельцине. На контрасте с «Борькой-алкашом» он поражает своей деловой хваткой, компетентностью, интригой. Мировые СМИ задают вопрос: «WhoismisterPutin?». А российские показываю новоявленного лидера с разных сторон:

Он покоряет небеса в кабине боевого самолёта.

Он покоряет моря на борту подводной лодки.

Когда начинается вторжение боевиков-ваххабитов, Путин проявляет себя не как слабака, идущего на уступки террористам, а как сильного вождя – заявляет что будет «мочить террористов даже в сортирах». На многие годы эта фраза становится мемом и ключом к образу президента.

«Сказочный герой покоряет все стихии, сокрушает ваххабитского шайтана и даёт счастливому народу мир и процветание».

Даже потеря подводной лодки «Курск» и присутствие Чубайса с Березовским в ближайшем окружении не помешали массам в него влюбиться.

Герой был увенчан и вознесён на политический Олимп.

Обжился там… Спустился ненадолго в ранг смертных-премьеров, а потом воспарил снова.

И стал равным богам.

Своим словом вершил судьбы. Миловал и возвышал. Мог одним взглядом заставить исчезнуть со света белого. Был вне склок и интриг. Возвышался над всеми и правил от имени Своего. «Россия это Путин. Путин это Россия».

Но постепенно его голос ослабел. Почитатели и служители его культа всё меньше видели божество лично. Он стал как древний deusotiosus – скрытый бог, удалившийся на дальние небеса. А правили от имени его другие.

Но, вот нашёлся новый герой… Впрочем, больше похожий на Соловья Разбойника. С сильным свистом и отважной дружиной. Стал он свистеть да на бой вызывать служителей божественного президента. А те не слушали, да козни строили. Вот и пошёл новый герой/разбойник на сам политический Олимп, чтобы спросить с божества за все дела его служителей.

И вот, явилось божество в своей силе. И сказало грозные речи. «Раздавлю тебя, как букашку и предательства не прощу». Настоящее поведение громовержца, которому не впервой побеждать шайтанов и бармалеев.

Но не испугался герой/разбойник. Повёл свою ватагу дальше, Олимп занимать.

Так и занял бы, не прилети на подмогу к громовержцу-самодержцу, картофельное божество с соседнего Олимпа.

Герой/разбойник решил не идти на Олимп, уговорили его в другие края отправиться. Громовержец, вместо обыкновенного испепеления, выдал прощение. Только из Останкинской башни прозвучали заклинания-оправдания: «зрелость, мужество, мудрость, единство».

Громовержец, который погрозил, а потом простил и скрылся с глаз… Что-то здесь не то!

Герой когда-то вознёсся на Олимп, потому что в него верили как в победителя. Спустившись с Олимпа и приняв вызов, он был обязан подтвердить своё право. Но вместо боя «простил», уехавшего не битым противника.

Путин больше не вознесённый в божественный ранг герой-победитель. Сказка закончилась.

В нарядах божества оказался дедушка, занятый непонятно чем. То ли давление мерит, то ли примус починяет… И никакой хор служителей, возносящий ему славословия, не исправит эту картину.

Он выпал с божественного трона.

Путь ко дну пропасти — в прах земной, не займёт много времени.