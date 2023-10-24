Памяти Бузгалина



От редакции Рабкора: Б.Ю. Кагарлицкий (признан иноагентом) написал, что он очень расстроен известием о смерти Александра Владимировича Бузгалина и просит опубликовать на Рабкоре, что он узнал о смерти Александра Владимировича с опозданием, искренне переживает и соболезнует Людмиле Алексеевне Булавке-Бузгалиной, товарищам из «Альтернатив» и ученикам Александра Владимировича.

18 октября ушел из жизни один из крупнейших постсоветских экономистов-теоретиков, Александр Владимирович Бузгалин.

Доктор экономических наук, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, будучи преподавателем экономического факультета МГУ с 1979 года, он сделал многое для того, чтобы развитие марксизма как направления научной мысли не прерывалось.

Участвовал в «Марксистской платформе» в КПСС, но в связи с разногласиями покинул ее.

Становление Бузгалина как общественного деятеля, ученого связано с развитием в 1990-е годы движения «Ученые за демократию и социализм» и написанием ряда научных работ. В 1991 году Бузгалин принял участие в основании независимого левого журнала «Альтернативы», а с 1995 года стал его главным редактором. Обновленный и расширенный состав редколлегии журнала сумел увеличить тираж и наладить регулярный ежеквартальный выпуск. Вот уже 15 лет «Альтернативы» остаются единственным в нашей стране регулярно выходящим левым теоретико-публицистическим журналом, который не будучи подчинен каким-либо политическим структурам, регулярно представляет читателям позицию левых различного толка, публикует материалы представителей рабочего движения и обеспечивает интернациональный подход, предоставляя свои страницы для статей левых из разных стран мира.

Успешная активная деятельность движения «Ученые за демократию и социализм» и развитие сети активных читателей и распространителей журнала «Альтернативы» позволили к 2000 году провести учредительные мероприятия и зарегистрировать Всероссийское общественное движение «Альтернативы».

Еще в конце 1990-х годов А.В. Бузгалин обратил внимание на развивающееся в мире «антиглобалистское» движение, и активисты движения «Альтернативы» сразу же подключились к нему. Несмотря на крайне ограниченное распространение антиглобалистских идей в России, «Альтернативы» вместе с другими левыми организациями принимали участие во всех Всемирных социальных форумах (кроме первого), в контрсаммите в Генуе, в Европейских социальных форумах во Флоренции, Париже, Лондоне, Афинах.

А.В. Бузгалин являлся членом редакционного Совета ряда международных журналов, в том числе «World review of Political Economy» и «International Critical Thought», активным членом Международной политэкономической ассоциации, Ассоциации экономистов Востока США, Международной ассоциации по развитию политэкономии.

Помимо вклада в популяризацию и развитие марксизма, стоит особо отметить научно-публицистическую деятельность А.В. Бузгалина — ученого-экономиста и политического теоретика, оказавшего влияние на создание общественных движений 2000-х — 2010-х годов.

Основные направления исследовательской деятельности:

Методология социально-экономических исследований и философия экономики;

Глобальные трансформационные процессы;

Экономика, основанная на знаниях;

Альтерглобализм;

Теория современного глобального капитала;

Анатомия российской экономической модели;

Сравнительный анализ экономических систем;

Стратегия социально-экономического развития России и др.

Наиболее известные работы, написанные в соавторстве в А.И. Колгановым, неоднократно переиздавались и переведены на английский, немецкий, испанский, китайский, японский языки:

«Глобальный капитал»

«Пределы капитала»

«Переходная экономика»

«Экономическая компаративистика»

«Социализм 21 века»

Библиография ученого насчитывает 500 статей, 62 книги, 217 докладов на конференциях…

«Перед марксизмом нового века встает целая серия задач, среди которых первоочередными, на наш взгляд, являются следующие. Во-первых, реабилитация во всей его полноте вопроса о глобальной трансформации «царства необходимости» в «царство свободы» как генетически всеобщего основания всех проблем эмансипации Человека, Общества и Природы. Во-вторых, проблемы содержательного исследования природы, противоречий и путей снятия позднего капитализма. В-третьих, соединение этих двух проблемных областей в рамках единой теоретической парадигмы. В-четвертых, конструктивная критика узкого прагматизма и постмодернизма как по большому счету тупиковых методологий» (Глобальный капитал. Т.1).

Данное напутствие актуально при изучении и анализе современного состояния мира. Научное наследие Александра Владимировича Бузгалина еще предстоит осмысливать исследователям в области политической экономии.

Завершая разговор, можно привести ставшую знаменитой фразу Александра Владимировича: «Революция — это когда миллионы людей становятся политиками».

Сергей Кухарец