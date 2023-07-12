Письмо из Крыма: почему мы не понимаем друг друга?

В оппозиционно-либеральном и украинском дискурсах можно столкнуться с идеей противопоставления России – страны, которая исторически не может жить без самодержавия по причине своего «рабского» менталитета, и Украины – демократической, свободолюбивой страны с многовековой историей борьбы за собственную независимость.

Общаясь с разными людьми из разных регионов Украины, я чувствовал, что в массовом сознании волны русофобии потопом обрушились на сознание граждан, перечеркивая возможность видеть и предполагать о наличии человеческого в россиянах.

Не так давно у меня был диалог с знакомой из западной части Украины. Говоря о прорыве дамбы, она настаивала на том, что это также может обернуться экологической катастрофой для Крыма. Северо-крымский канал берет начало в Новой Каховке, поэтому разрушение дамбы может привести к полному высыханию канала. Меня несколько обескуражило это заявление, поскольку канал был перекрыт Украиной с апреля 2014 года вплоть до февраля 2022 года. Продолжая этот разговор дальше, я решил обсудить события на украинско-крымской границе в 2014-2015 годах. Рассказал о том, как радикальные украинские формирования, игнорируя официальную позицию Киева, организовали Крыму блокаду. Несмотря на то, что Верховная рада предполагала энергетическое и экономическое взаимодействие с Крымом, действия радикальных организаций шло в разрез с декларируемой позицией, вследствии чего была подорвана электросистема, обесточив регион на полгода. Независимые от государственной власти вооруженные группировки стояли перед границей, дабы обеспечить гуманитарную блокаду полуострова, проверяли нет ли среди проезжающих тех, кого внесли в реестр сайта «Миротворец».

Пусть президент Порошенко «поддержал» и отнесся с пониманием к этим действиям, все же это происходило постфактум. Для моей знакомой, предполагаю, как и для большинства жителей Украины, данные события остались лишенными должного внимания, или вовсе незамеченными, хоть это происходило в их государстве, государстве, которое считает по нынешний день Крым своей территорией… И хоть дальше наш разговор зашел в тупик, все же меня не покидает ощущение того, что, взглянув на себя и на свое безразличие к происходящим процессам в собственной стране, моя знакомая смогла лучше понять бездействие и апатию россиян.

В следующий раз мы уже общались после того, как в результате обстрела ВСУ Геническа снаряд попал в жилой дом. Говорили мы про это в первую очередь потому, что это был дом моих родственников. Без жертв, к сожалению, не обошлось. Украинские СМИ про жертвы среди гражданского населения умалчивают, ведь это «высокоточное оружие, направленное исключительно на военные объекты». Если вам кажется, что подобную информацию вы где-то слышали, то вам и правда кажется.

Не так давно мы наблюдали однодневный мятеж Пригожина. Видели мы также и толпы людей, поддержавшие красноречивые, но абстрактные (оттого и пустые) по содержанию слоганы, которые, как знамя, несли с собой «музыканты». И это происходило потому, что запрос на изменения и справедливость есть в нашем обществе. Такой же запрос был и есть в Украине, позволяющий частным радикальным группировкам набирать популярность, с такими же красноречивыми, но совершенно пустыми по содержанию слоганами.

Подводя итоги, следует сказать, что методы пропаганды, дегуманизации противника и разобщения общества работают одинаково, обращая взгляд во вне, мы отводим его от того, что происходит внутри. Думаю, всем нам не мешало бы посмотреть внутрь себя, и увидеть там ошибки и твердолобость, которые мы так упорно высматриваем в других, и, лишь осознав собственную порочность, мы найдем примирение с другими людьми, невзирая на национальные, расовые и идеологические различия.