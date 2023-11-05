«Дар небес» или проклятие?

Чем обернется война на Ближнем Востоке для путинской России

Высокопоставленный европейский чиновник в разговоре с FT назвал разгорающуюся войну на Ближнем Востоке «даром небес» для Путина. Поддержка западными правительствами Израиля превращает государства Третьего мира в союзников Москвы. «Если вы называете прекращение поставок воды, продовольствия и электричества в Украине военным преступлением, то вам следует сказать то же самое и о секторе Газа», сказал журналистам неназванный арабский политик.

Действительно, ближневосточная трагедия вызвала взрыв энтузиазма в Кремле и в российских государственных медиа. Они воспринимают этот конфликт, как «второй фронт», который отвлечет внимание Запада от «Специальной военной операции» в Украине, и даст России шанс завершить ее на своих условиях. Краткосрочные выгоды Москвы достаточно очевидны, но в более долгосрочной перспективе она может столкнуться с непредвиденными сложностями. То, что сегодня кажется даром небес, может стать проклятием.

Путин назвал обострение конфликта «ярким примером провала политики Соединенных Штатов» и предложил посредничество России для мирного урегулирования. Это – традиционный для российского президента шаг. Когда-то, после терактов 11 сентября 2001 года Владимир Путин первым из иностранных лидеров позвонил президенту Джорджу Бушу, чтобы выразить соболезнования и предложить помощь. В течении нескольких лет после этого, американские самолеты использовали российскую авиабазу в Ульяновске для миссий в Афганистане. Успешная для Москвы военная кампания в Сирии в 2015-2017 гг. позволила России отчасти преодолеть изоляцию, и возобновить диалог с Западом, прерванный после присоединения Крыма. Сегодня Путин пытается повторить этот опыт еще раз.

Россия практически напрямую предлагает Западу разменять свой политический капитал – влияние на арабских лидеров – на сделку по Украине. Но для того, чтобы это сделать, Москве нужно сохранить и приумножить это влияние. И Путин не жалеет красок: он сравнивает израильскую блокаду Газы с блокадой Ленинграда во время Второй мировой. В ООН российские представители предлагают резолюцию с требованием создания палестинского государства и немедленного прекращения огня. В ответ официальную благодарность российскому президенту направило руководство ХАМАС. А отношения России с Израилем предсказуемо переживают охлаждение.

Путинское руководство может оказаться заложником поляризации, которую оно пытается использовать. В искренность его миротворческих усилий вряд ли кто-то поверит. «Я прихожу в ярость, когда слышу, что российский президент повсюду предупреждает, что жертвами военных столкновений становятся мирные жители. Просто невозможно быть более циничным», написал в твиттере канцлер Германии Олаф Шольц.

Раскол правящего класса

Хорошие личные отношения Путина и Нетаньяху были только вершиной айсберга. Российский правящий класс тесно связан с еврейским государством. Многие олигархи и влиятельные функционеры имеют израильское гражданство. Для окружения российского президента Израиль служил образцом правого режима, который не стесняется применять силу для защиты «национальных интересов». Этому не мешали даже традиционные связи с арабскими режимами, за поддержание которых отвечало внешнеполитическое ведомство. Ведь симпатии подкреплялись прагматикой. Основой негласного соглашения между Москвой и Иерусалимом была договоренность по Сирии и Украине. Оно позволяло правительству Нетаньяху наносить удары по иранским союзникам – режиму Асада, Хезбалле и шиитским ополчениям без риска столкнуться с противодействием российской ПВО. В обмен Израиль не бомбил собственно российские войска в Сирии и согласовывал свои действия с российским командованием, а также избегал военных поставок Украине. Немаловажным довеском к этому сотрудничеству был доступ для членов российской элиты к высококлассной израильской медицине.

Война в Газе подрывает это сотрудничество. В случае эскалации конфликта, Россия автоматически окажется в лагере союзников ХАМАС и Ирана. Последствия немедленно ударят по той части российского правящего класса, которая связывает свою жизнь с Израилем.

Директор ближневосточного бюро государственной телерадиовещательной компании «Россия» и корреспондент еженедельной аналитической программы «Вести», которая является камертоном официальной пропаганды, Сергей Пашков женат на ведущей израильского русскоязычного «9 канала» который занимает проукраинскую позицию и остро критикует Владимира Путина. Группа патриотически настроенных израильтян уже собирает подписи под петицией с требованием лишить Пашкова вида на жительство и депортировать его из страны.

Радикально произраильской позицией известен самый известный и одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев. В прошлом он публично обещал поехать сражаться за Израиль, если там случится война. Сейчас ему приходится оправдываться за это: «мне 60 лет. Но если бы сейчас Россия не участвовала в СВО, то я бы отправился в Израиль, потому что евреи со всего мира едут туда защищать свой народ после этой ужасающей трагедии, которая произошла». В своем шоу Соловьев пытается комбинировать свои симпатии к Израилю с важными для Кремля нарративами. «Украина в шоке, им тяжело теперь будет попрошайничать», радуется он открывшемуся «второму фронту». Впрочем, сидеть на двух стульях становится непросто.

Соловьеву пришлось уволить своего давнего друга, ультраправого политолога Евгения Сатановского. В интервью израильскому журналисту Сатановский выразил недовольство слишком «проарабской» позицией российского МИДа, и назвал его официального спикера Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», которая «терпеть не может евреев». Соловьеву пришлось извиниться перед дипломатами. А Сатановский, оставшись без работы, продолжил критиковать российское руководство. Бывшего президента Медведева он, например, назвал «маленьким слабым дерьмом».

Обострение израильско-палестинского конфликта подрывает единство правящей верхушки, возможно, даже сильнее, чем украинская авантюра президента Путина.

Риски геополитики

По мере того, как на Ближнем Востоке разгорается война, российские риски продолжают расти. Логика военной эскалации подталкивает Израиль к более агрессивным действиям в Сирии, а возможно, и в Иране. Первой жертвой может стать дружественный Москве режим Башара Асада, а вместе с ним и российская военная база, висящая на тонкой нитке морской логистики, которую легко перекрыть.

Если негласное соглашение с Москвой перестанет действовать, то Израиль сможет присоединиться к западным поставкам высокоточного оружия в Украину. Даже ведя собственную войну, ему есть что предложить Киеву: дальнобойные противотанковые ракетные системы «Спайк», дроны-камикадзе «Хароп», крылатые ракеты, системы ПВО. В ответ, Россия может продать Ирану новейшие самолеты Су-35. В самом Израиле уже раздаются голоса, требующие разрыва с Россией. «Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить над нами геноцид, и Россия заплатит за это. Мы не забудем этого, мы поможем Украине победить, и убедимся, что вы заплатите за то, что сделали», написал член правящей партии «Ликуд» Амир Вейтман.

Флирт российского режима с палестинскими симпатиями арабского мира может обернуться стратегическими потерями и на Западе. Путинская администрация затягивает войну в Украине в надежде, что усталость от конфликта наполнит паруса ультраправых партий в западных странах. А их электоральные успехи изменят геополитический контекст и позволят России выйти из войны на своих условиях. Особую надежду в Кремле питают на возможное возвращение к власти в США Дональда Трампа после выборов 2024 г. Но, если место для такой сделки с европейскими и американскими правыми по Украине и существует, то конфликт в Израиле может лишь осложнить ее. Недаром Дональд Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства, а сейчас называет себя «лучшим другом и союзником Израиля». Среди республиканских избирателей в США поддержка Израиля также гораздо сильнее, чем Украины. И это правило работает в большинстве случаев и применительно к ультраправым европейским партиям. Региональная война на ближнем Востоке лишит Кремль его ультраправых друзей на Западе.

Арабская весна 2:0

Израильское вторжение в Газу может дестабилизировать режимы в арабских государствах. Огромные народные демонстрации солидарности с палестинцами уже сотрясают Иорданию (в которой палестинцы составляют большинство населения) и Египет. Правители этих стран справедливо опасаются народного гнева, ведь антиизраильская демонстрация в их условиях мало чем отличается от антиправительственной. Серьезный региональный кризис может привести к повторению Арабской весны с чередой свержения авторитарных режимов, казавшихся незыблемыми. Эта перспектива может оказаться серьезным вызовом не только для них, но и для России.

Владимир Путин не раз критиковал Арабскую весну, которую он считает «трагедией» и плодом «цветных технологий». Новые народные восстания в исламском мире вряд ли вызовут у него больше симпатий. В 2011-2012 в Москве проходили протестные демонстрации под лозунгом «Что Каир, что Москва – лишь борьба дает права». Российский президент не хочет увидеть их снова.

«Антиимпериалистический» спектакль на уровне публичной риторики и дипломатии давно стал частью политического инструментария Кремля. Но, в действительности ему (в отличие от СССР) нечего предложить народам Третьего мира. Политика Москвы в странах Азии и Африки остается типично колониальной. Созданная военной разведкой частная военная компания «Вагнер» продает свои услуги авторитарным лидерам от Сирии до ЦАР и Мали. В условиях массовых антиамериканских или антифранцузских настроений, это часто воспринимается, как продолжение антиколониальной политики, проводившейся некогда Советским Союзом. Поэтому демонстранты в Мали или на Западном Берегу реки Иордан иногда используют российские триколоры и портреты Путина. Но реальные условия работы российских наемников ничем не отличаются от приемов их европейских и американских конкурентов. Российские наемники в обмен на свои услуги получают часть нефти, золота или прибыли от урановых рудников. Другой хозяйственной модели у сегодняшней России для стран Глобального Юга нет.

С другой стороны, многие исламские партии и движения имеют опыт борьбы с российской властью в недавнем прошлом. Во время сирийской гражданской войны исламские группировки воевали с российскими экспедиционными войсками. По данным ФСБ, в рядах ДАИШ и других радикальных группировок сражалось до 6000 русскоязычных мусульман. Они были и остаются тесно связанны с диаспорами эмигрантов из Чечни и исламских регионов самой России, для которых российский режим остается актуальным противником. Дестабилизация арабских диктатур вновь вернет эту угрозу в повестку дня.

В самой России живет более 20 млн мусульман, не считая около 9 млн трудовых мигрантов из исламских стран Средней Азии. У многих из них есть социальные и культурные причины для нелюбви к Кремлю. Типичный случай произошел 22 октября, когда полиция совершила облаву на прихожан мечети в московском пригороде Котельники. После этого верующих отвезли в военкомат, где под угрозой уголовного дела заставляли подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на войну в Украину. Принуждение трудовых мигрантов и выходцев из бедных национальных республик к участию в украинской войне носит массовый характер. Это вызывает протесты и приводит к случаям массового дезертирства.

Война в Палестине создает условия для политической мобилизации исламских сообществ, которая также, как и в арабских странах, имеет большой протестный потенциал. В Дагестане полиция 17 октября разогнала несколько стихийных демонстраций солидарности с палестинцами. «Митингующих разогнали, так словно они вышли против России, а не против Израиля!», пишет автор местного телеграмм-канала.