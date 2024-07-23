

«Террористы» и Террористы

Вынесен очередной приговор, очередным «злостным террористкам», якобы оправдавшим «радикальный ислам» – сценаристке Светлане Петрийчук и режиссёрке Евгении Беркович. Получили они по 6 лет (за вычетом уже проведенного под арестом года) за ранее премированную золотой маской постановку «Финист-Ясный Сокол». Абсурдными приговорами, конечно, жителей России не удивить: теперь можно получить нешуточный срок и за шутку в интернете, и за не слишком удачное название ролика в Ютуб-канале (как сами знаете кто), можно штраф за какой-нибудь древний репост сделанный ещё в эпоху «доисторического материализма», или срок за неуказание того, что некая организация, представители которой вполне свободно приезжают в Россию, признаётся в той же России террористической и т. п. Перечислять бессмысленно. Интересно другое: при только усиливающейся борьбе с «террористами» с реальными террористическими угрозами власти наши справляются всё хуже и хуже.

Казалось бы, ещё всем памятен Крокус, и уже происходит захват заложников СИЗО Ростова-на-Дону, не проходит и месяца и вот атаки в Махачкале и Дербенте… Власти раз за разом оказываются не готовы к реальным террористическим угрозами и не способны их предотвратить. Почему? А ровно по той причине, что вместо борьбы с террором они уже не первый год занимаются отловом тех, кто «не разделяет начальственного мнения» да и просто как-то «не так» высказался. Это при том, что даже понять, как именно надо высказаться, невозможно, потому что, повторюсь, одни и те же люди одновременно и представители террористической организации (и об этом не дай Босх не упомянуть) – и в то же время они же свободно перемещаются по улицам российских городов, и ведут переговоры на самом высоком уровне. Сама же власть создаёт хаос, игнорируя свои же законы, и продолжает наказывать людей за их несоблюдение.

Уже не одна полицейская и судебная карьера построена на отлове «террористов» что-то не то сказавших или вывесивших на просторах какой-нибудь соцсети. И так-то да, работать с такими делами легко и удобно: нашел пост – арестовал, осудил. Впрочем, как и не реагировать на эти злополучные посты, если законодательство всё ужесточается и ужесточается, требует всё более сурового наказания для «террористов»: не жертвовать же собственной карьерой. Правда всё это в корне отличается от реального противодействия террору…

И тут, увы, чем больше в правоохранительных органах людей, строящих свои карьеры на отлове несогласных, тем меньше людей реально способных к сложной работе по противодействию реальному террору и защите общества: правоохранительные органы «не резиновые», а задачи с которыми работают первые и вторые в корне различны. Так что мы и получаем наглядный результат: «террористов» всё судят и судят, так что и суды оказываются перегружены донельзя, а террористические атаки всё происходят и происходят. И ведь на бумаге всё красиво выглядит: сама-то по себе борьба с террором только нарастает.

Все долгие, муторные и совершенно бессмысленные, на мой взгляд, обсуждения запрета на ношение никаба (как будто большинство террористов – женщины), это тоже только способ заболтать очевидную неспособность власти противодействовать террору и создать видимость какой-то активности. И ни к чему хорошему эти запреты привести не могут: любое ограничение религиозной свободы только способствует радикализации, которая только подпитывает базу террористов, а не помогает с террором справиться. Можно ещё ввести обязательное бритьё, чтоб уж светскость так светскость, вспомним времена Петра I! Нет, Петр Алексеевич, конечно, великий царь, но, спойлер – он жил 300 лет назад и за 300 лет его методы несколько устарели…

Нам нужно, за неимением пока лучшей альтернативы, хотя бы светское государство, да и чем меньше будет в стране пропаганды религии (любой религии), тем лучше, я об этом писал, но невозможно принуждением заставить человека отказаться от его веры и убеждений, будет только хуже. Посмотрите на историю СССР и РСФСР – 70 с лишним лет людям вдалбливают что «бога нет» – и в итоге получают невиданный взлёт мракобесия, когда миллионы людей, замерев у экрана, смотрят на сеансы Кашпировского и Чумака. Почему? Потому что именно вдалбливают! Нужны не запреты, а обучение критическому мышлению, умению отделять факты от вымысла, причём учить этому надо с самого раннего детства. Если человек мыслит самостоятельно, умеет отделять вымысел от пропаганды, это гораздо лучше защитит его от любых радикальных проповедей, чем запреты и та же пропаганда.

Более того, именно усилия пропаганды, приучающей человека не размышлять, а верить «авторитетным» людям на слово, усилия цензуры, запрещающей человеку говорить что он думает и думать самостоятельно, заменяющие самостоятельное мышление обязательными словесными ритуалами вроде непременных упоминаний: «признан иностранным агентом», «осужден за оправдание терроризма» и готовят почву для превращения человека в орудие террористов.

Привыкнув доверять одним пропагандистам, отказавшись от собственного мнения,заменив егословесным ритуалом,человек с лёгкостью попадает в сети других. Лучшее, что можно сделать, противодействуя терроризму, это в первую очередь отстаивать индивидуальную человеческую свободу (в том числе и свободу вероисповедания). Нужно отстаивать свободу человека в том числе и от давления семьи, и от давления родственников (и поэтому, в том числе нам жизненно нужен закон о домашнем насилии, и это как минимум), и, повторю нужно учить людей мыслить самостоятельно.

Да, эти рецепты не подействует сразу, они требуют очень долгого времени для осмысления. И они не гарантируют улучшения ситуации (из-за безграмотности нынешней власти, годами делавшей всё для создания кризиса, и не делавшей ничего для его предотвращения ситуация уже слишком тяжелая, хотя бы потому что население стремительно сокращается и усилиями властей видимо будет сокращаться ещё какое-то время). И всё-таки что-то можно делать и сейчас, и это опять же прямо противоположно тому, что пока делают власти.

Зверства по отношению к «подозреваемым в терроре» (столь красочно продемонстрированные после терактов в Крокусе) являются всё тем же прямым следствием реальнойнеспособности власти защитить население. Да, сама по себе «дисциплинарная власть» с её мелочным контролем, идеалом всеобщего надзора, мелочными, но тщательными бюрократическими процедурами, со всем тем, что уже полвека назад было описано Мишелем Фуко – тоже не подарок. Да эти процедуры сами по себе ущемляют человеческие права и достоинство, но практики «дисциплинарной власти» сменяют средневековые практики правосудия и следствия с их избыточным, демонстративным насилием не потому, что они гуманнее, а потому, что они просто эффективнее. Чрезмерное насилие уже не требуется, когда контроль становится более детальным и продуманным, рационализированным. Но рациональный контроль невозможен в хаосе, а власть, как уже сказано, только увеличивает состояние хаоса.

Ещё одним крайне важным фактором увеличения хаоса в обществе являются массовые помилования заключенных, побывавших на так называемой СВО и их освобождение от уголовной ответственности. Когда единый для всех закон подменяетсямонаршей волей, произволом вышестоящих, определяющих кто перед законом более равен, развитию именно детального, продуманного, всеобщего надзора это никак не способствует. На смену ему приходят, логичным образом более архаичные (и намного менее эффективные) феодальные практики.

То, что сейчас правоохранительные органы всё чаще и охотней прибегают к пыткам, выбиванию показаний и так далее – прямой результат утраты эффективности, результат неспособности к системной работе и реальному обеспечению безопасности граждан.

Мне могу возразить, что это всё не только российские проблемы: разве военнослужащие США не пытали заключенных в Гуантанамо? Вся история Гуантанамо показывает наглядно, насколько насилие и пытки неэффективны. Если бы они были эффективны, США не пришлось бы бросить своих сторонников в Афганистане на произвол судьбы.

Пока у нас будут продолжать судить за спектакли и слова (причем порой за те же слова, которые совершенно спокойно произносятся с экрана телевизора), пока не будет реального равенства перед законом, пока наконец не пройдёт реформа правоохранительных органов и место людей построивших карьеру на обслуживании власти не займут люди реально умеющие защищать общество, противостоять террористическим угрозам Россия не сможет.