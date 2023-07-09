Как меня увольняют из МГУ

18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЛОБАНОВЫМ МИХАИЛОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЛОБАНОВА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА

Знаете, чем заняты всю последнюю неделю ректор МГУ и половина проректоров? Они проводят почти все свое рабочее время в бесчисленных разговорах, совещаниях и консультациях по теме «как нам экстренно уволить Лобанова». Похоже, что это дело становится главным содержанием университетской жизни.

За 22 года в МГУ я видел много удивительных вещей, а система управления Университетом — это отдельная песня, но такого и я не помню. С прошлой пятницы большая часть верхушки МГУ во главе с ректором заняты почти только мной. Виктор Садовничий утверждает, что Университету поставлен ультиматум: или срочно увольняете Лобанова, или МГУ пострадает.

Формально это связано со статусом иноагента, который мне присвоило Министерство Юстиции две недели назад. Репрессивный закон подразумевает фактический запрет на профессию преподавателя. И руководство МГУ, и те люди, которые вынуждают руководство срочно меня уволить, прекрасно знают, что сделать это до конца августа невозможно, если соблюдать законы. Также всем им прекрасно известно, что статус иноагента не обязывает именно увольнять меня — работодатель просто должен предложить мне другие должности, не связанные с преподавательской деятельностью. И никаких сроков перевода на эту новую должность в действующем законодательстве нет, как нет и каких-либо штрафных санкций к Университету.

Однако политическое давление и готовность руководства МГУ поддаться незаконным указаниям властей оказывается сильнее и важней, чем соблюдение законодательства, репутация Университета и принципы академической автономии, которые, кстати, до сих пор формально признаются в России.

В среду мне передали личную просьбу ректора уйти по собственному желанию, а не ждать увольнения, вопрос о котором будет решен в самом скором времени. Я, конечно, ответил отказом на это непристойное предложение. Жду незаконного увольнения со дня на день.

О ХОРОШЕМ

Я испытываю радость и гордость за свой родной Мехмат. В условиях беспрецедентного давления сверху руководство как кафедры, так и факультета фактически отказалось от участия в этом произволе. Это, как и поддержка коллег, стоит очень и очень многого. Я обязательно постараюсь вернуться на мой факультет, когда мы с вами изменим ситуацию в нашей стране и отменим репрессивные законы, лишающие людей свободы и права на профессию. А вместе со мной вернутся и сотни других специалистов в разных сферах науки, которые вынуждены были покинуть родные университеты и институты из-за политического давления. Это будет!

О ГЛАВНОМ

Меня можно (спустя 10 лет неудачных попыток) наконец-то уволить из МГУ. Меня можно не пускать физически в МГУ. Но никто не сможет сделать так, чтобы Университет перестал быть частью меня, а я частью Университета. Я не собираюсь ни на месяц выключаться из его жизни. Что бы дальше ни произошло, я в любых условиях постараюсь, используя свой опыт и знания, помогать любым попыткам сотрудников и студентов МГУ защитить себя и свои интересы коллективными действиями.

Как бы ни складывалась моя судьба в дальнейшем, отступаться от своих жизненных и политических принципов я не намерен. А репрессивные законы мы переживем. И очень непременно увидим не только их отмену, но и публичное осуждение.