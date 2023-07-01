После бунта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАГАРЛИЦКИМ БОРИСОМ ЮЛЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАГАРЛИЦКОГО БОРИСА ЮЛЬЕВИЧА.

Главный вопрос, оставшийся без ответа после мятежа Евгения Пригожина в России — зачем он сам его прекратил в тот самый момент, когда уже почти дошел до Москвы и его уже ждали на Красной площади. За полтора дня, в течение которых продолжался бунт возглавляемых Пригожиным наемников ЧВК Вагнера, им никто так и не оказал серьезного сопротивления. На своем пути они захватили два крупных города — Ростов и Воронеж, сбили не менее пяти армейских вертолетов и два самолета (по факту нанеся российской авиации больший ущерб, чем украинская армия за всё время наступления с 4 июня). Поклонники Пригожина уже собирались встречать его на улицах и площадях столицы, правительство бежало в Петербург, местонахождение Путина было неизвестно, а министр обороны Сергей Шойгу где-то прятался. В районе Серпухова действительно пытались сформировать нечто вроде оборонительного рубежа, а также минировали мосты через Оку, но совершенно не очевидно, что военные выполнили бы приказ об открытии огня по пригожинцам. Настроения умирать за Путина у них точно не было.

Тем не менее Пригожин не дойдя 140 километров до Москвы, развернул свои колонны. При этом он не только не получил официального ответа на свои требования, но удовлетворился устными обещаниями президента Беларуси Александра Лукашенко, который не имел на это никаких полномочий. В итоге, ни одно требование мятежников удовлетворено не было. Они добивались отставки Шойгу и начальника Генштаба генерала Герасимова, отказывались подписывать контракты с Министерством обороны, а медийные ресурсы близкие к Пригожину уже писали о том, что через день или два у нас будет новый президент. После того, как наемники отошли от Москвы, было объявлено, что Шойгу и Герасимов остаются на своих местах, контракты будут подписываться, ЧВК Вагнера расформировывается, танки и тяжелое вооружение надо сдать, а сам Пригожин может продолжать свою коммерческую деятельность из Беларуси, куда он вроде бы и направился. С юридической точки зрения всё это выглядело по меньшей мере странно: уголовное дело о мятеже было заведено на предводителя наемников утром 24 июня, потом закрыто, потом, 26 июня снова открыто, но 27 июня вновь закрыто. При этом никакого официального акта о помиловании или амнистии никто так и не опубликовал. В стране, где могут посадить на несколько лет в тюрьму за распространение листовок или даже за пост в социальных сетях, оказалось возможным устроить вооруженный мятеж, сбивать вертолеты, убивать военных и отделаться высылкой за границу. Правда, рядовых участников мятежа ещё может быть покарают. Хотя они-то всего лишь выполняли приказ, тем более, что огонь по армейской авиации они открыли лишь после того, как те попытали бомбить их колонны.

Евгений Пригожин не готов был и не собирался взять власть, у него не было ни политического движения или группы, на которую он мог бы опереться, ни внятной идеологии и программы. Его речи перед началом и во время бунта были, конечно, подготовлены профессиональными специалистами, понимающими законы пропаганды, но у него не было идею, которую он мог бы пропагандировать. Лидер наемников ссылался на неэффективность власти, доказывал, что война бессмысленна и её не надо было начинать, но обещал довести её до победного конца, устроив всеобщую мобилизацию. В общем, его речи были направлены на то, чтобы одновременно завоевать симпатию самых разных, даже враждебных друг другу групп населения, не задумываясь о том, как быть с этим далее. Отступив, он не только разочаровал всех, кто его поддержал, но и пожертвовал своими медийными структурами, которые сейчас полностью дискредитированы и частично разгромлены, покинул своих бойцов и своих союзников, которые теперь подвергаются давлению и репрессиям.

Но всё же, какова была логика Пригожина? Почему он отказался от победы, которая была буквально у него в руках. Неужели он, сам являвшийся одним из столпов системы, оказался столь наивен, что поверил обещаниям Лукашенко, не получив даже официального заявления или решения от Путина? Конечно, интеллектуальный уровень российской элиты очень низок. Но не до такой степени.

Ответ на этот вопрос дал известный оппозиционный публицист Анатолий Несмиян, напомнивший, что людям, которые правят в России, вообще не интересна политика. Страна находится в руках у бизнесменов, точнее — мафиозных кланов, перераспределяющих и использующих ресурсы страны. Участники событий — со всех сторон — и смотрели на происходящее не с политической, а с коммерческой точки зрения. У Пригожина есть очень значительные деловые интересы в России, у него с группой Владимира Путина общие интересы в Африке, где собственно и начиналась история ЧВК Вагнера. И учитывая масштаб событий, речь идет уже не о больших или очень больших деньгах, а о каких-то астрономических суммах.

Анатолий Несмиян, связывает конфликт с перераспределением «африканских сокровищ» путинской группы. Если раньше Пригожин просто охранял общую добычу, то теперь ему вероятно предоставили или пообещали радикально увеличить его долю. В то же время операции в Африке требуют логистического обеспечения, находящегося за пределами возможностей ЧВК. Снабжение ЧВК Вагнера шло через российские базы в Сирии, находящиеся под контролем Министерства обороны. Понятно, что в такой ситуации Пригожин имел все основания добиваться, чтобы на пост министра поставили его человека, а может быть он и присматривал этот пост для самого себя. Однако когда стало ясно, что добиться выполнения этого требования не удастся, всё остальное уже не имело смысла и надо было срочно мириться.

По сути, прикрываясь политикой, господствующие группы в России просто начали передел ресурсов. Однако процесс этот далеко не закончен. Ситуация остается совершенно двусмысленной. С одной стороны, Пригожин вместо того, чтобы уехать в Беларусь, как договаривались вечером 24 июня, спокойно расхаживает по Москве и Петербургу, решая свои финансовые дела. Помешать ему невозможно, ведь уголовное дело против него прекращено. Но с другой стороны, генерал Суровикин, считавшийся ближайшим союзником Пригожина в армии и кандидатом на пост министра обороны от мятежников, оказался в руках госбезопасности, просто похитила его и ещё нескольких высокопоставленных военных. Скорее всего посажены в тюрьму они не будут, дав показания они будут отправлены на какие-то незначительные должности в холодные регионы России.

Тяжелую технику у наемников так и не отобрали, они остаются в своих лагерях. Обратно на войну против Украины их тоже не отправляют, поскольку не очень верят в их лояльность. В других воинских частях под влиянием случившегося произошло несколько бунтов, включая отказ принимать участие в боевых действиях. Так что ситуация ещё далеко не завершена.

Наконец, политические последствия случившегося ещё только начинают сказываться. И сам Пригожин и его оппоненты в Кремле могут рассуждать и действовать как мафиозные бизнесмены, но это не отменяет того факта, что в стране развивается политический кризис. Лояльные к власти организации, проводящие опросы общественного мнения, сообщают о беспрецедентном росте рейтинга президента, достигшего 90%, но реальные настроения среди людей совершенно иные. Даже те, кто ещё недавно верил в Путина, считая его сильным лидером, разочарованы в нем. Сторонники Пригожина не менее разочарованы в своём кумире, чем сторонники Путина. Возникает эмоциональный вакуум, который неминуемо будет заполнен новыми политическими фигурами.

Кремлевские пропагандисты пытаются исправить ситуацию, рассказывая про то, как благодаря героизму президента и верности народа удалось сорвать заговор, организованный при участии Запада и направленный даже не на захват власти, а на уничтожение российского государства. Выглядит не очень убедительно. Для того, чтобы подтвердить тезис о массовой поддержке власти была организована поездка Путина в Дербент, где на улицах он обнимался с людьми, вышедшими из толпы и целовал девушек. Однако президент был столь мало похож на самого себя, каким он за несколько часов до того был показан по телевидению, что это лишь усилило давно циркулирующие слухи о двойнике Путина и о серьезной болезни президента.

В общем, всё только начинается. В ближайшие несколько месяцев России предстоит пережить острую борьбу за власть и новые попытки передела ресурсов среди правящей олигархии. А символом прошедшего мятежа можно считать танк, застрявший 24 июня в воротах ростовского цирка.

Теперь все ждут продолжения шоу. Танк уехал, клоуны остались.