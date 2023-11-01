Советское гражданство

Долго решался написать на эту тему. Вопрос этот труден, но он, так сказать, назрел и даже “перезрел”. Как коммунистам следует относиться к “советским движениям”1, и в чём изначально была идея создания Советской России в 1917 году и Союза Советских Социалистических республик в 1922? Материал носит исключительно дискуссионный характер и должен побудить сторонников коммунистических идей и “советизма” к попыткам ещё раз переосмыслить советский опыт с позиций времён истоков образования СССР.

Идея борьбы за “советское гражданство” берёт свое начало в 1991–1995 годах. Тогда секретарь-координатор Большевистской платформы в КПСС Татьяна Хабарова, в прошлом «красный диссидент», в советские годы писавшая письма руководителям государства и в редакции газет и журналов с предупреждениями о надвигающемся крахе, выступила категорически против создания российских и других новых компартий, а также против аморфной “СКП-КПСС”2 без единого устава и программы и предложила бороться за сохранение унитарной и единой КПСС с индивидуальным членством, видя в ней остов, “позвоночник” единого и неделимого СССР.

И если “краснодиссидентский период” Хабаровой не вызывает никаких особых вопросов, так как очень многие из её прогнозов и предупреждений сбылись с невероятной точностью, то основные направления её деятельности 1990-х годов требуют подробного, детального разбора.

Наблюдая бесперспективность борьбы в составе партии “СКП-КПСС”, Хабарова выходит из этой структуры и в 1995 году организует Съезд граждан СССР 1-го созыва, становясь лидером “Движения граждан СССР”. Может быть тогда, в первые годы после контрреволюции, эта идея действительно была жизнеспособна. СССР перестал существовать как геополитическая реальность, однако всё равно ощущался миллионами бывших граждан как не умерший, но “вышедший в соседнюю комнату”, в то время как новая власть только набирала обороты и была ещё недостаточно сильна. К “советскому движению” примыкали сотни и тысячи коммунистов разгромленного СССР во всех бывших республиках. Их гражданский и человеческий подвиг не должен быть забыт и перечёркнут. Именно он в какой-то степени явился на тот исторический момент фундаментом, не позволил декоммунизации и десоветизации развернуться во всю свою реакционную и разрушительную мощь. Но обо всём по порядку.

Классовый подход или гражданство?

Татьяна Хабарова называла идею советского патриотизма “современным классовым подходом”, “современным марксизмом”. Но так ли это?

Иными словами, каждый, кто считает себя гражданином СССР и признаёт советское гражданство автоматически “наш”? А как быть с “бизнесменами”, хозяйчиками и даже олигархами? В частных беседах многие из них спокойно выступают за Советский Союз и сожалеют о его развале – если послушать того же Пригожина. Но как только встанет вопрос о собственности, в ту же минуту заговорят пулемёты. Наворованное, украденное у рабочих они будут защищать силой.

Есть в словах уважаемой Хабаровой даже нотки какого-то полурелигиозного идеализма, очень необычные и странные для кандидата философских наук и марксиста. Достаточно признать себя на словах “советским”, и всё. Можно как заклинание произнести вслух три раза. А как быть с сознанием, с мышлением?

Здесь нам стоит перейти к вопросу – могут ли вообще “советский народ” и “общенародное государство” заменить рабочий класс и диктатуру пролетариата? Опыт СССР показал, что всё-таки нет. Ведь ликвидация эксплуататорских классов внутри страны не уничтожает их вообще, в мировом масштабе. И не снимает с повестки дня вопрос о возможности реставрации капитализма, о чём неустанно предупреждал Ленин, особенно в последние годы своей жизни. “Общенародность” же была тем, что убаюкивало классовое сознание в СССР, расслабляло рабочий класс и сеяло иллюзии о том, что борьба с капиталом закончена, а советский строй вечен и незыблем.

Одним из самых опасных последствий таких настроений и тенденций и стала буржуазная контрреволюция, когда рабочие перестали видеть свой классовый интерес, стоя в пикетах и митингах за Ельцина и “демократов”. И винить их в этом просто глупо и удобно, хотя это и есть самый страшный диагноз поздней КПСС. Рабочий класс отказал партии в главном вопросе, он не видел в ней представителя своих интересов. И потому и не защитил её в августе 1991 года. Ведь в подлинно рабочем, пролетарском государстве Советам не нужна “отмашка сверху”, трудящиеся спустя семьдесят лет после революции находятся на таком уровне самоорганизации и классового сознания, что позволяет им быстро мобилизоваться для защиты своей власти. Как это было в 1948 году в Чехословакии, когда рабочие, имевшие партячейки КПЧ на заводах и фабриках, быстро мобилизовались, вышли на улицы и сорвали заговор буржуазии и попытку контрреволюции, поддержав Клемента Готвальда. Не о том ли в 1917 году писал Ленин в работе “Государство и революция”, что рабочие должны бороться в том числе и со своим пролетарским государством тогда, когда оно перестаёт быть таковым и начинает перерождаться?

В некоторых статьях Хабаровой мы видим чуть ли не апологетику партийности, отрицание роли вырождения партийного руководства в том, что случилось с СССР. Она отрицает буржуазную контрреволюцию, объясняя все процессы одной лишь “оккупацией”. И выдвигает примерно следующий аргумент: “Вот, смотрите, в Европе и на Западе – капитализм, там промышленность не развалена, заводы работают, в отличие от нас”.

Во-первых, несмотря на взятый бывшими советскими республиками курс на приватизацию и дендустриализацию, во многих из них, и даже в России, сохранилось немало отраслей промышленности: оборонная, перерабатывающая, нефтяная, газовая, угольная и т.д. Широко известны рабочие выступления в Казахстане и Беларуси. Во-вторых, капитализм не одинаков во всем мире, он отличается как историей своего происхождения, так и спецификой формирования. В-третьих, и в главных, в империалистической “мировой цепочке” все крупные капиталистические страны имеют интересы в других странах, на других материках и в других частях света. И то, что буржуазная Россия находится в зависимом положении от одних стран, совсем не означает, что нет стран, которые зависят от самой РФ. Положение нынешней России получило в марксистских кругах точное определение “периферийного капитализма”. Между тем, лапы российского капитала, к примеру, простираются в бывшие советские республики, и даже в Африку и Латинскую Америку. Так что, если рассуждать в логике “оккупации”, то сегодня в мире все “оккупируют” всех, капитал глобален и “интернационален” в худшем смысле этого слова.

Интернационал или “Секта СССР”?

Сектантская зацикленность на СССР некоторых “советских” движений часто загоняет их, как ни странно, в откровенно антикоммунистическое болото. Если мы обратимся к истории создания Советского Союза, то неизбежно нам придётся вспомнить основополагающие документы – Договор и декларацию об образовании СССР. Там была чётко обозначена стратегическая задача, которая ставилась создателями принципиально нового политического формирования, строившегося на совершенно иных принципах, чем все предыдущие государства на земле. Она заключалась в создании Мировой Республики Советов и преодолении капитализма на всём земном шаре.

То есть, коммунист должен приветствовать любую социалистическую революцию в любой стране и всячески ей содействовать, так как это ослабляет мир капитала и его гегемонию. Задача социалистического государства – подрывать господство капитала, как бы “взрывать” его изнутри, расширяться и вытеснять его с мировой арены до полной победы над ним. Если социалистическое государство не справляется с этой задачей, или, что ещё хуже, отказывается от неё, то оно неизбежно терпит поражение. Таковы законы диалектики: капитал не прекратит своей борьбы с социализмом и коммунизмом и обязательно придёт к тому, что задушит первые ростки нового мира. Из этого логически вытекает, что иного пути борьбы с капитализмом, кроме мировой революции, нет. Следовательно, не только укрепление, но и расширение власти Советов, с неизбежным включением в неё новых стран, позволит купировать для социалистического государства угрозу извне. Таким образом, коммунизм возможен исключительно во всемирном масштабе. Вдохновитель и организатор Великой Октябрьской социалистической революции В.И. Ленин многократно подчёркивал, что речь идёт об интересах мирового социализма, что Октябрь – шаг к мировой революции, и никак иначе. Как последовательный марксист он понимал, что существует глобальный рынок, единство мировой экономики, и, при всех её противоречиях, единство капиталистической системы.

Вот, что говорит Г.М. Маленков на XIX съезде КПСС в октябре 1952 года, в своем отчётном докладе:

“Враги и вульгаризаторы марксизма проповедовали вреднейшую для нашего дела теорию ослабления и отмирания Советского государства в обстановке капиталистического окружения. Разбив и отбросив эту гнилую теорию, партия выдвинула и обосновала вывод о том, что в условиях, когда социалистическая революция победила в одной стране, а в большинстве других стран господствует капитализм, страна победившей революции должна не ослаблять, а всемерно усиливать своё государство, что государство сохранится и при коммунизме, если останется капиталистическое окружение”.

А как относиться к вот этим словам Маленкова: “Советская политика мира и безопасности народов исходит из того, что мирное сосуществование капитализма и коммунизма и сотрудничество вполне возможны при наличии обоюдного желания сотрудничать, при готовности исполнять взятые на себя обязательства, при соблюдении принципа равноправия и невмешательства во внутренние дела других государств. Советский Союз всегда стоял и ныне выступает за развитие торговли и сотрудничества с другими странами, невзирая на различие социальных систем. Партия будет проводить эту политику и впредь на основе взаимной выгоды”?

То есть, им ошибочно (по моему предположению) допускается идея о сохранении государства при коммунизме. При том, что коммунизм – это тип общества без государства, оно отмирает за ненадобностью. Если есть государство, значит нет коммунизма, и наоборот. И раз в докладе Маленкова сказано о капиталистическом окружении, то, по его мнению, допускается, что коммунистическое общество может быть построено в одной стране. Что тоже вступает в явное противоречие с базовыми положениями марксизма и ленинизма о победе коммунизма исключительно в мировом масштабе. Более подробно его изложил Сталин в своем докладе на XVIII съезде партии еще в 1939 году:

“Только в том случае, если перегоним экономически главные капиталистические страны, мы можем рассчитывать, что наша страна будет полностью насыщена предметами потребления, у нас будет изобилие продуктов и мы получим возможность сделать переход от первой фазы коммунизма ко второй его фазе <…>

Сохранится ли у нас государство также и в период коммунизма? Да, сохранится, если не будет ликвидировано капиталистическое окружение, если не будет уничтожена опасность военного нападения извне, причём понятно, что формы нашего государства вновь будут изменены сообразно с изменением внутренней и внешней обстановки.

Нет, не сохранится и отомрёт, если капиталистическое окружение будет ликвидировано, если оно будет заменено окружением социалистическим”.

Иными словами, в определённый момент советское руководство стало воспринимать СССР как нечто самодостаточное. То есть, не как плацдарм для расширения революции, а как самоцель. По этой причине предложения со стороны Китая, Чехословакии и других соцстран войти в состав Советского Союза не получили поддержки. Победила линия “сильного государства” (отсюда художественные фильмы в СССР 1930–1940 гг. об Александре Невском, Иване Грозном и Петре Первом). Но сильное государство – это неизбежно и усиливающийся, расширяющийся государственный бюрократический аппарат. Тот самый, который годы спустя в один “прекрасный день” сбросит “идеологические одежды”, мешавшие обогащаться и обладать абсолютной властью, и растопчет всё, что колоссальным трудом и неимоверным самопожертвованием создавалось без преувеличения героями-революционерами.

Мировой империализм же, на словах соглашаясь с лозунгами “мирного сосуществования”, лишь усыпляет бдительность и готовится к новому наступлению, как бы “держа в уме” стремление вернуть утраченное “слабое звено” обратно в цепь, реставрировать капитализм, а значит, ликвидировать социалистическое государство и его союзников. И поэтому любое “перемирие” в данном контексте носит исключительно временный характер. Как мы видим сегодня, по прошествии 30 лет контрреволюции, осмысляя 70-летний путь Советской власти, идеи “мирного сосуществования стран с различными социальными системами”, “коммунизма в одной стране”, “социализма в одной стране” привели к временному отступлению сил прогресса, к уничтожению первых социалистических государств и победе сил реакции во всём мире. Урок из этой ошибки нами обязательно должен быть извлечён.

Да, СССР был этапом в борьбе с капитализмом во всем мире. Этапом в целом успешным и героическим, но потерпевшим временное поражение. Таков объективный и бесстрастный марксистско-ленинский научный подход. Необходимо критически, по-коммунистически осмыслить советский период, без излишней апологетики, по-научному здраво оценить, чего удалось добиться, а чего нет, и двигаться дальше. Подобно тому как Маркс и Ленин оценили героическую Парижскую Коммуну, взвесив все промахи и достижения. Но, конечно, никому из них и в голову бы не пришло “восстановить” ту Коммуну и вернуться к той точке.

Из уст Хабаровой товарищи неоднократно слышали жёсткие высказывания о Фиделе Кастро и Эрнесто Че Геваре с обвинениями в… троцкизме! И это говорилось о тех, кто вдохновлялся примером СССР и был нашей опорой на американском континенте, но вместе с тем обоснованно и справедливо критиковал советский строй в его последние два десятилетия. Точно так же, как Мао Цзэдун в социалистическом Китае и Энвер Ходжа в Народной Албании делали это в своих выступлениях и статьях, предупреждая о капиталистической реставрации в Советском Союзе.

Чего стоят такие формулировки Т. Хабаровой, как “советский патриотизм” и даже “советский национализм” (доводилось слышать и такое!), как бы в противовес пролетарскому интернационализму! И это нам предлагается в качестве теоретического развития коммунизма на современном этапе? А любые рассуждения на тему мировой революции и всемирного характера Октября и вовсе наотрез отвергались – это, мол, “троцкизм”. Выходит, что Маркс, Энгельс, Ленин, писавшие и говорившие о всемирной коммунистической революции, тоже “троцкисты”?! Как это соотнести с марксизмом-ленинизмом?

Украинский вопрос и советский ответ

Интересно, что Хабарова, твёрдо стоявшая на точке зрения нерушимости границ СССР, а, стало быть и советских республик (государств), опираясь на Конституцию СССР 1977 года, поддержала создание так называемых народных республик Донбасса и “присоединение” Крыма к России в 2014 году. Мол, “ничего, что под власовским флагом”. А как же быть с её тезисом об “оккупации СССР”? Ведь решения и по Крыму, и по Донбассу принимались и принимаются оккупационной администрацией, коллаборационистами!

В Конституции СССР 1977 года, равно как и в Конституции Украинской ССР 1978 года, ни единого слова о так называемых “ДНР” и “ЛНР” нет и быть не могло. И известно к какой республике, по этим документам, относился Крым. Естественно, коммунисты по определению не являются апологетами каких-либо государственных границ и не признают их, считая условными. Однако, мы исходим из логики самой Татьяны Хабаровой, которая в своих произведениях отстаивает точку зрения нерушимости границ СССР, а значит и недопустимости территориальных претензий советских республик друг к другу. В конце 1980-х гг. именно эти взаимные претензии республик СССР на передачу тех или иных территорий и сыграли немалую роль в разжигании межнациональной розни и привели в конечном итоге к развалу единой страны.

Интересна позиция Хабаровой в вопросе формы государства и её трансформации в будущем. Она считала, что Ленин хоть и был прав, предложив федерацию с правом выхода республики, а не унитарное государство или “сталинский” план автономизации, но через какое-то время необходимо было, по её мнению, убрать статью о праве выхода республики и сделать СССР унитарным.

Да, классики марксизма справедливо полагали, что для строительства социализма, а затем и коммунизма унитарная форма государства предпочтительнее. И для Ленина федерализация была своего рода компромиссом: мало кто из новых советских республик согласился бы войти обратно в состав России, фактически вернуться в “новую империю”, хоть и под другим названием, с другим общественным строем и на других условиях. По сути, остаться без права на собственные государственность и самоопределение.

Не слишком ли рано было отменять статью о праве выхода республики из СССР, как это предлагала годы спустя Т. Хабарова? Не являются ли 50 или 70 лет недостаточно большим сроком для таких решений? Ведь в конституциях советских республик они именовались “советскими социалистическими государствами”. И национальное чувство, которое годами пестовалось и поощрялось буржуазией, не отменить указом или декретом. Его не заменить классовым сознанием по росчерку пера.

И соответствующие статьи в конституциях тут не при чём, есть они или их нет. Разрушители СССР наспех состряпали закон о выходе республик из СССР в 1990 году, которого до этого и вовсе не существовало.

На переходный период, до полной победы коммунизма, представляется необходимым наоборот, создать максимально равные и свободные условия для всех республик, с правом выхода и присоединения, чтобы это служило залогом единства, не вызывало атмосферы “тюрьмы” и насильственного удержания республик и народов.

В сухом остатке, идеи “советизма” (название Хабаровой) охватили большое число умов в России и по всему миру. Любые формы самоорганизации трудящихся в рамках общественно-политической борьбы нужно приветствовать. Но если эта деятельность приводит к уходу в отшельничество, к отказу от признания суровой реальности и замене её химерами и “воздушными замками” – такому подходу надо противопоставить настоящую коммунистическую и революционную практику.

1 “Советские движения” или “граждане СССР” – массовые течения в коммунистическом движении, стоящие на позициях “советизма” – верности СССР, его целостности и нерушимости. Не признают развал Советского Союза и реставрацию капитализма на постсоветском пространстве, заявляют о существовании СССР де-юре и о том, что он находится в состоянии “оккупации транснациональным капиталом”. Первое такое движение возникло в 1995 году под названием “Съезд граждан СССР”, его лидером стала кандидат философских наук Т.М. Хабарова. Вместе с тем, с 1990-х гг. существуют самопровозглашённые “Верховные Советы СССР”, “Съезды народных депутатов”, “Моссоветы”, “КПСС” и др., также претендующие на право реставрации Советской власти.

2СКП-КПСС – федерация коммунистических партий бывших союзных республик, возникла в 1993 году в результате борьбы за сохранение единой КПСС, после рассмотрения дела в Конституционном суде о запрете КПСС и КП РСФСР. С 2000-х годов в неё также стали входить компартии так называемых непризнанных республик: Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии, ДНР и ЛНР (непризнанных до 2022 года).