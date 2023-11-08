Исторические уроки Циммервальда

Существуют множество выражений про функциональную важность исторической науки. Индира Ганди: «История – самый лучший учитель, у которого самые плохие ученики.», Маркс: «История повторяется дважды – один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса.» или более пессимистическая фраза Ключевского: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». В любом случае, цитат на данную тему весьма много, но важно из этого массива вычленить самую необходимую и важную мысль. История призвана показывать и отображать важные общественные и социальные тенденции и в том числе образовывать на примерах прошлого поколение нынешнее.

Сейчас наше левое движение достаточно разобщенно, несмотря на то, что мы уже как полтора года пребываем в очень экстремальной и тяжелой для страны ситуации. Данная статья призвана на примере истории образования Циммервальдской конференции показать, как левые сумели выработать общую стратегию в условиях экстремальной ситуации в мире и предательстве значительной части левых партий.

28 июля 1914 года началась первая мировая война. Ее давно ждали, к ней многие готовились и в том числе социал-демократические партии в Германии, Франции, России и Австро-Венгрии готовились к сопротивлению войне. В 1907 году писатель и социалист Джек Лондон, наблюдая за развитием империализма написал антиутопию «Железная пята». Автор достаточно оптимистично смотрел на мир и в его антиутопии развязанная мировыми державами война встретила отпор левых партий и рабочих организаций, которые своим сопротивлением и забастовками эту войну предотвратили. Однако, в реальном мире все немного пошло не по плану… Масштаб предательства левых партий и лидеров общественного мнения был колоссальным. Если на момент начала СВО для левых не стало неожиданностью позиция КПРФ, Михаила Попова и прочих левоохранителей, то в случае с 1914 годом все было действительно драматично. Социал-демократическая партия Германии – наиболее крупная партия в стране поддержала войну и военные кредиты. Лишь Карл Либкнехт, Клара Цеткин и Роза Люксембург громко заявили о своей антивоенной позиции, за что оказались в немецкой тюрьме. Австрийская социал-демократическая партия через свой орган «Рабочая газета» ратовала за голосование за военные кредиты, называя 4 августа (день голосования) «днем немецкого единства»[1]. Французская социалистическая партия некоторое время колебалась. Ее лидер Жан Жорес исходя из своих пацифистских взглядов призывал к всеобщей забастовке во Франции, чтобы предотвратить полномасштабную войну. Однако, Жорес был застрелен ультраправым террористом 31 июля 1914 года. После этого Французская социалистическая партия не стала продолжать призывать бастовать, а встала на вполне провоенные позиции. В русской социал-демократии также был разброд и шатание. Неожиданным стала позиция Г.В. Плеханова. Социалистка Анжелика Балабанова приехала к Плеханову в Швейцарию сразу после начала войны, услышав от нее, что она заняла интернационалистские, антивоенные позиции он сказал: «Что касается меня, то если бы я не был старым и больным, я бы вступил в армию. Насаживать на штык ваших немецких товарищей доставило бы мне огромное удовольствие.[2]» Заметим, что эту фразу произнес не ультраправый активист, а видный, уважаемый международным левым движением марксист, который в самый острый исторический момент занял шовинистскую позицию. В провоенных рядах с Плехановым стоял анархист Кропоткин. Неожиданно борец против самодержавия и государства встал на сторону Антанты, обосновывая свою позицию прогрессивностью республиканских ценностей Франции и реакционности германского государства: «В Европе безусловно невозможно будет дальнейшее развитие идеалов и нравов свободы, равенства и братства, пока среди нас будет семидесятимиллионное государство, где до машинного совершенства разработаны приемы военного разбоя, где вся нация (прим. автора), включая ее лучших людей и ее передовые партии, оправдывает эти премы и считает их своим правом, видя в них залог дальнейшего развития.[3]» В то время, как признанные старые теоретики конкурировали между собой за звание наиболее успешного и яркого сторонника войны, большевистская фракция в Государственной думе Российской империи за антивоенную позицию была выслана в Сибирь.

Рухнула и международная организация левых – Второй интернационал. По этому поводу Л.Д. Троцкий в своей брошюре «Война и интернационал» написал: «Крах Второго Интернационала есть трагический факт, и было бы слепотой или трусостью закрывать на него глаза. Поведение французского и большей части английского социализма составляет такую же часть этого краха, как и образ действий немецкой и австрийской социал-демократии. Чисто дипломатические попытки воссоздания Интернационала — путем взаимной «амнистии» — не подвинут нас ни на шаг вперед. Дело идет не о случайном или временном расхождении, не о разногласиях по «национальному вопросу», а о капитуляции старейших политических партий в том историческом испытании, которому их подвергла европейская война.[4]» В той же самой брошюре помимо идеи создания Соединенных штатов Европы, Троцкий предложил объединиться антивоенным левым. Долгое время «ультрапатриотизм» и шовинистские настроения не давали возможности это сделать. Такой исторический момент наступил лишь год спустя после начала войны – 5 сентября 1915 года.

Организация конференции и позиции различных фракций

До того, как стало возможным организация Циммервальдской конференции, швейцарские и итальянские социал-демократы организовали конференцию в Лугано 27 сентября 1914 года. Швейцарская и итальянская социал-демократические партии, будучи представителями нейтральных стран (Италия вступит в войну чуть позже – 23 мая 1915 г) призывали сплотиться всем антивоенным левым и созвать международную конференцию против войны.

Конференция была созвана 5 сентября в маленьком городке в Швейцарии Циммервальд. На конференции были представители французской, германской, российской, польской, румынской, болгарской, швейцарской, итальянской, шведской, норвежской и голландской социал-демократии. Представителей Рабочей партии Великобритании не выпустили из страны, поэтому они не смогли принимать участие в конференции. От российского левого движения участвовали как большевики (Ленин, Зиновьев и Радек), так и меньшевики (Мартов, Аксельрод), представитель социал-демократического центра (Троцкий) и эсеры (Чернов, Натансон). На конференции в ходе дискуссии образовались сразу несколько политических направлений: правый Циммервальд, центр и левый Циммервальд. Правый Циммервальд был представлен прежде всего сторонниками Карла Каутского, который в 1914 году занимал провоенную позицию, но спустя время ее изменил. Правый Циммервальд ратовал за сохранения контактов с социал-патриотическими социалистами и за сохранения Второго интернационала. Центр, который составлял большинство Циммервальдской конференции во главе с Троцким выступал за заключения мира без аннексии и контрибуции и за создание нового интернационала. И левый Циммервальд был представлен большевиками во главе с Лениным и примкнувшим к ним польскими и швейцарскими социалистами. Левые поддерживали лозунг прекращения войны и создания нового интернационала, но добавляли выражение «о превращение мировой войны в гражданскую войну».

Как раз в ходе конференции выявилось некоторое противоречие между центром и левым Циммервальдом. Манифест, составленный Троцким (который по итогу и был окончательно подписан) был выдержан в антиимпериалистических тонах. Мировая война была названа катастрофой, были написаны призывы к немедленному заключению мира без аннексий и контрибуций, в дополнение к этому в манифесте писалось о важности «борьба за социализм»[5]. Ленин и левые циммервальдцы требовали большей ясности в манифесте, в особенности раскрыть и обосновать лозунг «борьбы за социализм», написав о необходимости революции как явления способного закончить эту войну. В своем варианте манифеста Ленин писал: «Не прекращая борьбу в рамках капитализма за каждую усиливающую пролетариат реформу, не отказываясь ни от одного средства для организации и мобилизации пролетариата, революционные социал-демократы должны, наоборот, использовать всякую борьбу, всякую требуемую в нашей программе реформу для того, чтобы обострить кризис капитализма, так и кризис, вызванный войной и превратить эту борьбу в атаку против на основные устои капитализма.[6]» Исходя из этого тезиса выводилась идея о превращении войны мировой в гражданскую – то есть революционную борьбу рабочего класса против своих правительств. На голосовании по вопросу утверждения основного манифеста конференции была утверждена программа Троцкого. Несмотря на критику данного манифеста Лениным, большевики все же подписали документ, но с условием возможности агитации собственных идей.

Циммервальдская конференция 1915 года заложила основы формирования антивоенного левого дискурса. В противовес шонивистской позиции парламентских социал-демократических партий появилась альтернатива в виде Циммервальда. В последующих конференциях в Кинтале в 1916 году и в Стокгольме в 1917 левые ориентировались на программные основы Циммервальда 1915 года. В октябре 1917 года в Стокгольме делегаты третьей Циммервальдской конференции выразили солидарность социалистической революции в России. Несмотря на то, что от Циммервальда в 1917 году уже открестились правые во главе с Каутским и ряд центристов, как Чернов, на основе Циммервальда сформируется Третий интернационал, который вберет в себе как революционные идеи и лозунги левого Циммервальда, так и требования мира без аннексий и контрибуций со стороны центра.

Полезный урок истории

«Долгое отступление» современных левых не просто затянулось, но стало пагубно влиять на политические процессы в мире. Сокращаются социальные льготы, развязываются войны. Михаил Светов (признан иноагентом) в своей лекции в Montelibero укорял либертарианцев за отсутствие интернационала в своем движении, ссылаясь на успешный опыт левых в этом деле. Но, к сожалению, сейчас сколь-нибудь сильного и влиятельного интернационала у левых просто нет, несмотря на кризис современной системы.

Необходимо объединяться левым разных направлений для проведения дискуссий, которые могут заложить основу будущего по истине социального общества. И тут может быть полезен опыт, например, объединения и формирования левых эмигрантских общин в Европе и в мире в целом сейчас. Мы можем это видеть на примере левых во Франции, которые сумели создать интересный канал «Алло, Макрон». Это может быть началом чего-то большего, объединения, которое коснется не только узконациональные рамки, но и интернациональные, к которым смогут присоединиться многие иностранные левые партии и движения, которые занимают интернационалистские позиции. И в этом плане, полезно изучать исторические объединения левых, в частности Циммервальд 1915 года.

Автор: А.В.

Источники:

Раковский Х. Интернационал и война. Раковский, чл. ЦК Румын. соц.-дем. раб. партии. Петроград.: Труд, 1917. 32 c. Балабанова А.И. Моя жизнь – борьба: мемуары русской социалистки, 1897-1938. М.: Центрполиграф, 2007. 334 с. Костенко Д.Г. Оборончество Кропоткина в годы I мировой войны и полемика в анархистской среде. [Электронный ресурс].: http://oldcancer.narod.ru/150PAK/3-04Kostenko.htm Троцкий Л.Д. Война и интернационал. [Электронный ресурс].: https://iskra-research.org/Trotsky/voina-1914/voina0.shtml Первая Циммервальдская конференция: (официальные документы). Петроград.: Книга, 1917. 30 с. Левые в III-м Интернационале: (Первая Циммервальдская конференция по заграничным материалам) / Рос. соц.-демократ. рабочая партия. Кронштадт.: Кроншт. ком. РСДРП, 1917. 32 с.

[1] Подробнее.: Раковский Х. Интернационал и война. Раковский, чл. ЦК Румын. соц.-дем. раб. партии. – Петроград : Труд, 1917. С.23.

[2] Балабанова А.И. Моя жизнь – борьба: мемуары русской социалистки, 1897-1938. М.: Центрполиграф, 2007. С. 129.

[3] Костенко Д.Г. Оборончество Кропоткина в годы I мировой войны и полемика в анархистской среде. [Электронный ресурс].: http://oldcancer.narod.ru/150PAK/3-04Kostenko.htm

[4] Троцкий Л.Д. Война и интернационал. [Электронный ресурс].: https://iskra-research.org/Trotsky/voina-1914/voina0.shtml

[5] С программой конференции и всеми манифестами можно ознакомиться в этой книге.: Первая Циммервальдская конференция: (официальные документы). Петроград.: Книга, 1917. 30 с

[6] Левые в III-м Интернационале: (Первая Циммервальдская конференция по заграничным материалам) / Рос. соц.-демократ. рабочая партия. Кронштадт.: Кроншт. ком. РСДРП, 1917. С. 25